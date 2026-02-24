Variedades

Descubra como cada signo se comporta quando está apaixonado

Da intensidade impulsiva ao romantismo discreto, cada signo expressa o amor de maneira única, revelando atitudes e emoções que refletem sua essência (Imagem: amgun | Shutterstock)
Quando o amor chega, cada signo reage de um jeito muito particular. Alguns se jogam sem medo, outros observam, testam, protegem ou demoram a se entregar. Entender esse comportamento ajuda — e muito — a lidar melhor com quem você ama (ou com você mesmo).

A seguir, veja como cada signo age quando está apaixonado!

Áries

Ilustração frontal da cabeça de um carneiro marrom com grandes chifres curvados em tons de laranja e bege
O nativo de Áries mergulha de cabeça no amor, é intenso, mas se entedia com rotina (Imagem: rumka vodki | Shutterstock)

Quando apaixonado, Áries vai direto ao ponto. Demonstra interesse sem rodeios, toma iniciativa e gosta da adrenalina da conquista. É intenso, impulsivo e apaixonado pelo desafio — mas pode perder o interesse se a relação cair na rotina.

Touro

Ilustração frontal da cabeça de um touro marrom com grandes chifres cinzas, uma mecha de pelo bege encaracolado no topo da cabeça e uma argola dourada no nariz
O nativo de Touro valoriza presença, cuidado e proteção quando está apaixonado (Imagem: rumka vodki | Shutterstock)

Touro se apaixona devagar, mas quando se entrega é para valer. Demonstra amor com presença, cuidado, estabilidade e muito contato físico. É fiel, carinhoso e protetor, embora possa ser possessivo quando se sente inseguro.

Gêmeos

Ilustração de duas mulheres idênticas, de perfil e costas uma para a outra, com cabelos castanhos presos e uma flor branca em cada lado
Quando está apaixonado, o nativo de Gêmeos busca conexão mental constante, conversa sem parar e precisa de estímulo intelectual e leveza (Imagem: rumka vodki | Shutterstock)

Quando Gêmeos está apaixonado, quer conversar o tempo todo. Envia mensagens, compartilha ideias, faz piadas e cria conexão mental. Precisa de estímulo intelectual e leveza — relações muito previsíveis tendem a entediar.

Câncer

Ilustração estilizada de um caranguejo de cor vermelha vibrante, vista de cima, com garras e patas detalhada
O nativo de Câncer ama de maneira profunda, se doa e protege, criando laços fortes, mas se fecha diante do medo de rejeição (Imagem: rumka vodki | Shutterstock)

Câncer ama com profundidade emocional. Quando apaixonado, cuida, protege, se doa e cria vínculos afetivos fortes. É sensível, intuitivo e romântico, mas pode se fechar se sentir medo de rejeição.

Leão

Ilustração frontal da cabeça de um leão com uma juba volumosa em tons de laranja e amarelo, apresentando uma expressão calma
Para o nativo de Leão, o amor é exibido com declarações, presentes e intensidade, sempre buscando reconhecimento e valorização (Imagem: rumka vodki | Shutterstock)

Leão, quando está apaixonado, gosta de demonstrar — e ser admirado. Faz declarações, presenteia, assume a relação com orgulho e quer ser especial na vida do outro. Ama intensamente, mas precisa se sentir valorizado.

Virgem

Ilustração de uma mulher jovem com longos cabelos castanhos ondulados, adornados com pequenas estrelas e luas coloridas. Ela usa brincos de pérolas com pingentes de estrela e uma blusa branca de alças finas
Quando está apaixonado, o nativo de Virgem demonstra afeto com atenção aos detalhes, sendo leal e dedicado (Imagem: rumka vodki | Shutterstock)

Virgem demonstra amor nos detalhes. Quando está apaixonado, ajuda, organiza, aconselha e se preocupa com o bem-estar do outro. Pode parecer reservado, mas é extremamente leal e dedicado quando confia.

Libra

Ilustração de uma balança de pratos equilibrada, em tons de bege, laranja e azul, com um eixo central estilizado
O nativo de Libra apaixonado busca equilíbrio, gestos românticos e parceria, embora possa hesitar na hora de tomar decisões (Imagem: rumka vodki | Shutterstock)

Libra apaixonado busca harmonia e parceria. É romântico, atencioso, gosta de agradar e valoriza gestos de carinho. Pode ter dificuldade em tomar decisões no amor, mas se esforça para manter o equilíbrio da relação.

Escorpião

Ilustração de um escorpião marrom visto de cima, com as pinças levantadas e a cauda curvada exibindo o ferrão
O nativo de Escorpião se entrega totalmente, ama com intensidade, valorizando lealdade e profundidade emocional (Imagem: rumka vodki | Shutterstock)

Escorpião ama com intensidade total. Quando se apaixona, se entrega por inteiro, cria vínculos profundos e espera lealdade absoluta. É magnético, passional e protetor — mas não lida bem com traições.

Sagitário

Ilustração de um arco e flecha estilizados sobrepostos a um círculo escuro com pequenas estrelas brancas. O arco é de cor laranja ondulada e a flecha possui ponta e penas em tons de azul e roxo
O nativo de Sagitário demonstra amor por meio de aventuras, diversão e liberdade, convidando o outro a compartilhar experiências sem amarras (Imagem: rumka vodki | Shutterstock)

Apaixonado, Sagitário quer compartilhar experiências, aventuras e risadas. Valoriza liberdade, sinceridade e leveza. Demonstra amor convidando o outro para viver ao seu lado, sem prisões emocionais.

Capricórnio

Ilustração da cabeça de uma cabra de cor bege, com chifres longos, curvados e anelados em tons de cinza
Para o nativo de Capricórnio, o amor é sério e concreto, focado em compromisso, construção de futuro e responsabilidade afetiva (Imagem: rumka vodki | Shutterstock)

Capricórnio leva o amor a sério. Quando se apaixona, pensa no futuro, constrói com responsabilidade e demonstra amor com atitudes concretas. Pode parecer frio, mas é extremamente comprometido.

Aquário

Ilustração de um vaso de barro inclinado, de cor marrom, do qual jorra água azul em movimento ondulado
O nativo de Aquário mantém independência, expressa amor via amizade e conexão intelectual (Imagem: rumka vodki | Shutterstock)

Aquário, quando apaixonado, mantém sua individualidade. Demonstra amor por meio da amizade, do respeito e da troca intelectual. Não é muito previsível emocionalmente, mas valoriza conexões autênticas e livres.

Peixes

Ilustração de dois peixes azuis nadando em direções opostas, formando um círculo, com detalhes em tons de lilás e barbatanas fluidas
Quando se apaixona, o nativo de Peixes cria universos compartilhados e se entrega emocionalmente, precisando cuidar para não se perder no outro (Imagem: rumka vodki | Shutterstock)

Peixes ama de forma sensível e sonhadora. Quando apaixonado, idealiza, se entrega emocionalmente e cria um universo a dois. É romântico, empático e intuitivo — só precisa cuidar para não se anular.

Por Viviane Pettersen

