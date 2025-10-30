Descubra como a musculação favorece a saúde masculina

A musculação vai muito além da estética. Mais do que esculpir o corpo, ela é uma grande aliada da saúde masculina, fortalecendo músculos, ossos e articulações. A prática regular melhora o metabolismo, auxilia na manutenção do peso e no controle dos níveis de glicose e colesterol. Além disso, reduz significativamente o risco de doenças graves, como diabetes tipo 2, hipertensão e problemas cardiovasculares, promovendo mais disposição, equilíbrio hormonal e bem-estar geral.

“A prática regular de exercícios resistidos é uma das ferramentas mais eficazes para a saúde integral do homem. Além de fortalecer músculos e articulações, ela atua na regulação hormonal, melhora a sensibilidade à insulina e ajuda no controle da inflamação sistêmica, o que é essencial para prevenir doenças crônicas”, explica Alexandre Rocha, especialista em fisiologia do exercício e mestre em Educação Física.

Musculação e prevenção do câncer de próstata

Segundo Alexandre Rocha, a ciência demonstra uma relação direta entre atividade física e menor risco de desenvolvimento de câncer de próstata. “Homens ativos têm melhor controle dos níveis hormonais, especialmente da testosterona livre e do estrogênio, o que reduz o estímulo ao crescimento de células prostáticas. Além disso, a musculação melhora o sistema imunológico e ajuda o corpo a lidar melhor com o envelhecimento”, destaca.

Para isso, o especialista recomenda de 3 a 4 sessões semanais de treino resistido, com intensidade moderada a alta, respeitando o nível de cada praticante. “O segredo é a constância. Mesmo treinos curtos, se bem estruturados, trazem resultados significativos para a saúde e o bem-estar masculino”, explica.

Treinar para equilibrar os hormônios

A musculação também desempenha um papel fundamental no equilíbrio hormonal. “Os exercícios de força estimulam a produção natural de testosterona e hormônio do crescimento (GH). Isso favorece a manutenção da massa muscular, da libido e da disposição geral, fatores que impactam diretamente na qualidade de vida”, explica o especialista.

Entre os movimentos mais indicados, estão agachamentos, supinos, levantamento terra e exercícios multiarticulares. “Esses exercícios recrutam grandes grupos musculares e promovem respostas metabólicas intensas. Associados a uma alimentação equilibrada e boas noites de sono, os ganhos são muito maiores”, acrescenta.

Treinos curtos de musculação facilitam o cuidado com a saúde masculina (Imagem: Pressmaster | Shutterstock)



Treinos para homens ocupados

Para quem vive na correria, Alexandre Rocha garante: dá para cuidar da saúde mesmo com pouco tempo. “Protocolos curtos, como o treino intervalado de alta intensidade (HIIT) ou circuitos de musculação com pouco descanso, são excelentes opções. Em apenas 20 a 30 minutos, é possível melhorar o condicionamento, controlar o peso e reduzir o estresse”, orienta.

Esses métodos, conhecidos por serem time efficient, ainda ajudam a liberar endorfinas e a equilibrar os níveis de cortisol, hormônio ligado ao estresse. “O importante é manter-se ativo. Não existe treino perfeito, existe treino possível e bem-feito. Quando o exercício vira parte da rotina, o corpo e a mente agradecem”, afirma.

Mais do que estética: é saúde

Muito além da estética, musculação é qualidade de vida. “A musculação é um investimento em longevidade”, resume Alexandre Rocha. A prática favorece a saúde geral. “Ela fortalece o corpo, equilibra os hormônios e protege o coração. O resultado estético é apenas uma consequência de um corpo que funciona bem”, acrescenta.

O especialista finaliza lembrando que o acompanhamento de um profissional é essencial para ajustar a intensidade e o volume do treino de acordo com a idade, o objetivo e as condições clínicas. “Homens que cuidam do corpo também estão cuidando da saúde e da mente. E isso, sem dúvida, é o verdadeiro conceito de boa forma”, diz.

Por Daiane Bombarda