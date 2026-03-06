Variedades

Descubra como a mulher de cada signo pode praticar o autocuidado

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 06/03/26 18h06
Autocuidado também envolve respeitar seus limites, recarregar as energias e nutrir o bem-estar emocional (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Autocuidado também envolve respeitar seus limites, recarregar as energias e nutrir o bem-estar emocional (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Cuidar de si mesma vai muito além de rituais de beleza. Autocuidado também envolve respeitar seus limites, recarregar as energias e nutrir o bem-estar emocional. A astrologia pode ser uma grande aliada nesse processo, já que cada signo tem necessidades e formas diferentes de recuperar suas forças. Confira algumas dicas de autocuidado para as mulheres de cada signo do zodíaco!

Áries

Ilustração do signo de Áries contendo uma mulher com um carneiro sobre a cabeça em fundo rosa-claro
A nativa de Áries encontra autocuidado ao praticar atividades físicas, fazer pausas na rotina e apostar em banhos relaxantes com ervas (Imagem: Zaytseva Larisa | Shutterstock)

Mulheres de Áries são intensas, dinâmicas e cheias de iniciativa. Porém, essa energia toda pode levar ao desgaste físico e emocional. Por isso, praticar atividades físicas para liberar tensão, fazer pausas ao longo do dia para desacelerar e apostar em banhos relaxantes com ervas como alecrim ou lavanda são excelentes dicas de autocuidado.

Touro

Ilustração do signo de Touro contendo uma mulher com um touro sobre a cabeça em fundo rosa-claro
A nativa de Touro se reconecta consigo mesma ao criar momentos de prazer, conforto e relaxamento (Imagem: Zaytseva Larisa | Shutterstock)

As taurinas valorizam conforto, prazer e estabilidade. Quando estão estressadas, precisam se reconectar com os sentidos e com o corpo. Sendo assim, um autocuidado perfeito pode ser criar momentos de prazer, como um jantar especial ou um spa em casa, investir em massagens e cuidados corporais e escutar música ou praticar atividades relaxantes.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos contendo uma mulher com o símbolo dos gêmeos e duas faces em fundo rosa-claro
A nativa de Gêmeos cuida da mente ao reservar momentos de silêncio e se desconectar do digital (Imagem: Zaytseva Larisa | Shutterstock)

Curiosas e cheias de ideias, as geminianas podem acabar sobrecarregadas mentalmente. Para um autocuidado prazeroso, reservar momentos de silêncio e desconexão digital, escrever pensamentos em um diário e fazer caminhadas ao ar livre para organizar a mente.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer contendo uma mulher com um caranguejo sobre a cabeça em fundo rosa-claro
A nativa de Câncer fortalece o bem-estar ao criar um ambiente acolhedor e cercar-se de pessoas que tragam segurança emocional (Imagem: Zaytseva Larisa | Shutterstock)

Sensíveis e intuitivas, as mulheres de Câncer absorvem facilmente as emoções do ambiente. Dicas de autocuidado: criar um ambiente acolhedor em casa, passar mais tempo com pessoas que tragam segurança emocional e fazer rituais de autocuidado ligados à água, como banhos relaxantes.

Leão

Ilustração do signo de Leão contendo uma mulher com um leão sobre a cabeça em fundo rosa-claro
A nativa de Leão nutre a autoestima ao investir em cuidados com a beleza e a imagem (Imagem: Zaytseva Larisa | Shutterstock)

As leoninas gostam de se sentir valorizadas e confiantes. Quando estão desanimadas, precisam resgatar sua autoestima. Dicas de autocuidado: investir em cuidados com beleza e imagem, fazer atividades que despertem criatividade e celebrar conquistas, mesmo as pequenas.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem contendo uma mulher com flores e ramos sobre a cabeça em fundo rosa-claro
A nativa de Virgem cuida de si ao reduzir a autocobrança e criar rotinas saudáveis com espaço para descanso (Imagem: Zaytseva Larisa | Shutterstock)

Práticas e detalhistas, as virginianas podem ser muito exigentes consigo mesmas. Por isso, atente-se a essas dicas de autocuidado: evitar a autocobrança excessiva, criar rotinas saudáveis, mas com espaço para descanso e praticar meditação ou respiração consciente.

Libra

Ilustração do signo de Libra contendo uma mulher com uma balança sobre a cabeça em fundo rosa-claro
A nativa de Libra pratica autocuidado ao aprender a dizer “não” e preservar o próprio equilíbrio (Imagem: Zaytseva Larisa | Shutterstock)

As librianas buscam equilíbrio e harmonia, mas podem se desgastar tentando agradar todo mundo. Por isso, algumas dicas são essenciais, como: aprender a dizer “não” quando necessário, cuidar da estética do ambiente para se sentir bem e fazer atividades artísticas ou criativas.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião contendo uma mulher com um escorpião sobre a cabeça em fundo rosa-claro
A nativa de Escorpião encontra autocuidado em momentos de introspecção e reflexão profunda (Imagem: Zaytseva Larisa | Shutterstock)

Intensas e profundas, as mulheres de Escorpião vivem emoções muito fortes. Para o autocuidado, este signo pode buscar momentos de introspecção e reflexão, praticar terapias energéticas ou espirituais e fazer atividades que ajudem a liberar emoções acumuladas.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário contendo uma mulher com arco e flecha sobre a cabeça em fundo rosa-claro
A nativa de Sagitário encontra bem-estar ao viajar, explorar novos lugares e se movimentar (Imagem: Zaytseva Larisa | Shutterstock)

Sagitarianas precisam de liberdade e movimento para se sentir bem. Para o autocuidado, vale viajar e explorar novos lugares sempre que possível. Também é deste signo praticar esportes ao ar livre e estudar ou aprender algo que desperte entusiasmo.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio contendo uma mulher com uma cabra sobre a cabeça em fundo rosa-claro
A nativa de Capricórnio cuida de si ao reservar tempo para descanso e lazer (Imagem: Zaytseva Larisa | Shutterstock)

Disciplinadas e focadas, as capricornianas muitas vezes colocam as responsabilidades acima de si mesmas. Por isso, vale a pena reservar tempo para descanso e lazer, celebrar conquistas sem culpa e manter limites entre trabalho e vida pessoal.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário contendo uma mulher com uma jarra despejando água sobre a cabeça em fundo rosa-claro
A nativa de Aquário encontra autocuidado ao compartilhar ideias com amigos e se envolver em atividades criativas (Imagem: Zaytseva Larisa | Shutterstock)

As aquarianas são visionárias e independentes, mas às vezes acabam se desconectando das próprias emoções. Para um autocuidado profundo, este signo pode passar tempo com amigos que compartilhem ideias e valores, fazer atividades criativas ou ligadas a causas sociais, além de praticar momentos de silêncio e introspecção.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes contendo uma mulher com dois peixe perto do pescoço em fundo rosa-claro
A nativa de Peixes encontra equilíbrio ao investir em meditação, espiritualidade e momentos de descanso profundo (Imagem: Zaytseva Larisa | Shutterstock)

Sensíveis e espirituais, as piscianas precisam cuidar do equilíbrio emocional e energético. Dicas de autocuidado: praticar meditação ou espiritualidade, escutar música ou se envolver com arte e fazer banhos energéticos e momentos de descanso profundo.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google