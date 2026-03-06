Descubra como a mulher de cada signo pode praticar o autocuidado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Cuidar de si mesma vai muito além de rituais de beleza. Autocuidado também envolve respeitar seus limites, recarregar as energias e nutrir o bem-estar emocional. A astrologia pode ser uma grande aliada nesse processo, já que cada signo tem necessidades e formas diferentes de recuperar suas forças. Confira algumas dicas de autocuidado para as mulheres de cada signo do zodíaco!

Áries

A nativa de Áries encontra autocuidado ao praticar atividades físicas, fazer pausas na rotina e apostar em banhos relaxantes com ervas (Imagem: Zaytseva Larisa | Shutterstock)

Mulheres de Áries são intensas, dinâmicas e cheias de iniciativa. Porém, essa energia toda pode levar ao desgaste físico e emocional. Por isso, praticar atividades físicas para liberar tensão, fazer pausas ao longo do dia para desacelerar e apostar em banhos relaxantes com ervas como alecrim ou lavanda são excelentes dicas de autocuidado.

Touro

A nativa de Touro se reconecta consigo mesma ao criar momentos de prazer, conforto e relaxamento (Imagem: Zaytseva Larisa | Shutterstock)

As taurinas valorizam conforto, prazer e estabilidade. Quando estão estressadas, precisam se reconectar com os sentidos e com o corpo. Sendo assim, um autocuidado perfeito pode ser criar momentos de prazer, como um jantar especial ou um spa em casa, investir em massagens e cuidados corporais e escutar música ou praticar atividades relaxantes.

Gêmeos

A nativa de Gêmeos cuida da mente ao reservar momentos de silêncio e se desconectar do digital (Imagem: Zaytseva Larisa | Shutterstock)

Curiosas e cheias de ideias, as geminianas podem acabar sobrecarregadas mentalmente. Para um autocuidado prazeroso, reservar momentos de silêncio e desconexão digital, escrever pensamentos em um diário e fazer caminhadas ao ar livre para organizar a mente.

Câncer

A nativa de Câncer fortalece o bem-estar ao criar um ambiente acolhedor e cercar-se de pessoas que tragam segurança emocional (Imagem: Zaytseva Larisa | Shutterstock)

Sensíveis e intuitivas, as mulheres de Câncer absorvem facilmente as emoções do ambiente. Dicas de autocuidado: criar um ambiente acolhedor em casa, passar mais tempo com pessoas que tragam segurança emocional e fazer rituais de autocuidado ligados à água, como banhos relaxantes.

Leão

A nativa de Leão nutre a autoestima ao investir em cuidados com a beleza e a imagem (Imagem: Zaytseva Larisa | Shutterstock)

As leoninas gostam de se sentir valorizadas e confiantes. Quando estão desanimadas, precisam resgatar sua autoestima. Dicas de autocuidado: investir em cuidados com beleza e imagem, fazer atividades que despertem criatividade e celebrar conquistas, mesmo as pequenas.

Virgem

A nativa de Virgem cuida de si ao reduzir a autocobrança e criar rotinas saudáveis com espaço para descanso (Imagem: Zaytseva Larisa | Shutterstock)

Práticas e detalhistas, as virginianas podem ser muito exigentes consigo mesmas. Por isso, atente-se a essas dicas de autocuidado: evitar a autocobrança excessiva, criar rotinas saudáveis, mas com espaço para descanso e praticar meditação ou respiração consciente.

Libra

A nativa de Libra pratica autocuidado ao aprender a dizer “não” e preservar o próprio equilíbrio (Imagem: Zaytseva Larisa | Shutterstock)

As librianas buscam equilíbrio e harmonia, mas podem se desgastar tentando agradar todo mundo. Por isso, algumas dicas são essenciais, como: aprender a dizer “não” quando necessário, cuidar da estética do ambiente para se sentir bem e fazer atividades artísticas ou criativas.

Escorpião

A nativa de Escorpião encontra autocuidado em momentos de introspecção e reflexão profunda (Imagem: Zaytseva Larisa | Shutterstock)

Intensas e profundas, as mulheres de Escorpião vivem emoções muito fortes. Para o autocuidado, este signo pode buscar momentos de introspecção e reflexão, praticar terapias energéticas ou espirituais e fazer atividades que ajudem a liberar emoções acumuladas.

Sagitário

A nativa de Sagitário encontra bem-estar ao viajar, explorar novos lugares e se movimentar (Imagem: Zaytseva Larisa | Shutterstock)

Sagitarianas precisam de liberdade e movimento para se sentir bem. Para o autocuidado, vale viajar e explorar novos lugares sempre que possível. Também é deste signo praticar esportes ao ar livre e estudar ou aprender algo que desperte entusiasmo.

Capricórnio

A nativa de Capricórnio cuida de si ao reservar tempo para descanso e lazer (Imagem: Zaytseva Larisa | Shutterstock)

Disciplinadas e focadas, as capricornianas muitas vezes colocam as responsabilidades acima de si mesmas. Por isso, vale a pena reservar tempo para descanso e lazer, celebrar conquistas sem culpa e manter limites entre trabalho e vida pessoal.

Aquário

A nativa de Aquário encontra autocuidado ao compartilhar ideias com amigos e se envolver em atividades criativas (Imagem: Zaytseva Larisa | Shutterstock)

As aquarianas são visionárias e independentes, mas às vezes acabam se desconectando das próprias emoções. Para um autocuidado profundo, este signo pode passar tempo com amigos que compartilhem ideias e valores, fazer atividades criativas ou ligadas a causas sociais, além de praticar momentos de silêncio e introspecção.

Peixes

A nativa de Peixes encontra equilíbrio ao investir em meditação, espiritualidade e momentos de descanso profundo (Imagem: Zaytseva Larisa | Shutterstock)

Sensíveis e espirituais, as piscianas precisam cuidar do equilíbrio emocional e energético. Dicas de autocuidado: praticar meditação ou espiritualidade, escutar música ou se envolver com arte e fazer banhos energéticos e momentos de descanso profundo.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.