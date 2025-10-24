Descubra a fantasia de Halloween ideal para cada signo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Halloween é o momento ideal para soltar a imaginação e elaborar fantasias originais que expressem a personalidade de cada pessoa. Nesse processo, segundo a influenciadora e especialista em astrologia Nanda Silveira, o signo solar pode ser um grande aliado, ajudando a alinhar roupas, maquiagem e acessórios com as características dos nativos.

Ela explica que cada nativo do zodíaco tem uma forma diferente de se divertir no Halloween. “Enquanto alguns querem causar impacto e chamar atenção, outros preferem um visual mais confortável, simbólico ou cheio de significado pessoal. O importante é que a fantasia traduza a energia única de cada um”, ressalta.

A seguir, ela revela as fantasias de Halloween que mais combinam com a energia de cada signo. Confira!

Áries

Fantasias que representam personagens destemidos e cheios de ação são perfeitas para o ariano (Imagem: Grey Kitten | Shutterstock)

Corajoso, enérgico e competitivo, Áries adora ser o centro das atenções e mostrar força e atitude. Fantasias que representam personagens destemidos e cheios de ação são perfeitas para o signo. “Lara Croft, Harley Quinn e Feiticeira Escarlate são escolhas ideais para o ariano que quer esbanjar confiança e poder”, indica Nanda Silveira.

Touro

O taurino prefere fantasias que prezam conforto, prazer e sensualidade (Imagem: Grey Kitten | Shutterstock)

Touro adora conforto, prazer e sensualidade, características refletidas também nas suas escolhas de Halloween. “O taurino vai querer algo elegante e bonito, com um toque glamouroso”, explica a especialista em astrologia. Personagens como Marilyn Monroe, Jessica Rabbit e Willy Wonka são opções certeiras para quem quer unir sofisticação e charme.

Gêmeos

O geminiano se diverte mostrando os seus dois lados em uma só fantasia (Imagem: Grey Kitten | Shutterstock)

Versátil e cheio de dualidades, Gêmeos se diverte mostrando seus dois lados em uma só fantasia. “O geminiano ama brincar com diferentes personalidades, então looks como Chapeleiro Maluco, Loki ou O Máskara combinam com essa energia divertida e imprevisível”, diz.

Câncer

O canceriano prefere fantasias com um toque afetivo e misterioso (Imagem: Grey Kitten | Shutterstock)

Nostálgico e emocional, Câncer prefere fantasias de Halloween com um toque afetivo e misterioso. “Esse signo tem tudo a ver com personagens que despertam memórias e sentimentos”, comenta Nanda Silveira. Mamma Mia, Corpse Bride e Mortícia Addams são boas inspirações para o canceriano, que gosta de um clima acolhedor, mas cheio de estilo.

Leão

O leonino gosta de fantasias que chamem atenção e exalem poder (Imagem: Grey Kitten | Shutterstock)

O leonino adora brilhar, e o Halloween é a desculpa perfeita para ser o protagonista da festa. “Nada de passar despercebido! Leão gosta de looks que chamem atenção e exalem poder”, diz Nanda Silveira. Fantasias inspiradas em As Patricinhas de Beverly Hills, Elvis Presley ou Rainha de Copas são ideais para destacar o brilho natural do signo.

Virgem

O virginiano gosta de fantasias engenhosas e bem elaboradas (Imagem: Grey Kitten | Shutterstock)

Detalhista e inteligente, Virgem combina com algo engenhoso e bem elaborado (sem ser muito bagunçado). “O virginiano pensa em cada detalhe da fantasia e gosta de um visual limpo, mas cheio de conceito”, afirma a especialista em astrologia. Sherlock Holmes, Velma e Hermione são inspirações que unem raciocínio e elegância.

Libra

O libriano prefere fantasias visualmente agradáveis e charmosas (Imagem: Grey Kitten | Shutterstock)

Libra ama harmonia e estética. Por isso, transforma o Halloween em um desfile de elegância. “O libriano vai sempre buscar o equilíbrio entre o bonito e o divertido, com fantasias visualmente agradáveis e charmosas”, conta Nanda Silveira. Gossip Girl, Bonequinha de Luxo e Afrodite são apostas certeiras.

Escorpião

O escorpiano combina com o lado mais sombrio e sexy do Halloween (Imagem: Grey Kitten | Shutterstock)

Misterioso e magnético, Escorpião combina com o lado mais sombrio e sexy do Halloween. “O escorpiano não tem medo de explorar seu lado intenso e sedutor”, revela a especialista. Fantasias como Medusa, Cruella de Vil ou Vampira (de X-Men) traduzem perfeitamente essa energia envolvente do nativo.

Sagitário

O sagitariano gosta de fantasias que expressem liberdade e diversão (Imagem: Grey Kitten | Shutterstock)

Aventureiro e cheio de bom humor, Sagitário gosta de fantasias que expressem liberdade e diversão. “O sagitariano ama personagens destemidos e independentes, sempre prontos para viver uma boa história”, diz Nanda Silveira. Indiana Jones, Jack Sparrow e Katniss Everdeen são ideais para o signo.

Capricórnio

O capricorniano gosta de fantasias bem pensadas e elegantes (Imagem: Grey Kitten | Shutterstock)

Capricórnio têm um estilo clássico, com um toque de ironia. “[O capricorniano] gosta de fantasias bem pensadas, elegantes e, às vezes, com uma pitada de humor inteligente”, explica a especialista em astrologia. Britney Spears em ‘Baby One More Time‘, Thomas Shelby, Homem de Ferro e Miranda Priestly são inspirações que unem poder e sutileza.

Aquário

O aquariano não repete ideia e gosta de surpreender na fantasia (Imagem: Grey Kitten | Shutterstock)

Original e criativo, Aquário nunca repete ideia. “O aquariano sempre aparece com algo diferente e moderno, porque ele ama surpreender”, comenta Nanda Silveira. Fantasias de Halloween inspiradas em David Bowie, Subway Surfers e Lady Gaga são perfeitas para quem quer sair do comum.

Peixes

O pisciano brilha com fantasias que tenham um lado etéreo e mágico (Imagem: Grey Kitten | Shutterstock)

Sonhador e místico, Peixes brilha com algo etéreo, mágico e cheio de fantasia. “Esse signo tem uma energia encantadora, então personagens como Sereia, Luna Lovegood e Coraline refletem bem sua natureza sensível e imaginativa”, finaliza Nanda Silveira.

Por Lucas Siciliano