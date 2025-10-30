Descubra a decoração de Halloween ideal para cada signo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Halloween é uma das datas mais simbólicas do ano e, segundo a astrologia, cada signo pode expressar sua energia até na forma de decorar a casa. Enquanto alguns preferem o mistério e o clima sombrio, outros transformam a celebração em um momento criativo e cheio de personalidade.

Conforme Nina D’oya Igbalé, especialista do Astrocentro, as influências astrológicas interferem não só no comportamento, mas também no modo como cada pessoa se conecta com os rituais e celebrações. “Cada signo vibra essa data de um jeito único, revelando traços marcantes da própria personalidade”, explica.

A seguir, Nina D’oya Igbalé revela qual tipo de decoração de Halloween mais combina com o estilo de cada signo. Confira!

Áries – Ousado

Os arianos gostam de usar elementos marcantes na decoração de Halloween (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Os arianos adoram intensidade e impacto. Para eles, o Halloween pede elementos marcantes: caveiras, chamas, cores vibrantes e uma decoração que transmita energia e atitude.

Touro – Confortável

No Halloween, os taurinos preferem uma mesa temática com doces gourmet (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Os taurinos preferem celebrações acolhedoras e cheias de sabor. Uma mesa temática com doces gourmet, velas aromáticas e detalhes ligados às “gostosuras” da data é a escolha perfeita.

Gêmeos – Divertido

Os geminianos amam uma decoração de Halloween leve e engraçada (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Comunicativos e bem-humorados, os geminianos amam uma decoração leve e engraçada. Fantasmas simpáticos, letreiros coloridos e itens que despertam risadas garantem o clima da festa.

Câncer – Nostálgico

Os cancerianos gostam de uma atmosfera mais sombria e acolhedora (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Os cancerianos se encantam por tradições e memórias afetivas. Lanternas, abóboras iluminadas e uma atmosfera mais sombria e acolhedora remetem ao Halloween clássico.

Leão – Chamativo

No Halloween, os leoninos adoram elementos que remetem à nobreza (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Realeza e brilho são palavras-chave para os leoninos. Fantasmas dourados, detalhes em preto e dourado e elementos que remetem à nobreza garantem o toque de destaque que o signo adora.

Virgem – Minimalista

Os virginianos gostam de uma decoração de Halloween organizada e guiada pela estética (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Organização e perfeição guiam a estética virginiana. Cada detalhe conta: caveiras, abóboras e enfeites feitos à mão, dispostos de forma cuidadosa e harmônica.

Libra – Elegante

Os librianos prezam por equilíbrio e beleza na decoração de Halloween (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Os librianos prezam por equilíbrio e beleza. Castiçais, velas, arranjos delicados e uma paleta de cores sofisticada transformam o Halloween em um evento de pura elegância.

Escorpião – Mistério

Os escorpianos combinam com uma decoração inspirada em bruxas, poções e simbologias ocultas (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Intensos e místicos, os escorpianos combinam com uma decoração inspirada em bruxas, poções e simbologias ocultas. Livros antigos e pentagramas completam o clima de mistério.

Sagitário – Aventureiro

Os sagitarianos preferem uma decoração de Halloween com alto astral (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Mesmo no Halloween, o sagitariano prefere o alto astral. Caveiras coloridas, abóboras divertidas e uma decoração alegre e livre refletem seu espírito otimista.

Capricórnio – Clássico

Os capricornianos valorizam a decoração de Halloween tradicional (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Os capricornianos valorizam o tradicional. Uma casa estilo mansão assombrada, com velas, teias de aranha e referências a filmes clássicos de terror, é o cenário ideal.

Aquário – Criativo

Os aquarianos são inventivos e gostam de apostar em uma decoração de Halloween feita por eles mesmos (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Os aquarianos são inventivos e imprevisíveis. Eles apostam em uma decoração feita por eles mesmos, com ideias futuristas e inusitadas — como um Halloween gótico com toques alienígenas.

Peixes – Sonhador

Os piscianos gostam de utilizar elementos que os conectem com o lado espiritual da data (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Sensíveis e místicos, os piscianos se conectam com o lado espiritual da data. Bruxas, cristais, cartas de tarot e elementos esotéricos tornam o ambiente mágico e cheio de boas vibrações.

Por Ana Carolina Batista