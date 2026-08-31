Depois dos 45 anos, estes 7 hábitos podem contribuir para uma vida mais saudável

Chegar aos 45 anos não significa apenas lidar com mudanças no corpo. Essa fase também pode ser uma oportunidade para rever hábitos e investir em cuidados que façam diferença nas décadas seguintes. Alimentação, atividade física, sono, acompanhamento médico e saúde mental passam a ter um papel ainda mais importante na prevenção de doenças e na manutenção da qualidade de vida.

Para Pedro Araguez, diretor médico da Leve Saúde, o principal ponto é não esperar o aparecimento de sintomas para começar a cuidar da saúde. “Depois dos 45, o acompanhamento regular permite identificar alterações antes que elas se transformem em problemas maiores. É uma fase em que prevenção e hábitos consistentes fazem muita diferença”, afirma.

A seguir, veja hábitos que podem contribuir para a manutenção da saúde e da qualidade de vida após os 45 anos.

1. Mantenha uma rotina de atividade física

A prática regular de exercícios ajuda a preservar massa muscular, força, mobilidade e saúde cardiovascular. Depois dos 45 anos, a combinação de exercícios aeróbicos com atividades de fortalecimento ganha ainda mais importância, especialmente para combater a perda natural de massa muscular associada ao envelhecimento.

2. Dê mais atenção à alimentação

Uma alimentação equilibrada deve priorizar alimentos in natura ou minimamente processados, como frutas, verduras, legumes, grãos, proteínas e boas fontes de gordura. Também vale reduzir o consumo frequente de produtos ultraprocessados e o excesso de açúcar, sal e bebidas alcoólicas.

“Não se trata de buscar uma alimentação perfeita, mas de construir um padrão alimentar que possa ser mantido no longo prazo. A regularidade é mais importante do que medidas pontuais ou dietas muito restritivas”, explica Pedro Araguez.

3. Priorize o sono

Dormir bem é parte importante da manutenção da saúde física e mental. Alterações persistentes no sono, como dificuldade para dormir, despertares frequentes ou sonolência excessiva durante o dia, merecem atenção e podem ser investigadas com um profissional de saúde.

O acompanhamento periódico permite avaliar indicadores de saúde e medidas preventivas (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)

4. Faça acompanhamento médico regular

Consultas periódicas ajudam a acompanhar indicadores como pressão arterial, colesterol, glicemia e outros fatores de risco que podem mudar com a idade. O acompanhamento também permite avaliar quais exames e medidas preventivas são adequados para cada pessoa, considerando histórico familiar, estilo de vida e condições individuais.

5. Cuide da saúde mental

Estresse constante, isolamento social e falta de momentos de lazer também podem impactar a saúde. Manter vínculos sociais, cultivar hobbies e reservar espaço na rotina para descanso e atividades prazerosas são atitudes que contribuem para o bem-estar.

6. Não ignore mudanças no corpo

Alterações persistentes, mesmo quando parecem pequenas, devem ser observadas. Cansaço fora do habitual, mudanças inexplicáveis de peso, dores recorrentes ou alterações no funcionamento do organismo podem ter diferentes causas e precisam ser avaliadas individualmente.

7. Evite o sedentarismo ao longo do dia

Não basta concentrar toda a atividade física em um único momento e passar o restante do dia sentado. Levantar-se regularmente, caminhar, utilizar escadas quando possível e inserir mais movimento nas atividades cotidianas são estratégias simples que ajudam a tornar a rotina mais ativa.

Para Pedro Araguez, o cuidado com a saúde depois dos 45 anos deve ser encarado como um investimento de longo prazo. “Envelhecer faz parte da vida, mas a forma como chegamos às próximas décadas é influenciada por escolhas que fazemos hoje. Pequenas mudanças sustentadas ao longo do tempo podem ter um impacto importante na autonomia e na qualidade de vida”, conclui.