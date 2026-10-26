Decoração tropical: veja como usar plantas, cores e materiais naturais em casa

Alegria, conforto e frescor são algumas das palavras que resumem as sensações transmitidas pelo estilo tropical. Esse tipo de decoração faz referência justamente à região dos trópicos, que possui uma grande diversidade de fauna e flora, temperaturas mais elevadas e praias incríveis.

É uma tendência que, de certa forma, possui características bem brasileiras. “Um projeto de interiores tropical tem como conceitos a boa energia, o alto astral, o frescor, a sensação de liberdade e de estar em meio à natureza, pois remete a um clima quente, normalmente de praia, despojado, sem formalidades”, conta Juliana Cararo, arquiteta de projetos de interiores.

Características do estilo tropical

No estilo tropical, elementos naturais, ou que lembrem a natureza, ganham bastante destaque. Além da vegetação que remete aos trópicos, destacam-se materiais como madeira (principalmente a de demolição), pedras em tonalidades de areia e terracota, fibras e tecidos naturais, como algodão e linho.

Itens ligados às raízes brasileiras, como artesanato local e tramas manuais, também têm espaço. Além disso, Juliana Cararo explica que as cores nesse tipo de decoração remetem à energia, ao calor e à alegria, mas são utilizadas em tons claros para iluminar o ambiente.

Para criar a sensação de aconchego e proximidade com a natureza, vale utilizar nos ambientes móveis de madeira, vime ou bambu — sendo possível combinar diferentes tipos de materiais. Dá para apostar, por exemplo, em uma mesa de madeira com cadeiras revestidas em fibra.

Cores para mais energia e frescor

O tropical é um estilo de decoração que permite explorar bastante as cores. Com elas, é possível transmitir aos espaços sensações de energia e frescor ao mesmo tempo. Para isso, é possível utilizar tonalidades claras (branco e bege) e vibrantes (verde, amarelo, vermelho, laranja, lilás, rosa e azul).

Juliana Cararo explica que essas cores podem ser utilizadas em paredes, elementos decorativos e até mesmo no mobiliário. No entanto, para não carregar os ambientes, é preciso tomar bastante cuidado na escolha e utilizá-las de maneira equilibrada.

As estampas com imagens de folhas são quase que uma marca registrada do estilo tropical (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Estampas para mais personalidade

Entre todos os elementos que caracterizam a decoração tropical, a estampa é quase uma marca registrada do estilo. “A mistura de estampas pode dar muita personalidade à decoração e à composição do espaço”, conta Juliana Cararo.

Segundo ela, estampas com imagens de folhas, flores tropicais (como hibisco), frutas tropicais (como banana e abacaxi) e listras coloridas ganham espaço nesse estilo. “As estampas podem estar em almofadas, estofados e, até mesmo, em uma pintura de parede personalizada”, sugere.

Valorização da iluminação

No estilo tropical, a iluminação natural é bastante valorizada, pois ajuda a criar ambientes aconchegantes, leves e conectados à natureza. Nesse sentido, aproveitar a entrada de luz natural é uma das principais características dessa proposta. Para isso, o uso de cortinas leves, janelas amplas e espaços integrados pode favorecer a luminosidade.

“Para dar um clima à noite, use uma luz mais amarelada, aconchegante, bem dimensionada e projetada com possibilidades de gerar os cenários mais sociais ou de relaxamento”, indica a arquiteta. Além disso, segundo a profissional, para criar uma luz suave para o relaxamento, é possível apostar em abajures e luminárias de chão. “Luminárias decorativas com materiais mais naturais (com a presença da madeira, de fibras naturais ou de concreto), são muito apropriadas”, aponta.

Priscila Tressino, arquiteta e especialista em design de interiores e paisagismo, acrescenta que, nesse estilo de decoração, “alguns modelos de arandelas inspirados em tochas e lampiões são muito utilizados. É como se fosse a iluminação noturna antiga, que remete ao fogo”.

Incluir plantas na decoração promove conexão com a natureza (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Plantas e mais plantas

O uso de plantas é outra característica forte desse estilo. Afinal, trata-se de uma maneira fácil de se conectar com a natureza. Para isso, Juliana Cararo sugere utilizar espécies que remetem ao tropical, “mas sempre adequadas ao clima local e com atenção à iluminação e ventilação natural dos ambientes. O importante é que a vegetação se adapte bem ao clima do ambiente”.

Priscila Tressino recomenda o uso das plantas monstera (costela-de-adão), pacová e todas as espécies de palmeiras. Ela também indica as flores hibisco, alpina e helicônia ou bananeira-ornamental. “Há a possibilidade de trabalhar o paisagismo, para quem tem mais espaço, assim como o cultivo em vasos para quem tem espaços mais enxutos”, acrescenta.

Objetos decorativos

Para compor o estilo tropical em um ambiente, há a opção de itens decorativos em madeira ou pedra, por fazerem referência à natureza. Juliana Cararo recomenda utilizar artesanato e elementos que remetem à cultura dos trópicos, como almofadas, mantas, cerâmicas rústicas e obras de arte.

Priscila Tressino sugere outros tipos de objetos decorativos: jogos de talheres com cabos de bambu, ventiladores de teto com acabamento em vime, quadros, almofadas e objetos decorativos com estampas e referências a animais (golfinhos, estrelas do mar etc.), flores, frutas e folhagens.