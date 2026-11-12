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Decoração neutra: 5 ideias simples para trazer mais personalidade aos ambientes

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 12/11/26 06h07
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Pequenas mudanças na escolha de cores, objetos e revestimentos ajudam a valorizar os ambientes e criar uma decoração mais sofisticada (Imagem: Mariana3Ds | Shutterstock)

Uma paleta neutra é um clássico da decoração, mas não precisa resultar em ambientes previsíveis. Tons de bege, cinza, creme, branco e preto formam uma base versátil, que permite explorar contrastes, combinar materiais e introduzir cores sem comprometer a harmonia dos espaços.

Para a arquiteta Camila Palladino, o segredo está na escolha dos elementos que compõem cada ambiente. Banquetas coloridas, paredes texturizadas, estofados em tons marcantes e objetos decorativos são recursos capazes de transformar a atmosfera de um projeto sem exigir grandes mudanças.

“A personalidade não está necessariamente em um ambiente cheio de cores, mas na maneira como cada elemento é escolhido e combinado. Em uma base neutra, um detalhe pode fazer toda a diferença e trazer identidade ao espaço sem perder a elegância”, explica.

A seguir, confira algumas maneiras de renovar a decoração e valorizar os ambientes com escolhas pontuais.

1. Aposte em uma peça de destaque no mobiliário

A imagem apresenta um apartamento moderno com sala de estar e cozinha integradas. A cozinha possui armários brancos, geladeira de inox, bancada escura e revestimento geométrico em tons de cinza. Duas banquetas amarelas se destacam na decoração, posicionadas junto ao balcão. Na sala, há um sofá bege, um tapete com estampa geométrica em preto e branco e um móvel para televisão. Ao fundo, uma varanda envidraçada oferece vista panorâmica da cidade e abriga uma poltrona com apoio para os pés.
As banquetas amarelas introduzem um ponto de cor e quebram a sobriedade da decoração (Projeto: Camila Palladino | Imagem: Henrique Ribeiro, da Photons)

Em um apartamento marcado por tons de creme, preto e cinza, duas banquetas amarelas introduzem um ponto de cor e quebram a sobriedade da decoração. O contraste acrescenta dinamismo ao ambiente sem comprometer a unidade visual, mostrando como uma peça de destaque pode transformar a leitura do espaço.

2. Explore texturas e revestimentos nas paredes

A imagem mostra uma sala de estar integrada à área de jantar, com decoração contemporânea e elementos industriais. O ambiente possui um sofá grande de tecido cinza, piso amadeirado e uma parede com revestimento que combina cimento queimado e tijolinhos aparentes em tom terracota. À esquerda, uma televisão está instalada em um painel com detalhes de madeira. À direita, uma mesa comprida de madeira é acompanhada de cadeiras pretas. A iluminação é composta por trilhos com spots direcionáveis e luminárias suspensas.
A parede de tijolinhos aparentes acrescenta textura e um toque de rusticidade ao ambiente (Projeto: Camila Palladino | Imagem: David Aranha)

Neste apartamento, o cinza predomina na decoração, enquanto a parede de tijolinhos aparentes acrescenta textura e um toque de rusticidade. O encontro entre os acabamentos cria profundidade visual e contrasta com a sobriedade da paleta. O resultado mostra como os materiais também contribuem para a personalidade de um projeto.

3. Leve cor para os estofados

A imagem mostra uma sala de estar moderna e elegante, com um sofá grande de tecido azul, decorado com almofadas estampadas e uma manta bege. Na parede oposta, uma televisão de tela plana está instalada acima de um painel de madeira com detalhes ripados. O ambiente possui piso claro e brilhante, cortinas compridas em tons neutros e uma porta de vidro que permite a entrada de luz natural. Um aparelho de ar-condicionado branco está instalado próximo ao teto.
O sofá modular azul ganha protagonismo e acrescenta cor à composição (Projeto: Camila Palladino | Imagem: David Aranha)

Na sala de televisão, paredes, cortinas e mobiliário seguem uma paleta neutra, criando uma atmosfera serena. O sofá modular azul, em uma tonalidade mais fechada, ganha protagonismo e acrescenta cor à composição. A solução é uma alternativa para quem deseja experimentar tons marcantes sem modificar revestimentos ou outros elementos fixos da decoração.

4. Aqueça a área gourmet com tons terrosos

A imagem apresenta uma área gourmet ampla e moderna, integrada a um espaço de convivência. O ambiente possui uma cozinha planejada com armários cinza, geladeira de inox, bancada de pedra clara e churrasqueira com coifa metálica. No centro, há uma mesa retangular acompanhada de cadeiras de madeira trançada em tom alaranjado. Ao fundo, um sofá de fibra sintética com almofadas claras complementa a decoração. O espaço conta com iluminação embutida no teto e uma grande abertura que favorece a entrada de luz natural.
As cadeiras de corda náutica em terracota alaranjado aquecem a base neutra e conferem um ar descontraído ao espaço (Projeto: Camila Palladino | Imagem: David Aranha)

Na área gourmet, as cadeiras de corda náutica em terracota alaranjado aquecem a base neutra e conferem um ar descontraído ao espaço. A tonalidade reforça a atmosfera acolhedora da área de convivência e demonstra como os tons terrosos podem trazer vivacidade à decoração sem criar contrastes excessivos.

5. Combine materiais e objetos decorativos

A imagem mostra uma sala de estar ampla e sofisticada, integrada à sala de jantar. O destaque é um sofá grande e modular de tecido cinza, decorado com almofadas em tons neutros e terrosos. Na parede lateral, uma televisão está instalada acima de um móvel suspenso escuro. À direita, um painel de madeira ripada complementa a decoração, acompanhado de uma poltrona verde e pequenas mesas de apoio. Ao fundo, uma mesa de jantar com cadeiras claras aparece em um ambiente iluminado por grandes janelas com persianas brancas. O espaço apresenta piso claro, cortinas leves e iluminação embutida no teto.
O painel ripado acrescenta textura, enquanto a poltrona verde introduz um ponto de cor (Projeto: Camila Palladino | Imagem: Samanta Martins)

Na sala integrada à varanda gourmet, a paleta neutra conecta os ambientes e favorece a continuidade visual. O painel ripado acrescenta textura, enquanto a poltrona verde introduz um ponto de cor. A combinação de materiais e elementos de destaque confere profundidade e aconchego ao projeto, preservando a leveza da decoração.

Uma decoração neutra não precisa ser sinônimo de monotonia. A combinação entre cores, texturas, revestimentos e mobiliário permite criar ambientes com diferentes atmosferas, sem perder a harmonia. Mais do que acrescentar elementos, o segredo está em escolher aqueles que dialogam entre si e revelam a personalidade de cada espaço.

Por Bruna Rodrigues

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