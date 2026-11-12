Decoração neutra: 5 ideias simples para trazer mais personalidade aos ambientes

Uma paleta neutra é um clássico da decoração, mas não precisa resultar em ambientes previsíveis. Tons de bege, cinza, creme, branco e preto formam uma base versátil, que permite explorar contrastes, combinar materiais e introduzir cores sem comprometer a harmonia dos espaços.
Para a arquiteta Camila Palladino, o segredo está na escolha dos elementos que compõem cada ambiente. Banquetas coloridas, paredes texturizadas, estofados em tons marcantes e objetos decorativos são recursos capazes de transformar a atmosfera de um projeto sem exigir grandes mudanças.
“A personalidade não está necessariamente em um ambiente cheio de cores, mas na maneira como cada elemento é escolhido e combinado. Em uma base neutra, um detalhe pode fazer toda a diferença e trazer identidade ao espaço sem perder a elegância”, explica.
A seguir, confira algumas maneiras de renovar a decoração e valorizar os ambientes com escolhas pontuais.
1. Aposte em uma peça de destaque no mobiliário
Em um apartamento marcado por tons de creme, preto e cinza, duas banquetas amarelas introduzem um ponto de cor e quebram a sobriedade da decoração. O contraste acrescenta dinamismo ao ambiente sem comprometer a unidade visual, mostrando como uma peça de destaque pode transformar a leitura do espaço.
2. Explore texturas e revestimentos nas paredes
Neste apartamento, o cinza predomina na decoração, enquanto a parede de tijolinhos aparentes acrescenta textura e um toque de rusticidade. O encontro entre os acabamentos cria profundidade visual e contrasta com a sobriedade da paleta. O resultado mostra como os materiais também contribuem para a personalidade de um projeto.
3. Leve cor para os estofados
Na sala de televisão, paredes, cortinas e mobiliário seguem uma paleta neutra, criando uma atmosfera serena. O sofá modular azul, em uma tonalidade mais fechada, ganha protagonismo e acrescenta cor à composição. A solução é uma alternativa para quem deseja experimentar tons marcantes sem modificar revestimentos ou outros elementos fixos da decoração.
4. Aqueça a área gourmet com tons terrosos
Na área gourmet, as cadeiras de corda náutica em terracota alaranjado aquecem a base neutra e conferem um ar descontraído ao espaço. A tonalidade reforça a atmosfera acolhedora da área de convivência e demonstra como os tons terrosos podem trazer vivacidade à decoração sem criar contrastes excessivos.
5. Combine materiais e objetos decorativos
Na sala integrada à varanda gourmet, a paleta neutra conecta os ambientes e favorece a continuidade visual. O painel ripado acrescenta textura, enquanto a poltrona verde introduz um ponto de cor. A combinação de materiais e elementos de destaque confere profundidade e aconchego ao projeto, preservando a leveza da decoração.
Uma decoração neutra não precisa ser sinônimo de monotonia. A combinação entre cores, texturas, revestimentos e mobiliário permite criar ambientes com diferentes atmosferas, sem perder a harmonia. Mais do que acrescentar elementos, o segredo está em escolher aqueles que dialogam entre si e revelam a personalidade de cada espaço.
Por Bruna Rodrigues