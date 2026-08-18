Decoração monocromática: veja como usar uma única paleta para trazer personalidade para dentro do lar

A decoração monocromática costuma ser associada a espaços previsíveis e sem personalidade. No entanto, longe disso, a técnica oferece inúmeras possibilidades, desde propostas mais simples até composições ousadas e marcantes.

Segundo o arquiteto Bruno Moraes, à frente do BMA Studio, tudo depende da intenção, e o segredo está na forma como as nuances são exploradas. “A monocromia não precisa ser entendida como limitação, mas como oportunidade. Ela convida o olhar a se aprofundar nas pequenas variações e nos detalhes que, em um projeto multicolorido, poderiam passar despercebidos”, afirma.

Como acertar nas escolhas?

Claro que o primeiro passo é definir qual cor será a base do ambiente, para, na sequência, elaborar o leque de variações que passam desde os mais suaves aos mais profundos. Essa gradação evita que o projeto pareça superficial, acrescenta camadas de interesse e equilibra a intensidade. “Quem opta pelo verde, pode mesclar nuances suaves nas paredes e apostar em versões mais intensas nos móveis”, exemplifica Bruno Moraes.

Outro aspecto importante é escolher os materiais que vão compor essa paleta escolhida. A monocromia só ganha corpo quando inserida em diferentes superfícies, como tecidos, pisos, revestimentos e acessórios decorativos. “O monocromático é muito mais sobre harmonia do que sobre repetição. Por isso, brincar com acabamentos, brilho e opacidade é uma forma de enriquecer o ambiente sem quebrar a unidade. É possível termos uma parede de pintura fosca, alinhada com um móvel laqueado, ambos da mesma cor, mas com resultados completamente diferentes”, explica o profissional.

Pintura e marcenaria

Para Bruno Moraes, a pintura é, sem dúvida, a ferramenta mais acessível para começar a monocromia. Uma parede coberta por um gradiente mais fechado pode se tornar o ponto de ancoragem da paleta, enquanto as demais recebem variações mais suaves. Essa estratégia é especialmente eficaz em ambientes de convivência como salas de estar e TV, pois cria contraste sem introduzir novas cores. Mas a marcenaria planejada também merece seu destaque: móveis como sofás, estantes, armários e painéis podem ser revestidos na mesma paleta escolhida, reforçando a sensação de continuidade.

Em cozinhas, por exemplo, armários em tons de cinza aliados a eletrodomésticos na mesma escala cromática resultam em um espaço sofisticado e integrado. Em quartos, a cabeceira e o guarda-roupa planejado em tons coordenados entregam uniformidade sem perder o conforto. “A marcenaria planejada é uma aliada, porque permite explorar a cor de forma controlada e funcional”, complementa o arquiteto.

Texturas na composição

Além dos acabamentos, tecidos como veludo, linho e algodão, mesmo dentro da mesma paleta, produzem contrastes táteis e visuais que elevam o ambiente. “Mesmo quando usamos uma paleta neutra, como off-white ou cinza, as texturas conseguem trazer complexidade ao espaço. O que faz a diferença não é a cor em si, mas o quanto conseguimos explorar sua variação em materiais, tecidos e acabamentos diferentes”, afirma.

Tons neutros transmitem serenidade, enquanto tons mais marcantes ressaltam a grandiosidade do espaço (Projeto: BMA Studio | Imagem: Guilherme Pucci)

Monocromia em diferentes escalas

Um dos maiores trunfos desse estilo é sua adaptabilidade a imóveis pequenos e grandes. Nos apartamentos compactos, a continuidade visual proporcionada por uma única cor ajuda a ampliar a percepção de espaço. Ao evitar contrastes marcantes, o olhar percorre o ambiente sem interrupções, fazendo com que pareça maior do que realmente é.

Em projetos com áreas mais generosas, a monocromia é um recurso que valoriza a imponência. Um living com pé-direito duplo se beneficia de uma paleta única que dá unidade à grande área e torna o local mais sofisticado. Porém, a escolha deve estar alinhada ao impacto desejado, uma vez que os neutros transmitem serenidade, enquanto tons mais marcantes ressaltam a grandiosidade do espaço.

“O monocromático se molda ao tamanho do imóvel. Nos pequenos, é solução para integrar e ampliar; nos grandes, é estratégia para propiciar coerência e elegância. É por isso que esse recurso nunca se limita a um perfil específico de projeto”, explica o profissional.

Vencendo o medo

Muitos moradores têm receio de apostar em um décor monocromático por achar que podem se cansar facilmente da escolha. Uma alternativa prática é começar em ambientes de uso menos frequente. Esses espaços permitem experimentar a estética em menor escala e perceber como a monocromia impacta a atmosfera. Outra forma de reduzir a insegurança é introduzir a paleta em bases neutras e variar a intensidade em acessórios. Por exemplo, usar cinza nas paredes e móveis e incluir almofadas, tapetes ou obras de arte na cor.

Por Emilie Guimarães