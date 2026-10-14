Decoração de Halloween: 7 dicas para deixar a casa elegante e criativa

A decoração de Halloween não precisa recorrer a enfeites prontos ou a símbolos espalhados por todos os cantos para entrar no clima da data. A escolha de peças com diferentes texturas, o aproveitamento de objetos pessoais e a atenção aos detalhes permitem criar espaços temáticos que combinam personalidade, criatividade e equilíbrio visual.

Segundo Erica Mansberger, proprietária da loja Que Capricho!, no Santo Mercado, em São Paulo, o segredo está em pensar a decoração como uma composição completa, e não apenas como um conjunto de itens temáticos. “Gosto de criar uma atmosfera em que as referências de Halloween apareçam de forma mais sutil, misturadas a materiais naturais, flores, texturas e uma iluminação mais acolhedora”, explica.

A seguir, ela lista sugestões para transformar a casa para a data. Confira!

1. Aposte em uma paleta além do preto e laranja

Preto e laranja são cores muito associadas ao Halloween, mas não precisam dominar toda a decoração. Tons de vinho, roxo, vermelho-escuro, ferrugem e marrom ajudam a criar uma composição mais rica e sofisticada. Essas cores podem aparecer em flores, tecidos, fitas, folhagens e pequenos objetos decorativos.

“Quando misturamos tons mais profundos e naturais, o ambiente ganha dramaticidade sem ficar excessivamente temático”, explica Erica Mansberger. A especialista também sugere o uso de folhagens mais escuras e de materiais com aspecto envelhecido para acrescentar profundidade à composição.

2. Misture flores secas, galhos e fibras naturais

Flores secas, sementes, galhos, folhagens e fibras ajudam a criar textura e reforçam a estética artesanal. A combinação funciona especialmente bem em arranjos de mesa, aparadores, portas e paredes.

Materiais como juta, algodão cru, renda e veludo podem ser usados para complementar os arranjos e criar diferentes camadas. Erica Mansberger recomenda misturar elementos delicados com outros mais rústicos, como flores leves com galhos secos ou tecidos macios com fibras naturais. O contraste entre materiais de acabamentos diferentes ajuda a fugir de uma decoração previsível e valoriza mais o conjunto.

3. Use abóboras de diferentes tamanhos

As abóboras continuam sendo um dos símbolos mais versáteis do Halloween. Em vez de utilizá-las apenas como lanternas, vale incorporá-las à decoração em diferentes formatos e tamanhos. Elas podem aparecer em grupos sobre mesas, aparadores ou no chão, misturadas a flores secas, velas e outros elementos naturais.

Erica Mansberger sugere combinar abóboras maiores com versões menores e variar tons de laranja, branco, verde e terrosos para deixar o resultado mais orgânico. “Abóboras de todos os tamanhos funcionam muito bem porque ajudam a preencher o ambiente e criam imediatamente uma referência à data”, afirma.

A meia-luz reforça o clima do Halloween e valoriza os detalhes da composição decorativa (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

4. Crie clima com iluminação indireta

A iluminação é um dos recursos mais importantes para transformar o ambiente. Velas, abajures, luminárias e pontos de luz mais baixos ajudam a criar uma atmosfera mais intimista. A meia-luz também valoriza as texturas dos materiais naturais e cria sombras que reforçam o clima do Halloween.

“Gosto muito de usar muitas velas e abajures. A meia-luz faz parte da decoração porque deixa o ambiente mais envolvente e ajuda a destacar flores, cristais, fibras e outros elementos”, explica Erica Mansberger. Para quem prefere evitar velas com chama, versões de LED podem produzir efeito semelhante.

5. Inclua detalhes temáticos com moderação

Caveiras, morcegos, luas, teias, caldeirões e pequenos enfeites podem aparecer na decoração, mas o ideal é utilizá-los como detalhes. A proposta é deixar que esses elementos funcionem como pontos de interesse no ambiente, sem competir com o restante da composição.

“Uma pequena caveira, um morcego ou uma teia bem colocada pode funcionar como acabamento. Quando esses itens aparecem em excesso, o ambiente pode perder a elegância”, explica Erica Mansberger. Na visão da especialista, o equilíbrio entre referências tradicionais do Halloween e elementos naturais é o que torna a decoração mais interessante.

6. Transforme objetos simples em peças autorais

Uma boa decoração não depende necessariamente da compra de muitos itens novos. Galhos do jardim, ervas secas, fitas, pequenos objetos antigos e peças que já existem em casa podem ganhar uma nova função. Chaves, medalhas, pingentes, cristais e outros objetos pessoais também podem ser incorporados aos arranjos.

“Usar objetos que já fazem parte da nossa história deixa a decoração muito mais pessoal. São detalhes que transformam uma peça comum em algo único”, afirma Erica Mansberger. A reutilização de materiais também permite criar elementos exclusivos, em vez de reproduzir exatamente uma decoração pronta.

7. Crie uma peça de destaque

Escolher um elemento principal ajuda a organizar visualmente toda a decoração. Pode ser um arranjo floral, uma composição de abóboras ou uma vassoura decorativa, que ganhou novas interpretações na decoração de Halloween.

A peça pode ser produzida com uma base de piaçava, galhos ou fibras naturais e receber flores secas, fitas, cristais, miniabóboras, pequenos morcegos e outros detalhes. “Na vassoura, gosto de trabalhar em camadas, começando pelos elementos maiores e acrescentando os menores aos poucos. Isso ajuda a criar volume e equilíbrio sem deixar a peça pesada”, explica Erica Mansberger. Ela também recomenda evitar preencher todos os espaços. “Nem todo espaço precisa ser ocupado. O respiro valoriza as texturas naturais e deixa a composição mais elegante.”

A vassoura pode ser posicionada no hall de entrada, em um canto da sala ou próxima a um aparador. Em festas, também pode ser suspensa com fio de nylon para criar a impressão de que está flutuando sobre a decoração.

Por Camila Pessanha