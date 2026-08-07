Decoração: 5 dicas para encontrar o estilo que combina com a sua personalidade

Decorar um ambiente vai muito além de escolher móveis bonitos ou seguir tendências do momento. Quando o estilo da casa acompanha os hábitos, as necessidades e as preferências de quem vive nela, o resultado costuma ser um espaço mais confortável, funcional e cheio de personalidade.

Para ajudar quem não sabe por onde começar, Sandra Nita, arquiteta da Vila 11, lista algumas dicas para identificar o estilo de decoração que mais combina com a personalidade de cada um. Confira!

1. Comece pelo autoconhecimento

Antes de pensar em cores ou móveis, é preciso entender como você vive. Segundo Sandra Nita, esse é o ponto de partida de qualquer projeto. “A decoração precisa ir além do visual. Ela deve traduzir a forma como a pessoa vive, suas necessidades diárias e o que a faz se sentir confortável dentro de casa”, explica.

Muitas pessoas se inspiram em referências de redes sociais ou revistas, mas nem sempre conseguem adaptar essas ideias ao próprio estilo de vida. O resultado costuma ser espaços pouco funcionais ou que não representam de fato a personalidade de quem mora ali.

2. Observe sua rotina antes de decorar

Entender como cada ambiente será usado no dia a dia é essencial para fazer escolhas mais adequadas. Para a arquiteta, antes de definir o estilo, vale se perguntar se o espaço será utilizado para descansar, trabalhar ou receber pessoas, em quais horários ele será utilizado, com que frequência e quais atividades acontecem ali. Essa compreensão ajuda a orientar decisões práticas, como disposição dos móveis, iluminação e materiais.

Misturar móveis, cores e texturas é uma forma de deixar a decoração mais autêntica (Imagem: Archi_Viz | Shutterstock)

3. Identifique seus padrões de preferência

Outro passo importante é prestar atenção ao que já te atrai naturalmente. Isso inclui se atentar às cores que você associa a conforto ou energia; materiais com os quais você gosta de conviver, como madeira, tecidos e metais, além das sensações que você quer sentir ao entrar em casa, como calma, aconchego ou estímulo. “Reconhecer esses padrões ajuda a montar um estilo coerente, em vez de copiar referências prontas que não conversam com a sua rotina”, analisa a arquiteta.

4. Misture estilos com equilíbrio

Para Sandra Nita, não existe uma regra única na decoração. Misturar estilos pode, inclusive, ser uma solução interessante, desde que haja equilíbrio entre os elementos escolhidos.

5. Priorize escolhas atemporais

Investir em elementos mais atemporais ajuda o ambiente a continuar fazendo sentido ao longo dos anos, evitando reformas e trocas constantes. A dica é reservar as tendências passageiras para itens de fácil substituição, como almofadas, objetos decorativos ou quadros.

“Quando o espaço é pensado de forma personalizada, ele se transforma em mais do que um cenário bonito e vira uma extensão da vida de quem mora ali”, reforça Sandra Nita.

Seguindo esses passos, o processo de decorar é guiado por mais do que aspectos estéticos e consegue refletir funcionalidade, conforto e autenticidade, criando lares que realmente representam seus moradores.

Por Fernanda Santos