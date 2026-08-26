Da primeira publi à renda recorrente: 7 dicas para ganhar dinheiro como creator

Transformar posts e vídeos em fonte de renda ainda é um desafio para quem trabalha produzindo conteúdo. Mesmo entre profissionais experientes, a previsibilidade financeira está distante: 68% dos creators com mais de três anos de atuação têm pouca ou nenhuma segurança financeira, segundo levantamento do Creator Ads, plataforma de creator advertising. Entre os mais novos, o índice chega a 73%.

O Brasil reúne cerca de 3,8 milhões de influenciadores digitais e o setor movimenta aproximadamente R$ 20 bilhões por ano, segundo o Reglab – Centro de Estratégia & Regulação. Além disso, pesquisa do IAB Brasil e Offerwise aponta que 8 em cada 10 brasileiros já compraram produtos recomendados por criadores de conteúdo.

Para quem quer transformar conteúdo em trabalho, algumas práticas podem ajudar. Confira!

1. Encontre um nicho em que você seja relevante

Beleza, futebol, gastronomia, finanças, games, corrida ou literatura: não é preciso falar com todo mundo para chamar a atenção das marcas. Ter um território reconhecível ajuda os anunciantes a entender com quem aquele creator conversa e para quais campanhas pode ser interessante.

“Encontrar o creator certo não significa necessariamente encontrar aquele com mais seguidores. Afinidade com o produto, linguagem e relação com a comunidade também são importantes. Um perfil de nicho pode ser valioso justamente por conversar com um público específico”, explica Miriam Shirley, especialista em Creator Economy e presidente do Creator Ads.

2. Não espere milhares de seguidores para começar

A ideia de que primeiro é preciso crescer e só depois buscar publicidade pode fazer criadores de conteúdo iniciantes perderem oportunidades. Micro e nano creators também fazem parte das estratégias dos anunciantes. Além do tamanho da audiência, vale observar como as pessoas respondem ao conteúdo. Comentários, compartilhamentos e salvamentos ajudam a revelar a força da comunidade. Em campanhas analisadas pelo Creator Ads, por exemplo, conteúdos orgânicos de creators registram, em média, 9,3% de engajamento no Instagram.

3. Transforme seu perfil em portfólio

Mesmo quem nunca fez uma publicidade já pode mostrar às marcas o que sabe produzir. Uma biografia clara, publicações recentes e uma identidade consistente ajudam quem chega ao perfil a entender rapidamente seus temas e sua linguagem.

Também vale experimentar reviews, tutoriais, demonstrações de produtos e vídeos de rotina. “O conteúdo orgânico já mostra criatividade, repertório e se existe uma linguagem própria. A marca precisa conseguir imaginar como aquele creator contaria uma história sobre seu produto”, afirma Miriam Shirley.

4. Não espere a marca cair na sua DM

Produzir bom conteúdo não significa automaticamente entrar no radar de quem contrata creators. Plataformas especializadas em conectar criadores e anunciantes podem facilitar esse caminho, principalmente para quem ainda não possui contatos em agências ou departamentos de marketing.

Nelas, o creator pode cadastrar seu perfil, audiência e interesses para participar de campanhas compatíveis. Dependendo da ferramenta, também é possível receber propostas, acessar briefings e acompanhar outras etapas do trabalho.

“Com tecnologia e inteligência artificial, as marcas conseguem olhar para um universo muito maior de perfis. Isso aumenta a chance de um creator de nicho ser encontrado pela aderência à campanha, e não apenas por já ter contatos no mercado”, explica Miriam Shirley.

Cumprir prazos, seguir o briefing, manter boa comunicação e entregar o combinado são atitudes que ajudam a construir relações duradouras com os parceiros (Imagem: DC Studio | Shutterstock)

5. Busque recorrência, não apenas a próxima publi

Conseguir a primeira parceria é importante, mas transformar trabalhos pontuais em renda mais previsível é um dos grandes desafios da profissão. Ainda segundo o levantamento do Creator Ads, 91,5% dos creators preferem pagamento fixo por campanha e 61,7% afirmam que parcerias de longo prazo aumentam seu bem-estar.

Cumprir prazos, seguir o briefing, manter boa comunicação e entregar o combinado são atitudes que ajudam a construir relações duradouras. “Existe uma diferença entre conseguir uma publi e construir uma carreira. Relações mais longas permitem que creator e marca desenvolvam narrativas mais naturais e consistentes”, diz Miriam Shirley.

6. Aprenda a mostrar o valor do seu conteúdo

Curtidas são apenas uma métrica. Alcance, visualizações, compartilhamentos, salvamentos, retenção e cliques ajudam a entender o que realmente funciona com a audiência. Acompanhar esses números permite descobrir os formatos de melhor desempenho e construir um histórico para apresentar a potenciais parceiros. Esse passo é ainda mais relevante porque 67,5% dos profissionais trabalhariam exclusivamente como creators se houvesse maior estabilidade financeira, segundo a mesma análise da plataforma de creator advertising.

7. Não aceite qualquer parceria

Quando as propostas aparecem, pode ser tentador aceitar todas. Mas é importante avaliar se a marca, o produto e a mensagem combinam com o perfil e com os interesses da audiência. A autenticidade é um ativo importante: segundo o IAB Brasil e Offerwise, 7 em cada 10 brasileiros a consideram decisiva na relação com influenciadores.

“Profissionalização e autenticidade não são opostos. O creator pode buscar oportunidades e construir relações comerciais sem abandonar aquilo que fez as pessoas acompanharem seu conteúdo. É justamente essa identidade que tem valor para as marcas”, conclui Miriam Shirley.

Por Gabriela Cardoso