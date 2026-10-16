Da passarela à rotina: como incorporar cores e flores à produção de beleza

As cores intensas e os acessórios marcantes estão ganhando espaço nas produções de beleza, abrindo possibilidades para quem gosta de experimentar novos estilos. Sombras vibrantes, pele iluminada e penteados com flores são algumas das inspirações para criar visuais que fogem do básico sem deixar de lado a harmonia entre os elementos.

Essas propostas apareceram no desfile da Santa Resistência durante a 61ª edição do São Paulo Fashion Week (SPFW), realizado em 16 de outubro, no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Inspirada na obra “Otelo, o Mouro de Veneza”, de William Shakespeare, a coleção da estilista Mônica Sampaio levou à passarela uma beleza que combinou referências teatrais, cores e elementos artesanais.

A maquiagem foi assinada por Chloé Gaya, maquiadora e diretora criativa do Jacques Janine, enquanto os cabelos ficaram sob responsabilidade de Mauricio Pina, hairstylist e diretor criativo da rede. Os profissionais apostaram em detalhes que podem servir de inspiração para diferentes ocasiões.

Sombras verdes e rosas dão destaque aos olhos

Na maquiagem do desfile, os tons de verde e rosa criaram pontos de cor que conversaram com a paleta da coleção. Em algumas produções, o verde também apareceu em delineados nas linhas superior e inferior dos olhos, intensificando o olhar. O brilho concentrado no centro das pálpebras completou o efeito luminoso.

A proposta também conversa com o eye maxxing, tendência de maquiagem que ganhou força nas redes sociais e utiliza a teoria das cores para destacar o olhar. A técnica sugere escolher sombras, delineadores ou máscaras de cílios que criem contraste com a tonalidade natural da íris, deixando os olhos em evidência.

Para experimentar a tendência, não é necessário se limitar ao verde e ao rosa vistos na passarela. Tons de azul, lilás, cobre e vinho também podem ser explorados, de acordo com a cor dos olhos e o efeito desejado.

“Para usar sombras coloridas sem deixar a maquiagem carregada, uma dica é escolher um tom como destaque e esfumar as bordas para criar uma transição suave. Quem quiser um efeito mais luminoso pode concentrar um pouco de brilho no centro da pálpebra, mantendo o restante da maquiagem mais discreto”, sugere Chloé Gaya.

A pele com aparência natural e acabamento glow continua sendo sucesso dentro e fora das passarelas (Imagem: Marcela Pedrassoli)

Pele iluminada equilibra as cores da maquiagem

Outro destaque da produção foi a pele com aparência natural e acabamento glow. A cobertura leve preservou a textura da pele, enquanto o blush mais evidente no alto das maçãs do rosto trouxe cor e definição. Nos lábios, o gloss com partículas sutis de brilho complementou o visual sem competir com os olhos.

Para reproduzir esse efeito, vale priorizar uma preparação adequada da pele e aplicar a base em camadas finas, usando corretivo apenas nos pontos necessários. O blush ajuda a trazer um aspecto saudável, enquanto o iluminador pode ser aplicado em áreas específicas para realçar a luminosidade.

“Quando os olhos recebem cores mais intensas, gosto da ideia de equilibrar o restante da maquiagem com uma pele leve e luminosa. O blush ajuda a trazer frescor ao rosto, e um gloss em tom próximo ao natural mantém os lábios em harmonia com a produção”, orienta Chloé Gaya.

Acessórios de flores transformam os penteados

Nos cabelos, os arranjos florais foram o grande destaque. Em tons de rosa e verde, as flores apareceram nas laterais e na parte posterior da cabeça, próximas à altura das orelhas, criando um efeito artístico que acompanhou as referências da coleção.

Fora das passarelas, os acessórios florais podem ganhar versões mais delicadas e fáceis de combinar com diferentes penteados. Com a chegada da primavera, presilhas com flores, tiaras e outros adornos são opções para deixar as produções mais leves, divertidas e cheias de personalidade.

Para um efeito discreto, vale escolher flores menores; já os modelos grandes e coloridos ajudam a criar um visual marcante. A ideia é brincar com as combinações e adaptar a tendência ao próprio estilo, seja para um passeio ao ar livre, um festival ou para dar um toque diferente ao look do dia a dia.

Brilho e fixação ajudam a valorizar os penteados

No desfile, os cabelos apareceram em diferentes versões: soltos, com texturas que valorizavam o movimento natural dos fios, ou presos em rabos de cavalo baixos, com risca central e acabamento polido. A variedade mostra como é possível explorar diferentes estilos, dos mais descontraídos aos alinhados, de acordo com a proposta da produção.

Independentemente do penteado escolhido, alguns cuidados ajudam a valorizar o resultado. O brilho dos fios contribui para realçar o visual, enquanto a fixação ajuda a manter os cabelos alinhados e o penteado no lugar por mais tempo, especialmente nas produções com os fios presos.

“Para fazer um penteado polido, uma dica é pentear os fios com uma escova, direcionando-os para o formato desejado e controlando os fios arrepiados. Para dar um toque extra de brilho, gosto de usar o Spray Finalizador Efeito Gloss Charming. Se a ideia for garantir que o penteado dure por mais tempo, vale finalizar com um spray fixador, aplicando aos poucos para não deixar os fios rígidos ou com excesso de produto”, explica Mauricio Pina.

A quantidade de produto deve ser ajustada conforme o comprimento, a textura e o penteado. Para quem pretende usar acessórios florais, também vale garantir que estejam bem-posicionados e firmes, sem comprometer o conforto.

Como adaptar a beleza de passarela à rotina

A produção da Santa Resistência mostra que elementos teatrais podem ser incorporados à beleza de diferentes maneiras. Não é necessário combinar sombras vibrantes, pele iluminada e flores no cabelo em uma única produção: cada detalhe pode ser explorado separadamente, de acordo com a ocasião e o estilo pessoal.

Um delineado colorido, um toque de brilho na maquiagem ou uma presilha floral já são suficientes para atualizar o visual. A inspiração está em experimentar novas combinações e encontrar o equilíbrio entre cores, texturas e acessórios.

Por Caroline Amorim