Dá para evitar alagamento em casa? Veja o que é mito e o que realmente funciona

Com a intensificação de eventos climáticos extremos nos últimos anos, muitas regiões têm enfrentado um aumento significativo no volume de chuvas. Esse cenário tem provocado episódios cada vez mais frequentes de alagamentos em ruas, avenidas e áreas urbanas. Como consequência, muitas residências acabam sendo atingidas pela água, causando transtornos, prejuízos materiais e riscos à saúde dos moradores.

Segundo Rafael Felipe Guatura da Silva, coordenador do curso de Engenharia Civil da Faculdade Anhanguera, a prevenção começa muito antes da chuva. “Alagamento não é causado apenas pelo volume de chuva. Ele está diretamente relacionado à drenagem urbana, à permeabilidade do solo e às condições da própria residência. Algumas medidas simples já ajudam bastante, mas é importante entender o que realmente funciona”, explica.

Medidas que ajudam a prevenir o alagamento em casa

Embora nem sempre seja possível eliminar totalmente o risco, existem medidas técnicas que reduzem significativamente os danos causados pelos alagamentos. Veja:

Manter ralos e calhas sempre limpos: o acúmulo de folhas e resíduos impede o escoamento adequado da água e pode causar retorno para dentro do imóvel;

Instalar válvula de retenção no esgoto: esse dispositivo impede que a água da rede pública retorne pelos ralos em caso de sobrecarga do sistema;

esse dispositivo impede que a água da rede pública retorne pelos ralos em caso de sobrecarga do sistema; Elevar soleiras e instalar barreiras físicas: pequenos desníveis na entrada da casa ajudam a conter a água da rua em chuvas mais intensas;

Impermeabilizar áreas externas e muros corretamente: a aplicação adequada de manta ou produtos impermeabilizantes reduz infiltrações laterais;

Criar áreas permeáveis no quintal: substituir parte do piso totalmente cimentado por áreas drenantes permite que a água infiltre no solo, reduzindo o acúmulo superficial.

Despejar óleo na pia pode entupir os canos, bloquear bueiros e aumentar o risco de enchentes e alagamentos em casa (Imagem: Francesco Stock | Shutterstock)

Mitos que não ajudam a evitar o alagamento

Abaixo, veja hábitos que não ajudam a prevenir o alagamento da casa:

Jogar óleo na pia facilita o escoamento: o óleo de cozinha se solidifica, entope os canos e contribui para entupir bueiros e provocar enchentes;

Acreditar que apenas levantar móveis resolve o problema: embora proteja parcialmente os bens, não impede danos estruturais ou infiltrações;

Confiar apenas na impermeabilização interna: se a água entra por sobrecarga da rede ou nível da rua, a impermeabilização sozinha não é suficiente.

Causas dos alagamentos

De acordo com o professor, o crescimento urbano acelerado e a impermeabilização excessiva do solo agravam o problema nas cidades brasileiras. “Quando a água não encontra espaço para infiltrar, ela escoa rapidamente e sobrecarrega a drenagem pública. A prevenção precisa ser individual e coletiva”, afirma.

Os moradores de áreas historicamente sujeitas a enchentes devem considerar soluções estruturais mais robustas e acompanhamento técnico. “Não existe solução mágica, mas existe planejamento. Quanto antes o morador se antecipa, menores são os prejuízos”, conclui.

Por Priscila Dezidério

