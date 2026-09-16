Da escolha do aquário à alimentação: 7 dicas para cuidar de peixe betta

O betta (Betta splendens) é uma espécie de peixe originária do Sudeste Asiático que se tornou popular como animal de estimação em todo o mundo. Encontrado originalmente em ambientes de água-doce, é conhecido principalmente pelas cores vibrantes e pelas nadadeiras longas e elegantes, que se movimentam de maneira delicada na água.

Apesar de ser considerado um peixe resistente, o betta não deve ser mantido sem os cuidados adequados. Assim como qualquer outro animal de estimação, ele precisa de um ambiente apropriado, água em boas condições, alimentação equilibrada e atenção constante para viver bem. Com os cuidados corretos, esses peixes costumam viver de três a cinco anos.

Abaixo, confira algumas dicas para cuidar de peixe betta!

1. Escolha um aquário com espaço adequado

Um dos principais cuidados com o betta é oferecer espaço suficiente para que ele possa nadar e explorar o ambiente. Embora seja comum encontrar esse peixe mantido em recipientes muito pequenos, aquários maiores proporcionam melhores condições e ajudam a manter a temperatura e a qualidade da água mais estáveis. Além disso, o aquário deve ter tampa, pois o animal consegue saltar para fora da água.

2. Mantenha a temperatura da água adequada

Por ser um peixe tropical, o betta precisa de água aquecida e com temperatura estável para se manter saudável. De modo geral, recomenda-se mantê-la entre aproximadamente 24 e 27 °C, evitando oscilações bruscas ao longo do dia. Para isso, vale instalar um aquecedor próprio para aquários e utilizar um termômetro para acompanhar a temperatura diariamente.

3. Cuide da qualidade da água

A aparência transparente da água não significa necessariamente que ela esteja adequada para o peixe. Por isso, é importante monitorar parâmetros como amônia, nitrito, nitrato e pH com testes próprios para aquários. Quando for utilizada água da torneira, ela deverá receber um condicionador apropriado para remover ou neutralizar substâncias prejudiciais, como cloro e cloramina.

A manutenção regular também impede o acúmulo de resíduos provenientes das fezes e dos restos de alimento. Manter a água em boas condições é uma das medidas mais importantes para reduzir o estresse e os problemas de saúde no betta.

4. Faça trocas parciais da água

Esvaziar e lavar completamente o aquário com frequência não é a melhor maneira de mantê-lo saudável, pois isso pode eliminar bactérias benéficas importantes para o equilíbrio do ambiente. Em vez disso, é recomendado realizar trocas parciais regularmente. Uma orientação é substituir aproximadamente 15% a 25% da água semanalmente, aproveitando para retirar resíduos acumulados no substrato.

O peixe betta precisa de uma alimentação rica em proteínas e oferecida em pequenas porções para manter suas necessidades nutricionais (Imagem: panpilai paipa | Shutterstock)

5. Ofereça uma alimentação adequada

O betta é um peixe carnívoro e precisa de uma alimentação rica em proteínas para atender às suas necessidades nutricionais. Na rotina doméstica, podem ser oferecidos alimentos de boa qualidade formulados especificamente para a espécie. As porções devem ser pequenas, pois oferecer comida em excesso pode causar problemas ao animal e ainda deixar resíduos na água, prejudicando sua qualidade. Caso sobrem alimentos depois da refeição, é importante removê-los do aquário.

6. Enriqueça o ambiente com plantas e esconderijos

Um aquário adequado não deve oferecer apenas espaço para nadar. Plantas, troncos, cavernas e outros esconderijos ajudam a criar um ambiente mais interessante e permitem que o betta explore, descanse e se abrigue. Plantas naturais são boas opções, mas também podem ser utilizadas alternativas artificiais apropriadas para aquários. Nesse caso, é importante evitar peças pontiagudas, ásperas ou com bordas cortantes, que podem machucar as delicadas nadadeiras do peixe.

7. Tenha cuidado ao colocar outros peixes no aquário

O comportamento territorial é uma característica importante do betta, principalmente entre os machos. Por esse motivo, dois machos não devem ser mantidos juntos, pois podem entrar em confrontos capazes de provocar ferimentos graves. Dependendo do tamanho e da organização do aquário, um betta pode conviver com determinadas espécies pacíficas, mas a compatibilidade varia conforme o temperamento de cada peixe.