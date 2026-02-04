Cuidados com o cabelo no Carnaval: veja dicas que vão salvar os seus fios

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Além das fantasias e da maquiagem, os cabelos também roubam a cena no Carnaval. Penteados criativos, enriquecidos com glitter, pomadas, sprays e acessórios, ganham destaque e ajudam a compor produções cheias de personalidade para a folia. O problema surge quando os fios não recebem os devidos cuidados antes da aplicação desses produtos, o que pode comprometer a saúde capilar, especialmente com a exposição ao sol e ao suor excessivo.

Segundo a dermatologista Mariana Scribel, especialista em tricologia médica, é comum que as pessoas só percebam os danos no pós-Carnaval. “Existe uma grande conscientização sobre os cuidados com a pele nessa época, mas o cabelo acaba sendo negligenciado. E ele sofre tanto quanto, ou até mais, com a combinação de sol, calor, suor e produtos químicos”, explica.

Antes da folia: preparar os fios é essencial

Para quem pretende aproveitar o Carnaval intensamente, a preparação começa antes mesmo dos primeiros bloquinhos. A especialista recomenda investir em hidratação e nutrição nos dias que antecedem a festa.

“Um cabelo bem hidratado responde melhor às agressões externas. Máscaras nutritivas, óleos leves e leave-ins com proteção térmica e solar ajudam a criar uma barreira de proteção para os fios”, orienta Mariana Scribel.

Outra dica importante é evitar procedimentos químicos muito próximos ao Carnaval, como descoloração ou alisamentos. “Esses processos deixam o fio mais sensível e vulnerável aos danos do sol e do suor”, alerta.

Tranças e coques são aliados no cuidado com os cabelos durante a folia (Imagem: Look Studio | Shutterstock)

Durante o Carnaval: menos é mais

Na hora da folia, penteados presos, tranças e coques são aliados, desde que não estejam muito apertados. “Penteados muito tensionados podem causar quebra e até queda por tração, especialmente em cabelos mais frágeis”, afirma a especialista.

O uso excessivo de sprays fixadores e glitter também merece atenção. “Esses produtos podem ressecar os fios e o couro cabeludo. O ideal é aplicar com moderação e jamais dormir com resíduos no cabelo”, indica a dermatologista, que acrescenta: “sempre que possível, acessórios como chapéus, bonés e lenços ajudam a proteger os fios da exposição direta ao sol”.

Pós-folia: hora de recuperar

Depois do Carnaval, o foco deve ser a recuperação da saúde capilar. A lavagem correta para remover resíduos de glitter, sal e cloro é fundamental. “É importante usar shampoos suaves, mas que limpem bem, seguidos de máscaras hidratantes e reconstrutoras, especialmente para quem percebeu o cabelo mais áspero ou opaco”, recomenda Mariana Scribel.

Ela também reforça a importância de observar sinais de alerta: “quebra excessiva, queda fora do normal e coceira no couro cabeludo indicam que os fios precisam de atenção especializada”, finaliza. Por isso, ao notar esses sintomas, procure um dermatologista.

Por Bernardo Biavaschi

