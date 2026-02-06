Cuca gaúcha: 3 receitas deliciosas e fáceis de fazer

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A cuca gaúcha é um daqueles preparos que atravessam gerações perfumando a casa e reunindo a família ao redor da mesa. De origem alemã, a receita ganhou identidade própria no Sul do Brasil e se tornou presença garantida no café da tarde, nas festas de comunidade e nos encontros de domingo. Com massa fofinha, cobertura de farofa crocante e inúmeras possibilidades de recheio, ela combina simplicidade no preparo com sabor afetivo que lembra comida de vó.

A seguir, veja 3 receitas deliciosas e fáceis de fazer de cuca gaúcha!

1. Cuca gaúcha com doce de leite

Ingredientes

Massa

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de leite morno

2 colheres de sopa de manteiga

2 ovos

1 colher de sopa de fermento biológico seco

1 pitada de sal

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

1 xícara de chá de doce de leite

Farofa

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de açúcar

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de chá de canela em pó

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, coloque o leite morno, o fermento biológico e o açúcar e misture. Acrescente os ovos, a manteiga e o sal e mexa novamente. Adicione a farinha de trigo aos poucos até formar uma massa macia e levemente pegajosa. Cubra a tigela e deixe a massa descansar por 40 minutos.

Farofa

Em outra tigela, coloque a farinha de trigo, o açúcar, a manteiga e a canela e misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa úmida. Reserve.

Montagem

Unte uma forma com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo e espalhe a massa descansada por toda a superfície. Distribua o doce de leite sobre a massa de maneira uniforme. Cubra com a farofa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.

Cuca gaúcha de uva (Imagem: Adilson Sochodolak | Shutterstock)

2. Cuca gaúcha de uva

Ingredientes

Massa

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de leite morno

2 colheres de sopa de manteiga

2 ovos

1 colher de sopa de fermento biológico seco

1 pitada de sal

1 1/2 xícara de chá de uva preta debulhada

preta debulhada Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Farofa

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de açúcar

3 colheres de sopa de manteiga

1 colher de chá de canela em pó

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, coloque o leite morno, o fermento biológico e o açúcar e misture bem. Acrescente os ovos, a manteiga e o sal e mexa novamente. Adicione a farinha de trigo aos poucos até formar uma massa macia e levemente pegajosa. Cubra a tigela com um pano e deixe a massa descansar por cerca de 40 minutos para crescer.

Farofa

Em outra tigela, coloque a farinha de trigo, o açúcar, a manteiga e a canela em pó e misture com as pontas dos dedos até obter uma farofa úmida e soltinha.

Montagem

Em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, espalhe a massa já crescida por toda a superfície. Distribua as uvas sobre a massa de maneira uniforme. Cubra com a farofa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos, até ficar dourada e assada por dentro. Sirva em seguida.

3. Cuca gaúcha de goiabada

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de amido de milho

3/4 de xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de iogurte natural

1/2 xícara de chá de óleo

3 ovos

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

1 1/2 xícara de chá de goiabada cortada em cubos

cortada em cubos Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Farofa

3/4 de xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de açúcar

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de coco ralado

1 colher de café de canela em pó

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, coloque os ovos, o açúcar, o iogurte natural, o óleo e o sal e misture bem. Acrescente a farinha de trigo e o amido de milho e mexa até formar uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e misture delicadamente. Reserve.

Farofa

Em outra tigela, coloque a farinha de trigo, o açúcar, a manteiga, o coco ralado e a canela em pó e misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa soltinha.

Montagem

Unte uma forma com óleo e enfarinhe com a farinha de trigo e despeje a massa. Distribua a goiabada sobre toda a superfície. Cubra com a farofa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, até dourar e assar por dentro. Sirva em seguida.