Croquetes perfeitos: 6 receitas fáceis e crocantes para experimentar

O croquete é uma opção prática e saborosa para servir como petisco nas reuniões entre amigos e familiares. Preparado com ingredientes simples, ele pode ser combinado com diferentes tipos de recheios para ressaltar o sabor. A seguir, separamos 6 receitas simples e crocantes para você preparar em casa. Confira!
Croquete de carne moída
Ingredientes
Massa
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 xícara de chá de água
- 1 colher de sopa de sal
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
Recheio
- 1 colher de sopa de óleo
- 200 g de carne moída
- 1 cebola descascada e ralada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto
Montagem
- 1/2 xícara de chá de farinha de rosca
- 1 ovo batido
- Óleo para fritar
Modo de preparo
Massa
Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a água e deixe no fogo até levantar fervura. Após, desligue o fogo e acrescente o sal. Aos poucos, coloque a farinha de trigo e mexa bem. Leve ao fogo médio até a massa começar a soltar da panela, sempre mexendo. Desligue o fogo, transfira a massa para um recipiente e espere esfriar.
Recheio
Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Refogue o alho e a cebola até dourar. Adicione a carne moída e frite até ficar soltinha. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano e refogue por mais 3 minutos. Desligue o fogo e reserve.
Montagem
Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e abra na palma da mão, coloque um pouco de recheio no centro e modele no formato de um croquete. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em seguida, passe os croquetes no ovo e na farinha de rosca. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione os croquetes e frite até que dourem. Sirva em seguida.
Croquete de atum
Ingredientes
- 4 colheres de sopa de manteiga
- 1 cebola descascada e picada
- 360 g de atum ralado e escorrido
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 100 ml de leite quente
- 2 colheres de sopa de salsa picada
- 1 ovo batido
- 1 xícara de chá de farinha de rosca
- Sal a gosto
- Óleo para fritar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o atum e refogue por 3 minutos. Junte a farinha de trigo e mexa até a massa desgrudar do fundo da panela. Por último, coloque o sal, o leite e a salsa e mexa bem. Desligue o fogo e espere a massa esfriar.
Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um croquete. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em seguida, passe os croquetes no ovo e na farinha de rosca. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione os croquetes e frite até que dourem. Sirva em seguida.
Croquete de frango
Ingredientes
- 1 kg de peito de frango cozido e desfiado
- 1/2 xícara de chá do caldo do cozimento do peito de frango
- 5 colheres de sopa de manteiga
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 2 ovos batidos
- 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- 1 colher de sopa de salsa picada
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de farinha de rosca
- Óleo para fritar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o frango e refogue por 5 minutos. Acrescente o caldo do cozimento e cozinhe até reduzir. Junte a farinha de trigo, o queijo, a salsa e os ovos e cozinhe, mexendo sempre, até a massa desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo e espere esfriar.
Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de um croquete e passe na farinha de rosca. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione os croquetes e frite até que dourem. Sirva em seguida.
Croquete de milho-verde
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de água
- 200 g de milho-verde
- 4 colheres de sopa de manteiga
- 1 xícara de chá de caldo de galinha
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 ovo batido
- 1/2 xícara de chá de farinha de rosca
- Óleo para fritar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o milho-verde e a água e bata até ficar homogêneo. Transfira a mistura para uma panela, adicione a manteiga e o caldo de galinha e leve ao fogo médio até levantar fervura. Acrescente a farinha de trigo e mexa até a massa começar a desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo e espere a massa esfriar.
Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um croquete. Repita o processo com toda a massa. Em seguida, passe os croquetes no ovo e na farinha de rosca. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione os croquetes e frite até que dourem. Sirva em seguida.
Croquete de mandioca
Ingredientes
- 600 g de mandioca descascada, cozida e amassada
- 3 ovos
- 4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 2 claras de ovo
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsa picada a gosto
- Farinha de rosca para empanar
- Óleo para fritar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a mandioca, os ovos, o queijo, a farinha de trigo, o fermento, a pimenta-do-reino e a salsa e misture. Acrescente o sal e mexa para incorporar. Com uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de croquete. Disponha sobre uma assadeira, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 1 hora. Após, retire os croquetes da geladeira, passe na clara de ovo e na farinha de rosca. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione os croquetes e frite até que dourem. Sirva em seguida.
Croquetes de repolho com cogumelo
Ingredientes
- 1 repolho picado bem fino
- 300 g de cogumelo champignon picado
- 1 cebola picada
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de óleo
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 folha de louro
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de farinha de rosca
- Óleo para fritar
Modo de preparo
Em uma panela grande, aqueça a manteiga e uma colher de sopa de óleo em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até murchar. Em seguida, acrescente o repolho, o sal, a pimenta-do-reino e a folha de louro. Cozinhe até o repolho amolecer completamente e perder toda a água — deve ficar seco. Retire a folha de louro.
Depois, em uma frigideira, aqueça o restante do óleo em fogo médio. Adicione o champignon picado. Refogue até dourar levemente e perder a umidade. Em seguida, misture o cogumelo ao repolho cozido. Ajuste sal e pimenta-do-reino e deixe esfriar totalmente antes de moldar. Após, divida o recheio em porções. Modele rolinhos compactos. Passe cada rolinho na farinha de trigo, depois nos ovos batidos e, por fim, na farinha de rosca. Aperte bem para fixar o empanamento.
Após, aqueça o óleo em uma frigideira em fogo médio. Frite os croquetes até ficarem dourados por todos os lados. Escorra sobre papel-toalha e sirva.