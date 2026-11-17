Ver uma criança dormir de boca aberta pode parecer apenas um hábito ou uma posição confortável durante o sono. Quando isso acontece com frequência, porém, vale observar outros sinais. A respiração predominantemente pela boca pode estar associada a alterações orofaciais e, em alguns casos, a distúrbios respiratórios do sono que precisam de investigação.

Para Manuella Lamarão, coordenadora do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera, o dentista pode ter um papel importante na identificação de alterações bucais e faciais durante o acompanhamento da criança. “Dormir de boca aberta de forma recorrente não deve ser automaticamente considerado normal. Durante a consulta odontológica, conseguimos observar aspectos relacionados à boca, aos dentes e ao desenvolvimento da face que, associados ao histórico relatado pela família, podem indicar a necessidade de uma avaliação mais ampla”, explica.

A American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD) recomenda que profissionais de saúde bucal façam a triagem para distúrbios respiratórios relacionados ao sono e encaminhem pacientes com suspeita de apneia obstrutiva do sono para avaliação médica adequada.

A seguir, Manuella Lamarão destaca cinco sinais que merecem atenção.

1. Boca e lábios frequentemente ressecados

Manter a boca aberta durante períodos prolongados favorece o ressecamento das estruturas bucais. Os pais podem perceber que a criança acorda com sensação de boca seca, lábios ressecados ou necessidade frequente de beber água.

“A saliva tem funções importantes para o equilíbrio da cavidade oral. Por isso, quando o ressecamento é frequente, é importante avaliar o que está acontecendo, e não olhar apenas para o desconforto momentâneo”, explica Manuella Lamarão.

2. Alterações no posicionamento dos dentes

A respiração bucal persistente tem sido estudada por sua relação com o desenvolvimento dentofacial. “Na infância, dentes, ossos e musculatura ainda estão em desenvolvimento. Quando percebemos alterações na mordida ou no posicionamento dentário, é importante avaliar a criança como um todo e investigar os fatores que podem estar relacionados”, destaca a coordenadora.

3. Mudanças no crescimento da face

Além dos dentes, padrões respiratórios alterados podem estar associados a mudanças no desenvolvimento craniofacial. A literatura descreve diferenças dentofaciais entre crianças com respiração predominantemente oral e nasal, mas a relação não deve ser interpretada como uma causa única ou automática.

“O acompanhamento odontológico durante o crescimento permite observar como a face e as arcadas estão se desenvolvendo. Quanto mais cedo uma alteração é percebida, mais cedo a família pode receber orientação e, quando necessário, buscar uma avaliação multidisciplinar”, afirma Manuella Lamarão.

Ronco habitual e dificuldade para respirar durante o sono são sinais que devem ser relatados ao dentista durante a avaliação (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)

4. Ronco frequente e sono agitado

O problema nem sempre está restrito à boca. Ronco habitual, dificuldade para respirar durante o sono e outros sinais noturnos merecem atenção. A American Academy of Pediatric Dentistry destaca a importância de identificar crianças com risco aumentado para apneia obstrutiva do sono e encaminhá-las para diagnóstico médico quando houver suspeita.

“Se a família percebe que, além de dormir de boca aberta, a criança ronca com frequência ou apresenta um sono muito agitado, essa informação deve ser compartilhada durante a consulta. O dentista pode contribuir para a triagem, mas o diagnóstico de um distúrbio respiratório do sono exige avaliação médica”, esclarece Manuella Lamarão.

5. Gengiva frequentemente irritada

A saúde da gengiva também merece ser observada. Vermelhidão, sangramento durante a escovação e outras alterações gengivais não devem ser ignorados. A American Academy of Pediatric Dentistry recomenda que a saúde periodontal faça parte da avaliação e do acompanhamento odontológico de crianças e adolescentes.

“Se a criança apresenta alterações gengivais recorrentes, o ideal é identificar a causa. É importante avaliar higiene, presença de placa bacteriana e outros fatores associados, em vez de atribuir o problema somente ao fato de dormir com a boca aberta”, orienta Manuella Lamarão.

Avaliação pode envolver diferentes profissionais

Dormir de boca aberta não permite, sozinho, determinar a causa do problema. Obstruções das vias aéreas e distúrbios respiratórios do sono, por exemplo, podem exigir investigação por outros profissionais. Por isso, a avaliação pode envolver uma abordagem multidisciplinar. A orientação atual da American Academy of Pediatric Dentistry é encaminhar pacientes com suspeita de apneia obstrutiva para profissionais médicos apropriados, como otorrinolaringologistas ou especialistas em medicina do sono.

“O papel da família é observar a frequência e os sinais que aparecem com a respiração pela boca. Quando esse padrão é constante, especialmente se estiver acompanhado de ronco ou alterações bucais e faciais, vale conversar com o dentista e buscar a investigação adequada. O objetivo não é alarmar, mas identificar precocemente situações que merecem acompanhamento”, conclui Manuella Lamarão.

Por Letícia Zuim Gonzalez