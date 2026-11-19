A creatina é um suplemento alimentar que ganhou popularidade entre os praticantes de musculação devido aos seus benefícios para o desempenho físico e o desenvolvimento muscular. Isso porque ela contribui para aumentar a disponibilidade de energia nos músculos durante exercícios de alta intensidade e curta duração, favorecendo a força e a capacidade de realizar mais repetições.

Além disso, quando associada a uma alimentação equilibrada, treinos regulares e descanso adequado, a suplementação pode favorecer o ganho de massa muscular magra e a evolução dos resultados ao longo do tempo. No entanto, depois dos 50 anos, seu possível uso vai além da busca por hipertrofia. O suplemento pode integrar estratégias voltadas à preservação da força, da funcionalidade e da independência durante o envelhecimento.

Produzida naturalmente pelo organismo e encontrada em alimentos de origem animal, a creatina participa da reposição rápida de energia nas células, especialmente nos músculos. Com o avanço da idade, a redução gradual de massa e força muscular pode dificultar atividades como levantar-se de uma cadeira, carregar compras e subir escadas. É nesse contexto que a creatina passa a ser estudada como aliada na manutenção da força e da autonomia.

Suplemento deve acompanhar exercícios de resistência

Apesar do potencial, a creatina não age sozinha. Mariana Duarte Cardoso, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, explica que os benefícios musculares da creatina tendem a ser mais consistentes quando o suplemento acompanha exercícios de resistência.

“Treinos com pesos, elásticos, aparelhos ou o próprio peso corporal podem oferecer esse estímulo. A creatina não deve ser tratada como substituta da atividade física. Tomar o suplemento enquanto se mantém uma rotina sedentária provavelmente não produzirá os mesmos resultados observados em programas de exercício”, esclarece.

A creatina tem eficácia comprovada, mas não é necessária para todos (Imagem: xm4thx | Shutterstock)

Quem não treina pode utilizar creatina?

Para a nutricionista, uma pessoa que ainda não pratica musculação pode receber orientação para usar creatina, especialmente quando pretende iniciar exercícios, apresenta ingestão alimentar baixa ou precisa cuidar da saúde muscular. Porém, não há motivo para tomar o suplemento automaticamente apenas por completar 50 anos.

“A avaliação deve considerar alimentação, nível de atividade física, medicamentos, doenças existentes e objetivos pessoais. Pessoas com doença renal ou outras condições clínicas precisam conversar com médico ou nutricionista antes de iniciar o uso”, ressalta.

Creatina deve ser utilizada com orientação profissional

Mariana Duarte Cardoso aponta que a creatina monohidratada é a apresentação mais estudada. Doses diárias de 3 a 5 gramas aparecem com frequência nas pesquisas, mas a quantidade adequada deve ser definida por um profissional.

“O suplemento pode provocar aumento de peso relacionado à retenção de água dentro dos músculos e, em algumas pessoas, desconforto gastrointestinal. Assim, depois dos 50 anos, a creatina não se restringe a fisiculturistas ou praticantes de musculação. Ela pode fazer parte de um cuidado mais amplo com força e funcionalidade, desde que exista indicação adequada e, preferencialmente, uma rotina de exercícios de resistência”, finaliza.

Por Deiwerson Damasceno dos Santos