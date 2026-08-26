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Coyote Vs. Acme e mais: veja 5 filmes que chegam aos cinemas nesta quinta-feira

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 26/08/26 19h36
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Animação, aventura, drama e suspense estão entre as opções que chegam aos cinemas nesta quinta-feira (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes, Warner Bros. e Kinology)

Os cinemas brasileiros recebem novas produções nesta quinta-feira, ampliando as opções para quem deseja aproveitar a última semana de agosto. Na lista, estão filmes de aventura e animação, como “Coyote Vs. Acme”, que acompanha os rivais históricos Coyote e Papa-Léguas, e “Willow e a Floresta Encantada”, baseado na série de livros alemã “Uma Garota Chamada Willow”, escrita por Sabine Bohlmann.

Quem gosta de drama e ficção científica pode conferir “Ponto Sem Retorno”, estrelado pelo ator em ascensão Jacob Elordi, e “Nosso Segredo”, vencedor da categoria Melhor Longa-Metragem Brasileiro no Festival de Cinema de Gramado.

A seguir, confira mais informações sobre essas e outras estreias do dia!

1. Coyote Vs. Acme

Cena do filme "Coyote Vs. Acme", com a animação do Coyote em pé na rua com um homem e uma mulher
“Coyote Vs. Acme” combina animação e live-action para contar a história dos lendários Coyote e Papa-Léguas (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes, Warner Bros. e Kinology)

Dirigido por Dave Green, “Coyote Vs. Acme” combina animação e live-action para contar a história dos lendários Coyote e Papa-Léguas. Na obra, Coyote, cansado de perder para seu arqui-inimigo, decide enfrentar um novo rival: a ACME, empresa que fornece seus equipamentos e que ele considera responsável por seus fracassos. Para isso, ele conta com a ajuda do advogado fracassado Kevin Avery (Will Forte). Juntos, os dois enfrentam o intimidador CEO da ACME e antigo chefe do advogado, Buddy Crane (John Cena).

2. Ponto Sem Retorno

Jacob Elordi agachado em uma cerca com grama em cena de "Ponto sem Retorno"
“Ponto Sem Retorno” acompanha um jovem que vive em um mundo pós-apocalíptico e se arrisca em busca de sinais de sobreviventes (Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures e 20th Century Studios)

Um filme de ficção científica pós-apocalíptica, “Ponto Sem Retorno” acompanha Hig (Jacob Elordi), um jovem que, após sobreviver a uma pandemia global, vive isolado em um hangar de aviação com seu cachorro e um ex-fuzileiro naval ranzinza (Josh Brolin).

Tudo muda quando ele intercepta uma misteriosa transmissão de rádio, cuja voz reacende a esperança de uma vida melhor. Então, ele decide se arriscar em busca de sinais de sobreviventes, sem ao menos saber se eles realmente existem. O elenco do filme também conta com nomes como Benedict Wong, Allison Janney e Margaret Qualley.

3. Nosso Segredo

Mulher negra abraçado outra pessoa em cena de "Nosso Segred"
“Nosso Segredo” retrata uma família negra que tenta reconstruir a rotina após o luto (Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes)

Primeiro longa dirigido por Grace Passô, “Nosso Segredo” retrata uma família que tenta reconstruir a rotina após uma perda recente. Enquanto cada membro enfrenta o luto à sua maneira, a dificuldade de se expressar os distancia cada vez mais. Em meio a esse cenário, o filho caçula guarda um segredo capaz de transformar a forma como a família lida com a dor. Explorando temas como memória e pertencimento, a obra aborda de forma sensível a complexidade dos laços familiares.

4. Willow e a Floresta Encantada

Menina com raposa em floresta em cena de "Willow E A Floresta Encantada"
“Willow e a Floresta Encantada” conta a história de uma jovem que herda uma floresta mágica e tenta salvá-la do desmatamento com um grupo de meninas (Imagem: Reprodução digital | Clube Filmes)

Estrelado por Ava Petsch, “Willow e a Floresta Encantada” conta a história de Willow, uma jovem que se muda com o pai para uma grande floresta que herdou de sua tia-avó. O que ela não esperava era descobrir que o local é encantado e protegido por uma magia ancestral, também herdada por ela. O problema é que a floresta está com os dias contados devido ao avanço do desmatamento. Para salvá-la, a jovem precisa encontrar outras meninas com os mesmos dons. Juntas, elas descobrem a força da união e lutam para preservar o equilíbrio da natureza antes que seja tarde demais.

5. Photochart: Nascido Para Vencer

Capa do documentário "Photochart: Nascido Para Vencer" com um homem vestindo roupa de jóquei
“Photochart: Nascido Para Vencer” é um documentário que revisita momentos marcantes da carreira de Jorge Ricardo (Imagem: Reprodução digital | Film Connection)

Narrando a história de Jorge Ricardo, considerado o maior jóquei brasileiro, “Photochart: Nascido Para Vencer” é um documentário que revisita momentos marcantes da carreira do atleta, que soma mais de 13 mil vitórias. A produção acompanha sua trajetória desde a infância, quando começou a ser treinado pelo pai, também lendário jóquei, até sua ascensão como o “Pelé do Turfe”, como ficou conhecido. O filme ainda reúne depoimentos de familiares, jornalistas e nomes importantes da modalidade, mostrando como sua influência permanece viva até hoje.

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