Coyote Vs. Acme e mais: veja 5 filmes que chegam aos cinemas nesta quinta-feira

Os cinemas brasileiros recebem novas produções nesta quinta-feira, ampliando as opções para quem deseja aproveitar a última semana de agosto. Na lista, estão filmes de aventura e animação, como “Coyote Vs. Acme”, que acompanha os rivais históricos Coyote e Papa-Léguas, e “Willow e a Floresta Encantada”, baseado na série de livros alemã “Uma Garota Chamada Willow”, escrita por Sabine Bohlmann.

Quem gosta de drama e ficção científica pode conferir “Ponto Sem Retorno”, estrelado pelo ator em ascensão Jacob Elordi, e “Nosso Segredo”, vencedor da categoria Melhor Longa-Metragem Brasileiro no Festival de Cinema de Gramado.

A seguir, confira mais informações sobre essas e outras estreias do dia!

1. Coyote Vs. Acme

“Coyote Vs. Acme” combina animação e live-action para contar a história dos lendários Coyote e Papa-Léguas (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes, Warner Bros. e Kinology)

Dirigido por Dave Green, “Coyote Vs. Acme” combina animação e live-action para contar a história dos lendários Coyote e Papa-Léguas. Na obra, Coyote, cansado de perder para seu arqui-inimigo, decide enfrentar um novo rival: a ACME, empresa que fornece seus equipamentos e que ele considera responsável por seus fracassos. Para isso, ele conta com a ajuda do advogado fracassado Kevin Avery (Will Forte). Juntos, os dois enfrentam o intimidador CEO da ACME e antigo chefe do advogado, Buddy Crane (John Cena).

2. Ponto Sem Retorno

“Ponto Sem Retorno” acompanha um jovem que vive em um mundo pós-apocalíptico e se arrisca em busca de sinais de sobreviventes (Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures e 20th Century Studios)

Um filme de ficção científica pós-apocalíptica, “Ponto Sem Retorno” acompanha Hig (Jacob Elordi), um jovem que, após sobreviver a uma pandemia global, vive isolado em um hangar de aviação com seu cachorro e um ex-fuzileiro naval ranzinza (Josh Brolin).

Tudo muda quando ele intercepta uma misteriosa transmissão de rádio, cuja voz reacende a esperança de uma vida melhor. Então, ele decide se arriscar em busca de sinais de sobreviventes, sem ao menos saber se eles realmente existem. O elenco do filme também conta com nomes como Benedict Wong, Allison Janney e Margaret Qualley.

3. Nosso Segredo

“Nosso Segredo” retrata uma família negra que tenta reconstruir a rotina após o luto (Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes)

Primeiro longa dirigido por Grace Passô, “Nosso Segredo” retrata uma família que tenta reconstruir a rotina após uma perda recente. Enquanto cada membro enfrenta o luto à sua maneira, a dificuldade de se expressar os distancia cada vez mais. Em meio a esse cenário, o filho caçula guarda um segredo capaz de transformar a forma como a família lida com a dor. Explorando temas como memória e pertencimento, a obra aborda de forma sensível a complexidade dos laços familiares.

4. Willow e a Floresta Encantada

“Willow e a Floresta Encantada” conta a história de uma jovem que herda uma floresta mágica e tenta salvá-la do desmatamento com um grupo de meninas (Imagem: Reprodução digital | Clube Filmes)

Estrelado por Ava Petsch, “Willow e a Floresta Encantada” conta a história de Willow, uma jovem que se muda com o pai para uma grande floresta que herdou de sua tia-avó. O que ela não esperava era descobrir que o local é encantado e protegido por uma magia ancestral, também herdada por ela. O problema é que a floresta está com os dias contados devido ao avanço do desmatamento. Para salvá-la, a jovem precisa encontrar outras meninas com os mesmos dons. Juntas, elas descobrem a força da união e lutam para preservar o equilíbrio da natureza antes que seja tarde demais.

5. Photochart: Nascido Para Vencer

“Photochart: Nascido Para Vencer” é um documentário que revisita momentos marcantes da carreira de Jorge Ricardo (Imagem: Reprodução digital | Film Connection)

Narrando a história de Jorge Ricardo, considerado o maior jóquei brasileiro, “Photochart: Nascido Para Vencer” é um documentário que revisita momentos marcantes da carreira do atleta, que soma mais de 13 mil vitórias. A produção acompanha sua trajetória desde a infância, quando começou a ser treinado pelo pai, também lendário jóquei, até sua ascensão como o “Pelé do Turfe”, como ficou conhecido. O filme ainda reúne depoimentos de familiares, jornalistas e nomes importantes da modalidade, mostrando como sua influência permanece viva até hoje.