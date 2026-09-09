Couve, limão e gengibre: aprenda a preparar esse suco verde para incluir na dieta

O suco verde de couve, limão e gengibre é uma opção prática para variar o consumo de líquidos do dia a dia e incluir diferentes nutrientes na alimentação. A couve, por exemplo, fornece fibras, que contribuem para a saciedade. O limão é fonte de vitamina C, nutriente que participa do funcionamento do sistema imunológico. Já o gengibre, contém compostos bioativos e pode contribuir para a termogênese. Juntos, esses ingredientes formam uma bebida refrescante que pode complementar uma alimentação equilibrada e trazer mais variedade à rotina. A seguir, aprenda a prepará-la:

Suco verde de couve, limão e gengibre (Imagem: Geice Magalhaes | Shutterstock)

Suco verde de couve, limão e gengibre

Ingredientes

2 folhas de couve-manteiga

Suco de 1 limão

1 pedaço pequeno de gengibre

250 ml de água gelada

Modo de preparo

Em água corrente, lave bem as folhas de couve e, com a ajuda de uma faca, corte-as em pedaços menores. Coloque-as no liquidificador com a água gelada, o suco de limão e o gengibre. Bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um copo e sirva sem coar, para preservar as fibras da couve.