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Costuma segurar o xixi quando está fora de casa? Entenda os riscos desse hábito

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 10/11/26 06h07
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Ignorar repetidamente os sinais de bexiga cheia pode levar a sérios comprometimentos de saúde (Imagem: Orawan Pattarawimonchai | Shutterstock)

Durante viagens, passeios ou até mesmo no trabalho, muitas pessoas evitam utilizar banheiros públicos e acabam adiando a vontade de urinar. Embora segurar o xixi ocasionalmente não costume representar um problema para pessoas saudáveis, transformar essa prática em um hábito pode trazer desconfortos e prejudicar o funcionamento da bexiga.

Segundo Rodrigo Duarte, coordenador de Enfermagem da Faculdade Anhanguera, a bexiga é responsável por armazenar a urina produzida pelos rins e enviar sinais ao cérebro quando está chegando o momento de esvaziá-la. Ignorar repetidamente esses sinais, além de interferir nos hábitos urinários, pode levar a sérios comprometimentos de saúde.

“Quando a pessoa adia a ida ao banheiro com frequência, pode acabar se acostumando a ignorar os sinais da bexiga. Em algumas situações, isso favorece desconfortos e alterações no padrão urinário. O ideal é respeitar a vontade de urinar e evitar períodos prolongados de retenção voluntária”, explica.

Segurar a urina pode causar infecção urinária?

Uma dúvida comum é se o hábito pode provocar infecção urinária. A condição ocorre, geralmente, quando bactérias entram no trato urinário e se multiplicam. Embora o esvaziamento inadequado da bexiga possa favorecer infecções em determinadas situações (geralmente recorrentes e prolongadas), segurar a urina ocasionalmente não significa que a pessoa desenvolverá uma infecção.

Hábito pode causar incontinência urinária

Quando a bexiga ultrapassa sua capacidade de retenção considerada confortável (até cerca de 500 ml), o músculo detrusor estica em excesso, entra em fadiga e perde a força para se contrair e, com a musculatura enfraquecida, a bexiga pode não conseguir se esvaziar completamente (gerando resíduo urinário).

Essa situação mantém a bexiga em um esforço crônico e o dano ao esfíncter (músculo em formato de anel localizado na saída da bexiga e ao redor da uretra) e aos músculos do assoalho pélvico podem levar à perda involuntária de urina, popularmente conhecida como incontinência urinária.

Imagem de uma mulher loira bebendo água em um copo de vidro transparente. Ela veste uma blusa listrada em tons de branco e bege, com um cardigã marrom por cima. Ao fundo, há um ambiente doméstico iluminado pela luz natural.
A hidratação insuficiente pode deixar a urina mais concentrada e contribuir para desconfortos urinários (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)

Reduzir o consumo de água também é prejudicial à saúde

Outro comportamento que merece atenção é reduzir o consumo de água para evitar idas ao banheiro, especialmente durante viagens longas. A hidratação insuficiente pode deixar a urina mais concentrada e contribuir para desconfortos urinários.

“Algumas pessoas passam horas sem beber água porque sabem que não terão acesso fácil a um banheiro. Essa não é uma boa estratégia. O organismo precisa de hidratação adequada, e mudanças persistentes na frequência urinária devem ser avaliadas por um profissional de saúde”, orienta o coordenador.

Não podendo esquecer que essa prática de redução da ingesta hídrica, além de causar danos ao sistema renal e excretor, também pode levar a comprometimento de vários outros sistemas de funcionamento do corpo, tais como: sistema cardiovascular, sistema nervoso e cognitivo, sistema digestivo e metabólico e o sistema de termorregulação e pele.

Sinais que merecem atenção

É importante salientar que, sentir ardência ao urinar, vontade frequente de ir ao banheiro, dor ou desconforto na parte inferior do abdômen e presença de sangue na urina são sinais que exigem atenção. Febre associada a dor nas costas ou na região lombar também pode indicar uma infecção mais séria e requer avaliação médica.

Para preservar a saúde urinária, a recomendação é manter uma ingestão adequada de líquidos e procurar utilizar o banheiro quando surgir a vontade, sem forçar a retenção por períodos prolongados. Pessoas que apresentam dificuldade para urinar ou sensação frequente de esvaziamento incompleto da bexiga devem buscar orientação profissional.

Por Priscila Dezidério

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