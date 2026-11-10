Costuma segurar o xixi quando está fora de casa? Entenda os riscos desse hábito

Durante viagens, passeios ou até mesmo no trabalho, muitas pessoas evitam utilizar banheiros públicos e acabam adiando a vontade de urinar. Embora segurar o xixi ocasionalmente não costume representar um problema para pessoas saudáveis, transformar essa prática em um hábito pode trazer desconfortos e prejudicar o funcionamento da bexiga.

Segundo Rodrigo Duarte, coordenador de Enfermagem da Faculdade Anhanguera, a bexiga é responsável por armazenar a urina produzida pelos rins e enviar sinais ao cérebro quando está chegando o momento de esvaziá-la. Ignorar repetidamente esses sinais, além de interferir nos hábitos urinários, pode levar a sérios comprometimentos de saúde.

“Quando a pessoa adia a ida ao banheiro com frequência, pode acabar se acostumando a ignorar os sinais da bexiga. Em algumas situações, isso favorece desconfortos e alterações no padrão urinário. O ideal é respeitar a vontade de urinar e evitar períodos prolongados de retenção voluntária”, explica.

Segurar a urina pode causar infecção urinária?

Uma dúvida comum é se o hábito pode provocar infecção urinária. A condição ocorre, geralmente, quando bactérias entram no trato urinário e se multiplicam. Embora o esvaziamento inadequado da bexiga possa favorecer infecções em determinadas situações (geralmente recorrentes e prolongadas), segurar a urina ocasionalmente não significa que a pessoa desenvolverá uma infecção.

Hábito pode causar incontinência urinária

Quando a bexiga ultrapassa sua capacidade de retenção considerada confortável (até cerca de 500 ml), o músculo detrusor estica em excesso, entra em fadiga e perde a força para se contrair e, com a musculatura enfraquecida, a bexiga pode não conseguir se esvaziar completamente (gerando resíduo urinário).

Essa situação mantém a bexiga em um esforço crônico e o dano ao esfíncter (músculo em formato de anel localizado na saída da bexiga e ao redor da uretra) e aos músculos do assoalho pélvico podem levar à perda involuntária de urina, popularmente conhecida como incontinência urinária.

A hidratação insuficiente pode deixar a urina mais concentrada e contribuir para desconfortos urinários (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)

Reduzir o consumo de água também é prejudicial à saúde

Outro comportamento que merece atenção é reduzir o consumo de água para evitar idas ao banheiro, especialmente durante viagens longas. A hidratação insuficiente pode deixar a urina mais concentrada e contribuir para desconfortos urinários.

“Algumas pessoas passam horas sem beber água porque sabem que não terão acesso fácil a um banheiro. Essa não é uma boa estratégia. O organismo precisa de hidratação adequada, e mudanças persistentes na frequência urinária devem ser avaliadas por um profissional de saúde”, orienta o coordenador.

Não podendo esquecer que essa prática de redução da ingesta hídrica, além de causar danos ao sistema renal e excretor, também pode levar a comprometimento de vários outros sistemas de funcionamento do corpo, tais como: sistema cardiovascular, sistema nervoso e cognitivo, sistema digestivo e metabólico e o sistema de termorregulação e pele.

Sinais que merecem atenção

É importante salientar que, sentir ardência ao urinar, vontade frequente de ir ao banheiro, dor ou desconforto na parte inferior do abdômen e presença de sangue na urina são sinais que exigem atenção. Febre associada a dor nas costas ou na região lombar também pode indicar uma infecção mais séria e requer avaliação médica.

Para preservar a saúde urinária, a recomendação é manter uma ingestão adequada de líquidos e procurar utilizar o banheiro quando surgir a vontade, sem forçar a retenção por períodos prolongados. Pessoas que apresentam dificuldade para urinar ou sensação frequente de esvaziamento incompleto da bexiga devem buscar orientação profissional.

Por Priscila Dezidério