Costela suína: 7 receitas deliciosas para inovar no almoço de sábado

As receitas com costela suína são perfeitas para um almoço saboroso e aconchegante, combinando suculência e versatilidade. Esse corte é ideal tanto para preparos rápidos quanto para pratos que exigem cozimento lento, garantindo uma carne macia e cheia de sabor.
Abaixo, confira 7 receitas deliciosas com costela suína para inovar no almoço de sábado!
1. Costela suína agridoce
Ingredientes
- 1,5 kg de costela suína cortada em pedaços
- 3 colheres de sopa de óleo
- 4 dentes de alho picados
- 1 cebola picada
- 1/2 xícara de chá de molho de soja
- 1/4 de xícara de chá de mel
- 1/4 de xícara de chá de vinagre de maçã
- 3 colheres de sopa de molho de tomate
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 1 colher de chá de páprica doce
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Cebolinha picada para decorar
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere a costela suína com sal e pimenta-do-reino e reserve por 30 minutos. Em uma panela grande, aqueça o óleo em fogo médio e doure a costela. Retire da panela e reserve. Na mesma panela, adicione o alho e a cebola e refogue até dourar. Acrescente o molho de soja, o mel, o vinagre, o molho de tomate, o gengibre e a páprica. Mexa até incorporar. Volte a costela para a panela, envolvendo-a com o molho. Cozinhe em fogo baixo até a carne ficar macia e o molho reduzir. Salpique a cebolinha e sirva em seguida.
2. Costela suína na air fryer
Ingredientes
- 1 kg de costela suína cortada em tiras
- 3 dentes de alho amassados
- 1 colher de sopa de mostarda
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- Sal a gosto
- Suco de 1 limão
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere a costela suína com alho, mostarda, azeite, páprica, pimenta-do-reino, sal e suco de limão. Cubra e deixe marinar por 2 horas na geladeira para pegar bem o sabor. Preaqueça a air fryer a 180 °C por 5 minutos. Coloque as tiras de costela na cesta da air fryer, deixando um espaço entre elas.
Asse as costelas suínas por 30 minutos a 180 °C, virando na metade do tempo. Aumente a temperatura para 200 °C e asse por mais 8 minutos para deixar a superfície crocante e dourada. Retire a costela da air fryer e deixe descansar por 5 minutos. Sirva em seguida.
3. Costela suína com molho de vinho tinto
Ingredientes
- 1,2 kg de costela suína cortada em tiras
- 1 xícara de chá de vinho tinto seco
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de caldo de carne
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere a costela com sal e pimenta-do-reino e deixe descansar por 30 minutos. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e doure a costela. Retire e reserve. Na mesma frigideira, derreta a manteiga e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione a farinha de trigo e mexa até que ela fique com uma cor dourada. Acrescente o vinho tinto e mexa bem. Adicione o caldo de carne e cozinhe em fogo baixo até o molho engrossar e reduzir um pouco.
Transfira a costela para uma assadeira, regue com o molho de vinho e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 1 hora e 20 minutos. Nos últimos 20 minutos, retire o papel-alumínio para dourar. Sirva em seguida.
4. Costela suína grelhada
Ingredientes
- 1,5 kg de costela suína cortada em tiras
- Suco de 2 limões
- 4 dentes de alho amassados
- 1 colher de sopa de páprica
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o suco de limão, o alho, a páprica, a pimenta-do-reino e o sal. Tempere a costela com essa mistura, cubra e deixe marinar por 2 horas. Aqueça a churrasqueira ou grelha elétrica e pincele com um pouco de azeite para evitar que a carne grude. Coloque a costela na grelha em fogo médio e vá virando a cada 5 a 7 minutos para dourar por igual. Pincele com azeite ou com a marinada para mantê-la úmida. Assim que a costela estiver bem dourada e suculenta, retire da grelha e deixe descansar por 5 minutos antes de cortar. Sirva em seguida.
5. Costela suína com cerveja
Ingredientes
- 1,2 kg de costela suína cortada em tiras
- 750 ml de cerveja
- 1 cebola cortada em rodelas
- 4 dentes de alho picados
- 1 folha de louro
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Cheiro-verde picado para finalizar
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere a costela com alho, páprica, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por 30 minutos para absorver o sabor. Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e doure a costela. Adicione a cebola, a folha de louro e despeje a cerveja por cima. Tampe a panela e cozinhe por 25 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e espere a pressão sair completamente antes de abrir a panela. Finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.
6. Costela suína ao molho picante
Ingredientes
Costela
- 1,5 kg de costela suína em pedaços
- 4 dentes de alho amassados
- Suco de 1 limão
- 1 colher de chá de páprica
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- Sal a gosto
- 1 colher de sopa de azeite
Molho picante
- 1 cebola picada
- 2 colheres de sopa de molho de tomate
- 1 colher de sopa de mostarda
- 1 colher de sopa de mel
- 1 pimenta dedo-de-moça picada
- 1/2 colher de chá de pimenta calabresa
- 1 xícara de chá de água quente
- 1 colher de sopa de molho inglês
- Sal a gosto
Modo de preparo
Costela
Em uma tigela, misture o alho, o limão, a páprica, a pimenta-do-reino e o sal. Esfregue bem na carne e deixe descansar por pelo menos 30 minutos. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure a costela de todos os lados até ficar bem selada. Retire e reserve.
Molho picante
Na mesma panela da costela, acrescente a cebola e refogue até murchar. Adicione o molho de tomate, a mostarda, o mel, a pimenta dedo-de-moça, a pimenta calabresa e o molho inglês. Volte a costela para a panela e misture bem. Acrescente a água quente, tampe a panela e cozinhe por 1h30 a 2 horas em fogo baixo, mexendo de vez em quando e adicionando água se necessário. Após a carne estar macia, deixe cozinhar sem tampa por alguns minutos para o molho engrossar. Sirva em seguida.
7. Costela suína com legumes
Ingredientes
- 1,5 kg de costela suína em pedaços
- 4 dentes de alho amassados
- Suco de 1 limão
- 3 batatas cortadas em cubos grandes
- 2 cenouras cortadas em rodelas grossas
- 1 cebola cortada em pétalas
- 1 abobrinha cortada em rodelas grossas
- 1 pimentão cortado em tiras
- 4 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o alho, o limão, a pimenta-do-reino, o sal e 2 colheres de sopa de azeite. Espalhe sobre a carne, cubra e deixe marinar por pelo menos 1 hora. Coloque a costela em uma assadeira, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 50 minutos. Enquanto isso, em uma tigela, misture todos os legumes com o restante do azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Após o tempo, retire o papel-alumínio, distribua os legumes ao redor da costela e volte ao forno por mais 30 a 40 minutos, ou até dourar bem. Se necessário, vire os legumes na metade do tempo para assarem por igual. Sirva em seguida.