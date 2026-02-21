Costela suína: 7 receitas deliciosas para inovar no almoço de sábado

As receitas com costela suína são perfeitas para um almoço saboroso e aconchegante, combinando suculência e versatilidade. Esse corte é ideal tanto para preparos rápidos quanto para pratos que exigem cozimento lento, garantindo uma carne macia e cheia de sabor.

Abaixo, confira 7 receitas deliciosas com costela suína para inovar no almoço de sábado!

1. Costela suína agridoce

Ingredientes

1,5 kg de costela suína cortada em pedaços

suína cortada em pedaços 3 colheres de sopa de óleo

4 dentes de alho picados

1 cebola picada

1/2 xícara de chá de molho de soja

1/4 de xícara de chá de mel

1/4 de xícara de chá de vinagre de maçã

3 colheres de sopa de molho de tomate

1 colher de chá de gengibre ralado

1 colher de chá de páprica doce

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cebolinha picada para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a costela suína com sal e pimenta-do-reino e reserve por 30 minutos. Em uma panela grande, aqueça o óleo em fogo médio e doure a costela. Retire da panela e reserve. Na mesma panela, adicione o alho e a cebola e refogue até dourar. Acrescente o molho de soja, o mel, o vinagre, o molho de tomate, o gengibre e a páprica. Mexa até incorporar. Volte a costela para a panela, envolvendo-a com o molho. Cozinhe em fogo baixo até a carne ficar macia e o molho reduzir. Salpique a cebolinha e sirva em seguida.

2. Costela suína na air fryer

Ingredientes

1 kg de costela suína cortada em tiras

3 dentes de alho amassados

1 colher de sopa de mostarda

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

Sal a gosto

Suco de 1 limão

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a costela suína com alho, mostarda, azeite, páprica, pimenta-do-reino, sal e suco de limão. Cubra e deixe marinar por 2 horas na geladeira para pegar bem o sabor. Preaqueça a air fryer a 180 °C por 5 minutos. Coloque as tiras de costela na cesta da air fryer, deixando um espaço entre elas.

Asse as costelas suínas por 30 minutos a 180 °C, virando na metade do tempo. Aumente a temperatura para 200 °C e asse por mais 8 minutos para deixar a superfície crocante e dourada. Retire a costela da air fryer e deixe descansar por 5 minutos. Sirva em seguida.

3. Costela suína com molho de vinho tinto

Ingredientes

1,2 kg de costela suína cortada em tiras

1 xícara de chá de vinho tinto seco

tinto seco 2 colheres de sopa de manteiga

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1 xícara de chá de caldo de carne

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a costela com sal e pimenta-do-reino e deixe descansar por 30 minutos. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e doure a costela. Retire e reserve. Na mesma frigideira, derreta a manteiga e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione a farinha de trigo e mexa até que ela fique com uma cor dourada. Acrescente o vinho tinto e mexa bem. Adicione o caldo de carne e cozinhe em fogo baixo até o molho engrossar e reduzir um pouco.

Transfira a costela para uma assadeira, regue com o molho de vinho e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 1 hora e 20 minutos. Nos últimos 20 minutos, retire o papel-alumínio para dourar. Sirva em seguida.

Costela suína grelhada (Imagem: sweet marshmallow | Shutterstock)

4. Costela suína grelhada

Ingredientes

1,5 kg de costela suína cortada em tiras

Suco de 2 limões

4 dentes de alho amassados

1 colher de sopa de páprica

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

2 colheres de sopa de azeite

Sal a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o suco de limão, o alho, a páprica, a pimenta-do-reino e o sal. Tempere a costela com essa mistura, cubra e deixe marinar por 2 horas. Aqueça a churrasqueira ou grelha elétrica e pincele com um pouco de azeite para evitar que a carne grude. Coloque a costela na grelha em fogo médio e vá virando a cada 5 a 7 minutos para dourar por igual. Pincele com azeite ou com a marinada para mantê-la úmida. Assim que a costela estiver bem dourada e suculenta, retire da grelha e deixe descansar por 5 minutos antes de cortar. Sirva em seguida.

5. Costela suína com cerveja

Ingredientes

1,2 kg de costela suína cortada em tiras

750 ml de cerveja

1 cebola cortada em rodelas

4 dentes de alho picados

1 folha de louro

1 colher de chá de páprica defumada

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cheiro-verde picado para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a costela com alho, páprica, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por 30 minutos para absorver o sabor. Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e doure a costela. Adicione a cebola, a folha de louro e despeje a cerveja por cima. Tampe a panela e cozinhe por 25 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e espere a pressão sair completamente antes de abrir a panela. Finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.

Costela suína ao molho picante (Imagem: Arkadiusz Fajer | Shutterstock)

6. Costela suína ao molho picante

Ingredientes

Costela

1,5 kg de costela suína em pedaços

4 dentes de alho amassados

Suco de 1 limão

1 colher de chá de páprica

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

Sal a gosto

1 colher de sopa de azeite

Molho picante

1 cebola picada

2 colheres de sopa de molho de tomate

1 colher de sopa de mostarda

1 colher de sopa de mel

1 pimenta dedo-de-moça picada

1/2 colher de chá de pimenta calabresa

1 xícara de chá de água quente

1 colher de sopa de molho inglês

Sal a gosto

Modo de preparo

Costela

Em uma tigela, misture o alho, o limão, a páprica, a pimenta-do-reino e o sal. Esfregue bem na carne e deixe descansar por pelo menos 30 minutos. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure a costela de todos os lados até ficar bem selada. Retire e reserve.

Molho picante

Na mesma panela da costela, acrescente a cebola e refogue até murchar. Adicione o molho de tomate, a mostarda, o mel, a pimenta dedo-de-moça, a pimenta calabresa e o molho inglês. Volte a costela para a panela e misture bem. Acrescente a água quente, tampe a panela e cozinhe por 1h30 a 2 horas em fogo baixo, mexendo de vez em quando e adicionando água se necessário. Após a carne estar macia, deixe cozinhar sem tampa por alguns minutos para o molho engrossar. Sirva em seguida.

7. Costela suína com legumes

Ingredientes

1,5 kg de costela suína em pedaços

4 dentes de alho amassados

Suco de 1 limão

3 batatas cortadas em cubos grandes

2 cenouras cortadas em rodelas grossas

1 cebola cortada em pétalas

1 abobrinha cortada em rodelas grossas

cortada em rodelas grossas 1 pimentão cortado em tiras

4 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o alho, o limão, a pimenta-do-reino, o sal e 2 colheres de sopa de azeite. Espalhe sobre a carne, cubra e deixe marinar por pelo menos 1 hora. Coloque a costela em uma assadeira, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 50 minutos. Enquanto isso, em uma tigela, misture todos os legumes com o restante do azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Após o tempo, retire o papel-alumínio, distribua os legumes ao redor da costela e volte ao forno por mais 30 a 40 minutos, ou até dourar bem. Se necessário, vire os legumes na metade do tempo para assarem por igual. Sirva em seguida.