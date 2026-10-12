Cortar as pontas pode deixar o cabelo mais volumoso? Entenda o que causa essa impressão

Cortar alguns centímetros do cabelo pode fazer os fios parecerem mais cheios, encorpados e até volumosos. A mudança, porém, não significa necessariamente que o cabelo ganhou densidade. Em muitos casos, o efeito acontece pela retirada das pontas mais finas e desgastadas e pela construção de uma base mais uniforme.

De acordo com a tricologista Dra. Márcia San Juan Dertkigil, as pontas representam a parte mais antiga da fibra capilar e, consequentemente, estão mais expostas ao desgaste acumulado ao longo do tempo. “As pontas são a região do fio que passou mais tempo exposta a fatores como sol, calor, escovação, químicas e atrito. Com o tempo, elas podem ficar mais finas, quebradiças e perder massa. Quando essa parte é retirada, a base do cabelo fica visualmente mais compacta e uniforme”, explica.

Corte pode mudar a percepção de densidade

A Dra. Márcia San Juan Dertkigil ressalta que existe uma diferença importante entre ter fios naturalmente finos, apresentar pouca densidade capilar e estar com as pontas desgastadas. “Fio fino diz respeito à espessura de cada fio. Já a densidade está relacionada à quantidade de fios em determinada área do couro cabeludo. Uma pessoa pode ter muitos fios finos ou poucos fios grossos. E também pode ter uma boa densidade na raiz, mas pontas muito ralas por causa de quebra e desgaste”, afirma.

Por isso, determinados cortes podem produzir uma mudança visual significativa mesmo sem alterar a quantidade de fios. “Quando eliminamos uma extremidade muito afinada, conseguimos construir uma linha de corte mais cheia. Isso não significa que nasceram mais fios ou que houve aumento da densidade capilar. É uma mudança na distribuição visual da massa do cabelo”, explica a tricologista.

Pontas finas nem sempre significam queda

Outro ponto importante é não confundir pontas afinadas com queda de cabelo. Segundo a médica, esses são fenômenos diferentes. “Quando existe queda, estamos falando de um processo relacionado ao ciclo do folículo e ao couro cabeludo. Já quando observamos pontas muito finas, precisamos pensar também em quebra, desgaste da fibra e perda de massa ao longo do comprimento”, esclarece.

Processos químicos frequentes, uso excessivo de fontes de calor, exposição solar, tração e até o atrito provocado por escovação ou acessórios podem contribuir para o desgaste progressivo da fibra. “As pontas são justamente a parte mais antiga do cabelo. Por isso, não é incomum que apresentem mais sinais de desgaste. Quando há quebra, o comprimento pode ficar irregular e com aparência cada vez mais transparente nas extremidades”, diz a Dra. Márcia San Juan Dertkigil.

Aparar as pontas ajuda a melhorar o visual do cabelo, mas não é capaz de regenerar uma fibra já danificada (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)

Cortar recupera o cabelo?

Apesar de o corte melhorar bastante o aspecto dos fios, a tricologista explica que ele não “cura” uma fibra que já sofreu danos. “O cabelo que está para fora do couro cabeludo é uma estrutura que não possui capacidade de regeneração biológica. O corte remove a parte danificada, melhora o aspecto e evita que aquela região desgastada continue comprometendo a aparência do comprimento, mas não transforma uma fibra já danificada em uma fibra nova”, afirma. Por isso, além de aparar as pontas, é importante observar a rotina de cuidados e a saúde do couro cabeludo.

Quando as pontas merecem atenção?

A aparência das pontas, isoladamente, não permite diagnosticar um problema capilar. Porém, mudanças persistentes acompanhadas de quebra intensa, redução do volume ou alterações na quantidade de fios podem justificar uma avaliação profissional.

“Se a pessoa percebe que o cabelo está afinando progressivamente, que há aumento importante de quebra ou que o volume diminuiu também na região próxima ao couro cabeludo, vale investigar. O importante é não atribuir toda alteração do cabelo simplesmente ao corte ou à genética sem observar o conjunto”, orienta a especialista.

Impacto na autoestima

Além da saúde dos fios, a Dra. Márcia San Juan Dertkigil destaca que o cabelo também desempenha um papel importante na construção da imagem pessoal. Formato, comprimento, volume e cor podem interferir diretamente na maneira como cada pessoa se percebe.

“Quando respeitamos essa individualidade, o cabelo se transforma em uma poderosa ferramenta de expressão. Pequenas mudanças no formato, volume, cor ou densidade podem modificar a percepção da imagem como um todo”, afirma.

Para a especialista, essa relação pode ir além da estética. “Quando a pessoa volta a se reconhecer e a gostar do que vê no espelho, há um impacto direto na confiança e na autoestima. Cuidar do cabelo também é cuidar da forma como nos enxergamos e nos apresentamos ao mundo”, conclui.

Por Daiane Bombarda