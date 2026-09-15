Variedades

Cores, materiais naturais e mais: 7 tendências de decoração para a primavera

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 15/09/26 15h36
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A chegada dos dias quentes convida a repensar os espaços e valorizar ambientes mais naturais e com identidade (Imagem: Followtheflow | Shutterstock)

Com a chegada da primavera e a proximidade do verão, a casa também pode ganhar novos ares. A mudança de estação inspira a renovação dos ambientes e abre espaço para novas possibilidades nos projetos de arquitetura e decoração.

Para os meses mais quentes, escolhas que valorizam a leveza, a conexão com a natureza e o aproveitamento dos espaços ganham destaque. Sem a necessidade de grandes transformações, alguns detalhes podem mudar a atmosfera dos cômodos e deixar a casa mais bonita, confortável e cheia de personalidade.

Abaixo, a arquiteta da Madel Madeiras, Rafaella Marques, destaca sete tendências de arquitetura e decoração para renovar a casa na primavera/verão. Confira!

1. Madeira para trazer aconchego

A madeira continua em alta e aparece como uma das principais apostas para criar ambientes acolhedores e atemporais. Pisos, painéis, móveis e detalhes em madeira podem ser combinados a cores claras e tecidos naturais para equilibrar aconchego e leveza.

“Os tons naturais de madeira funcionam muito bem na primavera e no verão porque trazem aconchego sem pesar visualmente. Quando combinados com cores claras, pedras e fibras naturais, ajudam a criar ambientes mais leves e sofisticados”, ensina Rafaella Marques.

2. Cores inspiradas na natureza

Verdes, terrosos, azuis e tons arenosos aparecem como alternativas para quem deseja renovar os ambientes sem apostar em mudanças estruturais. A inspiração vem de paisagens naturais e ajuda a criar espaços mais tranquilos e acolhedores.

“Os tons que remetem à natureza são uma maneira simples de atualizar a casa para a nova estação. Verde, azul e tons terrosos podem aparecer tanto nas paredes quanto em móveis, objetos e tecidos, permitindo mudanças sem grandes intervenções”, explica a especialista.

3. Fibras e materiais naturais

Palha, linho, algodão, bambu e outras fibras naturais ganham força na decoração de primavera e verão. Além de contribuírem para uma estética mais orgânica, esses materiais ajudam a criar uma sensação visual de frescor.

De acordo com Rafaella Marques, a mistura de diferentes materiais naturais deixa o ambiente mais interessante e sensorial. Fibras, madeira, pedra e tecidos leves podem aparecer juntos, criando uma composição que transmite frescor, mas continua acolhedora.

4. Ambientes integrados à área externa

Com os dias mais longos e quentes, varandas, jardins e áreas externas passam a ser mais utilizados. Por isso, projetos que favorecem a integração entre ambientes internos e externos estão em alta.

“Quando existe a possibilidade de integrar os ambientes, vale pensar em uma continuidade visual entre a área interna e a externa. O uso de materiais semelhantes, grandes aberturas e portas de correr ajuda a criar essa conexão e faz com que a casa pareça maior”, comenta a arquiteta.

Sala de estar integrada a uma cozinha moderna com armários em madeira clara. Um sofá neutro com almofadas pretas fica no centro do ambiente, iluminado pela luz natural intensa que entra através de grandes janelas com cortinas brancas e leves.
Aproveitar a luz natural pode deixar os ambientes mais claros e agradáveis durante o dia (Imagem: PrimeLensCrafter | Shutterstock)

5. Iluminação natural como protagonista

Valorizar a luz natural é outra tendência que ganha força. Janelas amplas, cortinas leves e escolhas de materiais que refletem a luminosidade podem deixar os ambientes mais claros e agradáveis durante o dia.

“A iluminação natural muda completamente a percepção de um espaço. Na primavera e no verão, quando temos dias mais longos, é interessante aproveitar essa característica para criar ambientes mais claros e valorizar texturas, cores e materiais”, ensina Rafaella Marques.

6. Formas orgânicas

Linhas curvas e formas arredondadas continuam aparecendo em móveis, objetos e elementos arquitetônicos. A tendência ajuda a quebrar a rigidez dos ambientes e cria uma estética mais fluida.

“As formas orgânicas trazem movimento para a decoração e ajudam a deixar os ambientes mais acolhedores. Não é necessário trocar todos os móveis: um espelho, uma mesa de centro ou uma poltrona com linhas curvas já pode incorporar essa tendência ao projeto”, comenta a especialista.

7. Personalidade acima das tendências

Mais do que seguir uma estética específica, a temporada reforça a valorização de ambientes que tenham identidade. Misturar estilos, resgatar objetos afetivos e combinar materiais diferentes são maneiras de criar uma decoração menos previsível.

“As tendências são referências, mas não precisam determinar toda a decoração. O mais interessante é selecionar aquilo que conversa com o estilo e a rotina dos moradores e misturar essas referências com objetos, móveis e elementos que tenham significado para eles”, finaliza a arquiteta.

Por Thayse Schettino

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