Cores, materiais naturais e mais: 7 tendências de decoração para a primavera

Com a chegada da primavera e a proximidade do verão, a casa também pode ganhar novos ares. A mudança de estação inspira a renovação dos ambientes e abre espaço para novas possibilidades nos projetos de arquitetura e decoração.

Para os meses mais quentes, escolhas que valorizam a leveza, a conexão com a natureza e o aproveitamento dos espaços ganham destaque. Sem a necessidade de grandes transformações, alguns detalhes podem mudar a atmosfera dos cômodos e deixar a casa mais bonita, confortável e cheia de personalidade.

Abaixo, a arquiteta da Madel Madeiras, Rafaella Marques, destaca sete tendências de arquitetura e decoração para renovar a casa na primavera/verão. Confira!

1. Madeira para trazer aconchego

A madeira continua em alta e aparece como uma das principais apostas para criar ambientes acolhedores e atemporais. Pisos, painéis, móveis e detalhes em madeira podem ser combinados a cores claras e tecidos naturais para equilibrar aconchego e leveza.

“Os tons naturais de madeira funcionam muito bem na primavera e no verão porque trazem aconchego sem pesar visualmente. Quando combinados com cores claras, pedras e fibras naturais, ajudam a criar ambientes mais leves e sofisticados”, ensina Rafaella Marques.

2. Cores inspiradas na natureza

Verdes, terrosos, azuis e tons arenosos aparecem como alternativas para quem deseja renovar os ambientes sem apostar em mudanças estruturais. A inspiração vem de paisagens naturais e ajuda a criar espaços mais tranquilos e acolhedores.

“Os tons que remetem à natureza são uma maneira simples de atualizar a casa para a nova estação. Verde, azul e tons terrosos podem aparecer tanto nas paredes quanto em móveis, objetos e tecidos, permitindo mudanças sem grandes intervenções”, explica a especialista.

3. Fibras e materiais naturais

Palha, linho, algodão, bambu e outras fibras naturais ganham força na decoração de primavera e verão. Além de contribuírem para uma estética mais orgânica, esses materiais ajudam a criar uma sensação visual de frescor.

De acordo com Rafaella Marques, a mistura de diferentes materiais naturais deixa o ambiente mais interessante e sensorial. Fibras, madeira, pedra e tecidos leves podem aparecer juntos, criando uma composição que transmite frescor, mas continua acolhedora.

4. Ambientes integrados à área externa

Com os dias mais longos e quentes, varandas, jardins e áreas externas passam a ser mais utilizados. Por isso, projetos que favorecem a integração entre ambientes internos e externos estão em alta.

“Quando existe a possibilidade de integrar os ambientes, vale pensar em uma continuidade visual entre a área interna e a externa. O uso de materiais semelhantes, grandes aberturas e portas de correr ajuda a criar essa conexão e faz com que a casa pareça maior”, comenta a arquiteta.

Aproveitar a luz natural pode deixar os ambientes mais claros e agradáveis durante o dia (Imagem: PrimeLensCrafter | Shutterstock)

5. Iluminação natural como protagonista

Valorizar a luz natural é outra tendência que ganha força. Janelas amplas, cortinas leves e escolhas de materiais que refletem a luminosidade podem deixar os ambientes mais claros e agradáveis durante o dia.

“A iluminação natural muda completamente a percepção de um espaço. Na primavera e no verão, quando temos dias mais longos, é interessante aproveitar essa característica para criar ambientes mais claros e valorizar texturas, cores e materiais”, ensina Rafaella Marques.

6. Formas orgânicas

Linhas curvas e formas arredondadas continuam aparecendo em móveis, objetos e elementos arquitetônicos. A tendência ajuda a quebrar a rigidez dos ambientes e cria uma estética mais fluida.

“As formas orgânicas trazem movimento para a decoração e ajudam a deixar os ambientes mais acolhedores. Não é necessário trocar todos os móveis: um espelho, uma mesa de centro ou uma poltrona com linhas curvas já pode incorporar essa tendência ao projeto”, comenta a especialista.

7. Personalidade acima das tendências

Mais do que seguir uma estética específica, a temporada reforça a valorização de ambientes que tenham identidade. Misturar estilos, resgatar objetos afetivos e combinar materiais diferentes são maneiras de criar uma decoração menos previsível.

“As tendências são referências, mas não precisam determinar toda a decoração. O mais interessante é selecionar aquilo que conversa com o estilo e a rotina dos moradores e misturar essas referências com objetos, móveis e elementos que tenham significado para eles”, finaliza a arquiteta.

Por Thayse Schettino