Cor para o Ano-Novo: veja a opção ideal para cada signo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A virada do ano é um portal energético que se abre, um momento de passagem, limpeza e alinhamento. A cor que escolhemos usar durante a comemoração funciona como um talismã que abre frequências, desperta memórias e sintoniza o nosso campo vibracional com aquilo que desejamos manifestar. Pensando nisso, a astróloga Eunice Ferrari lista a tonalidade ideal para cada signo apostar no Ano-Novo. Confira!

Áries: vermelho-rubi

O vermelho-rubi desperta coragem, direção e vitalidade, sendo ideal para os astutos arianos (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

Regido por Marte, Áries começa o ano com fogo nos olhos e desejo de conquista. O vermelho-rubi desperta coragem, direção e vitalidade. É a cor que ativa o impulso criativo e coloca o signo em movimento para iniciar novos ciclos com força e rapidez.

Touro: verde-esmeralda

Como os taurinos prezam por estabilidade, prazer e fertilidade, a cor verde-esmeralda é ideal para eles (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

Vênus rege Touro e pede estabilidade, fertilidade e prazer. O verde-esmeralda atrai prosperidade, segurança, equilíbrio emocional e crescimento material. É a cor que nutre, acalma e fortalece a sensação de abundância.

Gêmeos: amarelo-dourado

O amarelo-dourado pode beneficiar as conexões e ideias dos geminianos (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

O signo da comunicação e da curiosidade se beneficia do amarelo-dourado, cor de Mercúrio que ilumina a mente, abre as portas do raciocínio e fortalece as trocas, ideias e conexões. Essa tonalidade traz leveza, fluidez e inteligência emocional.

Câncer: branco-pérola

Os cancerianos encontram proteção e sensibilidade na cor branco-pérola (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

Regido pela Lua, Câncer encontra proteção e sensibilidade no branco-pérola, cor de renovação emocional, novos ciclos e ancestralidade. É a frequência perfeita para acolher, purificar e entrar no ano com o coração mais disponível.

Leão: dourado-solar

Como os leoninos apreciam o destaque e o magnetismo, o dourado-solar se torna a escolha certa (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

O brilho do Sol se manifesta no dourado-solar. Essa é a cor da força criativa, da expressão autêntica e da prosperidade. Eleva a autoestima, o magnetismo e abre caminhos para o protagonismo.

Virgem: azul-índigo

O azul-índigo é a escolha ideal para os virginianos, já que é uma cor que purifica e organiza os pensamentos (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

Virgem precisa de clareza, ordem e serenidade. O azul-índigo, ligado a Mercúrio e ao discernimento, organiza pensamentos, reduz ansiedade e fortalece a intuição prática. É uma cor que purifica e centra.

Libra: rosa-quartzo

A energia dos librianos encontra o equilíbrio perfeito na cor rosa-quartzo (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

A energia venusiana de Libra encontra no rosa-quartzo o equilíbrio perfeito. Essa cor suaviza tensões, favorece relações harmoniosas e protege o coração. É ideal para quem quer começar o ano com amor-próprio e diplomacia.

Escorpião: vinho ou vermelho-sangue

A profundidade e o mistério dos escorpianos combinam com as tonalidades vinho e vermelho-sangue (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

Profundo e intenso, Escorpião precisa de cores que traduzem transformação. O vinho, quase púrpura, e o vermelho-sangue ativam o magnetismo, o mistério, a limpeza energética e o renascimento psíquico. Tonalidades poderosas para abrir caminhos ocultos.

Sagitário: púrpura ou violeta

As cores púrpura e violeta representam a expansão da consciência e a sabedoria, o que reflete a personalidade dos sagitarianos (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

Regido por Júpiter, Sagitário expande, busca e se ilumina no violeta e no púrpura. Essas cores ativam sabedoria, espiritualidade, proteção e abundância. São tonalidades de portais, viagens e expansão da consciência.

Capricórnio: verde-petróleo

O verde-petróleo pode ajudar os capricornianos a aumentarem o foco e a transmitirem autoridade (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

Para Capricórnio, o verde-petróleo é a cor do foco, do amadurecimento e da autoridade interior. É o tom que consolida, estrutura e orienta para objetivos concretos. Transmite força, sobriedade e poder silencioso.

Aquário: prata

A tonalidade prata ajuda os aquarianos a manifestarem revoluções pessoais e coletivas (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

Urano vibra na frequência do prata: inovação, liberdade, originalidade e eletricidade criadora. A cor abre caminhos inesperados, favorece intuições e ajuda Aquário a manifestar revoluções pessoais e coletivas no novo ano.

Peixes: azul-água ou azul-turquesa

Os piscianos encontram abrigo nas cores azul-água e azul-turquesa, que refletem a espiritualidade e a sensibilidade dos nativos (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

Regido por Netuno e co-regido por Júpiter, Peixes encontra abrigo no azul-água ou e no azul-turquesa. São cores da espiritualidade, da sensibilidade intuitiva e da cura emocional. Abrem espaços internos para

sonhos e conexões sutis.

Por Mariah Santos