Copa do Mundo começa hoje: 4 pratos tradicionais da África do Sul para entrar no clima

A Copa do Mundo 2026 começa nesta quinta-feira. África do Sul e México se enfrentam em partida válida pela primeira rodada da competição. Para entrar no clima, nada melhor do que explorar a rica gastronomia da nação sul-africana. Conhecida como “cozinha arco-íris”, a culinária do país combina múltiplas influências, desde as raízes indígenas até as heranças deixadas por povos que por lá passaram, como ingleses, malaios, franceses e indianos.

Essa diversidade cultural ajudou a moldar o patrimônio imaterial do país, marcado por carnes simples e exóticas e sobremesas à base de ovos, que hoje atrai turistas de todo o mundo que buscam experimentar sabores inesquecíveis que refletem a identidade local.

A seguir, confira 4 receitas tradicionais da África do Sul para celebrar o início da Copa do Mundo. Confira:

1. Bobotie

Ingredientes

500 g de carne moída

3 fatias de pão de forma sem casca

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

3 ovos

1 xícara de chá de leite integral

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de molho de tomate

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1 xícara de chá de creme de leite

Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado, curry, cúrcuma em pó e uva-passa preta a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva com a manteiga em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente a cúrcuma e o curry e misture. Junte a carne moída e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue até perder a cor avermelhada. Coloque o molho de tomate e mexa para incorporar. Em um recipiente, hidrate o pão de forma no leite e disponha na panela. Misture e desligue o fogo.

Ajuste o sal e acrescente o cheiro-verde. Adicione a uva-passa, misture e transfira para uma travessa. Reserve. Em um recipiente, bata os ovos com o creme de leite e sal até ficar homogêneo. Despeje a mistura sobre a carne e finalize com queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

2. Melktert

Ingredientes

Massa

240 g de farinha de trigo

90 g de manteiga sem sal

120 g de açúcar refinado

1 ovo

Recheio

400 g de leite

6 g de essência de baunilha

60 g de açúcar refinado

12 g de amido de milho

12 g de farinha de trigo

100 g de ovo

2 canelas em pau

Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Massa

Em uma batedeira, bata a manteiga e o açúcar até obter um creme. Adicione os ovos e, aos poucos, a farinha de trigo. Bata na velocidade máxima até formar uma massa. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 25 minutos. Após, abra a massa com a ajuda de um rolo e disponha em forminhas de tarteletes. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma panela, ferva o leite com a essência de baunilha e a canela em pau em fogo médio. Em um recipiente, misture os ovos, o amido de milho, a farinha de trigo e o açúcar. Junte ao leite e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, aguarde amornar e retire a canela em pau. Despeje o creme sobre a base de torta e leve à geladeira para gelar. Polvilhe com canela e sirva em seguida.

Pudim de malva (Imagem: Rushe.rnv | Shutterstock)

3. Pudim de malva

Ingredientes

Pudim

2 ovos

260 g de açúcar mascavo

26 g de manteiga

4 ml de vinagre de vinho branco

240 ml de leite

110 g de compota de damasco

180 g de farinha de trigo

10 g de bicarbonato de sódio

10 g de fermento químico em pó

Sal a gosto

Óleo de coco para untar

Calda

225 ml de leite

225 ml de nata

25 g de manteiga

150 g de açúcar

Essência de baunilha a gosto

Modo de preparo

Pudim

Em um recipiente, bata os ovos com o açúcar mascavo até obter um creme. Reserve. Em outro recipiente, misture a manteiga, o vinagre de vinho branco, o leite e a compota de damasco. Junte ao creme, misture e reserve. Em um recipiente, peneire a farinha de trigo e acrescente o bicarbonato de sódio e o sal. Misture com o creme reservado até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e envolva delicadamente. Transfira para uma travessa untada com óleo de coco e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Reserve.

Calda

Em uma panela, coloque o leite, a nata, o açúcar e a manteiga e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar ligeiramente. Desligue o fogo, adicione a essência de baunilha, misture e reserve. Com um garfo, faça pequenos furos na superfície do pudim e despeje a calda por cima. Sirva em seguida.

4. Chakalaka

Ingredientes

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

1 pimentão vermelho picado

1 pimentão verde picado

verde picado 2 cenouras raladas

2 dentes de alho picados

2 tomates maduros picados

2 colheres de sopa de extrato de tomate

1 colher de chá de curry em pó

1 colher de chá de páprica defumada

1 pitada de pimenta vermelha

1 xícara de chá de feijão cozido

Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em fogo médio, aqueça o azeite em uma panela grande e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e os pimentões, mexendo por cerca de 3 minutos. Adicione a cenoura e cozinhe por mais 2 minutos. Junte os tomates, o extrato de tomate, o curry, a páprica e a pimenta vermelha. Misture bem. Cozinhe em fogo médio por aproximadamente 10 minutos, até os legumes ficarem macios e o molho encorpar. Acrescente o feijão cozido e misture delicadamente. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por mais 5 minutos. Finalize com cheiro-verde e sirva quente.