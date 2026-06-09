Copa do Mundo: 5 cortes de cabelo inspirados nos jogadores

A Copa do Mundo está chegando, e os jogadores das grandes seleções inspiram homens não apenas pelo talento futebolístico, mas também pelo estilo que adotam. Os cabelos, em especial, costumam criar moda, com cortes e cores que são adotados também fora do campo.

O especialista em moda e estilo masculino Paulo Silva, CEO da Black Zone Barbearia, explica que é possível se inspirar nas tendências de moda dos cabelos dos jogadores de futebol para modernizar o look. “O importante é adotar aquilo que mais combina com o seu estilo pessoal, respeitando sempre a proporção do seu rosto, sua intenção de comunicação, sua profissão, idade e gosto pessoal […]”, explica.

A seguir, ele aponta 5 cortes que farão sucesso nesta Copa do Mundo, inspirados em jogadores famosos. Confira!

1. Degradê cacheado inspirado no Neymar Jr.

O degradê cacheado é versátil e funciona tanto para quem gosta de um estilo mais alinhado quanto para quem prefere algo mais descontraído (Imagem: Black Zone Barbearia | Divulgação)

O clássico “curly fade” continua entre os cortes mais pedidos. Inspirado no visual moderno de Neymar Jr., o estilo combina laterais em degradê baixo com o topo cacheado mais volumoso e texturizado. O diferencial está no contraste entre limpeza lateral e naturalidade no topo.

É um visual versátil, que funciona tanto para quem gosta de um estilo mais alinhado quanto para quem prefere algo mais descontraído. Na releitura feita em barbearia, o acabamento ganha linhas mais suaves e definição estratégica nos contornos, deixando o visual sofisticado sem perder personalidade.

Além disso, essa opção transmite modernidade, juventude e autenticidade, três características muito associadas ao futebol atual e à estética urbana.

2. Crop cacheado europeu no estilo Jude Bellingham

O crop cacheado traz um aspecto mais comercial e fácil de manter no dia a dia (Imagem: Black Zone Barbearia | Divulgação)

O visual inspirado em Jude Bellingham representa a nova geração do futebol europeu: minimalista, elegante e extremamente atual. O corte aposta em um degradê médio com topo cacheado curto e bem controlado, valorizando textura natural e definição frontal. O acabamento é limpo, com desenho discreto e linhas precisas. A versão adaptada para barbearia traz um aspecto mais comercial e fácil de manter no dia a dia, ideal para homens que querem um visual moderno sem exageros.

3. Side part moderno inspirado no Cristiano Ronaldo

O side part moderno segue como um dos cortes mais elegantes e atemporais para homens de diferentes estilos (Imagem: Black Zone Barbearia | Divulgação)

Poucos jogadores influenciaram tanto o visual masculino quanto Cristiano Ronaldo. E o side part moderno segue como um dos cortes mais elegantes e atemporais para homens de diferentes estilos. É extremamente versátil, funciona bem em ambientes corporativos, eventos sociais e, também, em um visual mais casual.

A versão atualizada aposta em laterais baixas, divisão marcada com navalha e topo alinhado com acabamento polido. É um corte que transmite sofisticação e presença. Na adaptação para barbearia, o visual recebe um toque mais contemporâneo, com degradê mais suave e textura menos rígida, facilitando a finalização no cotidiano.

4. Moicano texturizado inspirado no Vini Jr.

O corte mistura um moicano moderno com laterais bem baixas e desenhos sutis, criando um visual forte e cheio de atitude (Imagem: Black Zone Barbearia | Divulgação)

O estilo ousado de Vinícius Júnior também deve ganhar espaço nas tendências masculinas da Copa de 2026. O corte mistura um moicano moderno com laterais bem baixas e desenhos sutis, criando um visual forte e cheio de atitude. Ele foge do básico e conversa diretamente com o público mais jovem e conectado às tendências.

O topo mais alto e texturizado ajuda a alongar o rosto e destacar a personalidade do corte. A releitura feita em barbearia suaviza alguns elementos do visual original, tornando o estilo mais usável para diferentes perfis de clientes.

5. Platinado militar inspirado no Giorgian De Arrascaeta

O platinado militar mistura um buzz cut moderno com degradê discreto e descoloração total, criando um visual marcante e extremamente contemporâneo (Imagem: Black Zone Barbearia | Divulgação)

O visual de Giorgian De Arrascaeta mostra como o cabelo platinado continua forte no universo masculino, especialmente combinado com cortes mais baixos e alinhados. O estilo mistura um buzz cut moderno com degradê discreto e descoloração total, criando um visual marcante e extremamente contemporâneo. Na versão adaptada para barbearia, o acabamento recebe mais definição de barba e contornos estratégicos, equilibrando agressividade e elegância.

Por Simone Valente