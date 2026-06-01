Copa do Mundo: 4 cuidados ao usar maquiagem e tintas na pele

Com a chegada da Copa do Mundo, muitos torcedores apostam em maquiagens, tintas faciais e pinturas corporais verde-amarelas para demonstrar apoio à Seleção Brasileira. Embora esses itens façam parte da festa e da torcida, o uso inadequado pode causar irritações, alergias e outros problemas dermatológicos.

Nesse período, segundo a Dra. Lorena Mesquita, médica e professora da pós-graduação em Dermatologia da Afya Ribeirão Preto, um dos erros mais comuns é utilizar tintas artesanais, produtos escolares ou maquiagens sem procedência adequada.

“Produtos que não foram desenvolvidos para uso na pele podem conter substâncias irritantes, como corantes industriais, conservantes inadequados e até metais pesados, aumentando os riscos de alergias e lesões cutâneas”, alerta.

Para evitar estes problemas e torcer para o Brasil com segurança, a dermatologista compartilha 4 orientações essenciais. Confira!

1. Utilize produtos adequados para a pele e evite regiões sensíveis

De acordo com a Dra. Lorena Mesquita, regiões como rosto, pescoço e área dos olhos merecem atenção redobrada, já que possuem pele mais sensível e suscetível a irritações. Por isso, ela reforça a importância de escolher maquiagens e tintas dermatologicamente testadas e aprovadas para uso cosmético. Além disso, evite aplicar os produtos muito próximos aos olhos, boca e mucosas, reduzindo o risco de irritações.

2. Faça o teste de sensibilidade e não compartilhe maquiagem

Faça um teste de sensibilidade antes do uso, especialmente em crianças e pessoas com pele sensível. Da mesma forma, não compartilhe maquiagem, pincéis, esponjas ou aplicadores, essa prática ajuda a prevenir contaminações e infecções.

A remoção da maquiagem é tão importante quanto a aplicação (Imagem: Yaroslav Astakhov | Shutterstock)

3. Remova completamente a maquiagem e as tintas após o uso

A médica também destaca que a remoção da maquiagem é tão importante quanto a aplicação. “O fim da festa não termina quando o jogo acaba. Nunca dormir sem higienizar o rosto é uma regra básica. Deixar resíduos de tinta e maquiagem na pele durante a noite pode favorecer o entupimento dos poros, irritações e até infecções”, explica.

4. Invista na técnica de dupla limpeza

Para remover corretamente as tintas verde-amarelas e a maquiagem facial, a especialista orienta adotar a técnica da dupla limpeza, muito utilizada nas rotinas de skincare. A primeira etapa consiste em usar um cleansing oil (óleo de limpeza), que ajuda a dissolver e “derreter” os pigmentos e produtos mais resistentes sem agredir a pele. Após massagear suavemente o rosto seco com o óleo, basta adicionar um pouco de água para emulsionar e enxaguar.

Na segunda etapa, a recomendação é utilizar água micelar, demaquilante tradicional ou lenços de limpeza, preferencialmente sem álcool na fórmula, para evitar o ressecamento da pele. Essa fase ajuda a remover os resíduos restantes e garante uma limpeza mais completa. Ao final, o uso de hidratante é essencial para recuperar a barreira de proteção cutânea e repor a hidratação da pele.

Por Beatriz Felicio