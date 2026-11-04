Cookie de matcha: aprenda a fazer essa receita fácil para o lanche da tarde

Com a cor verde e sabor marcante, o matcha também pode ser protagonista no lanche da tarde. Nesta receita, o chá-verde em pó dá sabor a cookies macios por dentro, com a superfície craquelada e a crocância das amêndoas laminadas. O açúcar de confeiteiro completa o visual e deixa os biscoitos ainda mais convidativos para acompanhar um café ou um chá. Para completar, o preparo é simples e leva poucos ingredientes. Confira o passo a passo!

Cookie de matcha

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de matcha

1 colher de chá de fermento químico em pó

1/2 xícara de chá de manteiga em temperatura ambiente

3/4 xícara de chá de açúcar

2 ovos

1 colher de chá de essência de baunilha

1 pitada de sal

Amêndoas laminadas e açúcar de confeiteiro para decorar

Modo de preparo

Em uma tigela, bata a manteiga com o açúcar até obter um creme claro e fofo. Acrescente os ovos, um a um, e a essência de baunilha, mexendo bem a cada adição. Peneire a farinha de trigo junto com o matcha, o fermento e o sal e incorpore aos poucos à mistura, até formar uma massa homogênea. Cubra e leve à geladeira por aproximadamente 1 hora para firmar.

Em seguida, modele bolinhas com as mãos, disponha as bolinhas em uma assadeira forrada com papel-manteiga, deixando espaço entre elas, e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 15 minutos, até o topo craquelar e as bordas firmarem, mantendo o centro macio. Quando os biscoitos esfriarem, coloque açúcar de confeiteiro e amêndoas laminadas sobre cada um e sirva.