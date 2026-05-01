Conselhos ganham espaço nas médias empresas e viram motor de crescimento com controle

Empresas de médio porte no Brasil têm ampliado a adoção de conselhos consultivos e administrativos como estratégia para crescer com mais controle e previsibilidade. Organizações com práticas mais estruturadas de governança apresentam maior longevidade e capacidade de atravessar crises, além de melhor desempenho na tomada de decisões. O movimento acompanha a necessidade de profissionalização da gestão em um ambiente econômico mais pressionado.

Para Farias Souza, CEO e fundador da Board Academy, empresa especializada na formação e certificação de conselheiros empresariais, a mudança reflete uma transformação no perfil das empresas em crescimento. “A empresa chega em um estágio em que o volume de decisões aumenta e a complexidade também. Sem governança, ela cresce desorganizada. Com governança, ela cresce com método e controle”, afirma.

Dados recentes reforçam esse cenário. Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, negócios que adotam práticas formais de gestão e planejamento têm maior taxa de sobrevivência ao longo dos primeiros anos de operação. Já estudo da McKinsey & Company aponta que estruturas organizacionais bem definidas podem elevar a eficiência operacional em até 20%, especialmente em empresas em fase de expansão.

Principais benefícios dos conselhos

Na prática, a governança impacta diretamente a qualidade das decisões. Com a presença de um conselho, o empresário deixa de centralizar definições estratégicas e passa a contar com visões complementares, o que reduz erros e amplia a capacidade de antecipação de riscos. Além disso, a criação de rotinas estruturadas, com reuniões periódicas e acompanhamento de indicadores, aumenta a disciplina na gestão.

Outro ganho relevante está na previsibilidade financeira. Empresas que estruturam governança tendem a organizar melhor o fluxo de caixa, alinhar crescimento com capacidade de execução e evitar desequilíbrios comuns em fases de expansão acelerada. “Crescer sem controle financeiro é um dos maiores riscos para as empresas médias. A governança cria mecanismos para acompanhar esse crescimento com clareza”, diz o executivo.

A adoção de conselhos também contribui para a profissionalização da empresa. A separação entre o papel do dono e a gestão operacional permite o desenvolvimento de lideranças internas e reduz a dependência de decisões centralizadas. Esse processo é considerado essencial para empresas que pretendem escalar ou atrair investidores.

Ausência de indicadores confiáveis, decisões urgentes recorrentes e queda na previsibilidade financeira são sinais de alerta da falta de governança (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)

Riscos da falta de governança para o crescimento dos negócios

Por outro lado, a ausência de governança costuma gerar perdas silenciosas. Entre elas, o crescimento desorganizado, a dificuldade de manter liquidez mesmo com aumento de faturamento e a limitação do negócio à capacidade individual do empresário. Sem uma estrutura de decisão mais robusta, a empresa tende a reagir a problemas em vez de antecipá-los. “Empresas sem governança vivem no curto prazo. Resolvem urgências o tempo todo e têm dificuldade de construir estratégia. Isso trava o crescimento e aumenta a exposição a riscos”, afirma Farias Souza.

O ponto de alerta, segundo o especialista, aparece quando o crescimento vem acompanhado de perda de controle. Dificuldade de delegar, ausência de indicadores confiáveis, decisões urgentes recorrentes e queda na previsibilidade financeira são sinais de que a estrutura atual não sustenta mais o negócio.

Outro indicativo relevante é quando o aumento de faturamento não se traduz em geração de caixa. Esse desalinhamento, comum em empresas em expansão, costuma estar ligado à falta de processos, planejamento e acompanhamento estruturado.

O futuro da governança nas médias empresas

A tendência é que a governança se consolide como ferramenta estratégica entre médias empresas nos próximos anos, impulsionada pela necessidade de crescimento sustentável e maior eficiência operacional. Para o executivo, o desafio está em antecipar esse movimento. “O erro mais comum é buscar governança quando o problema já apareceu. As empresas que se estruturam antes conseguem crescer com mais consistência e menos risco”, diz.

No atual estágio do mercado, a governança deixa de ser um diferencial e passa a ser um elemento central para empresas que buscam escala com controle, disciplina e capacidade de execução no longo prazo.

Por Carolina Lara