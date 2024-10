Conheça os benefícios do fígado bovino na alimentação

O fígado bovino é um dos alimentos mais nutritivos disponíveis, conhecido por ser uma verdadeira supercomida. Rico em vitaminas, minerais e proteínas de alta qualidade, ele tem ganhado cada vez mais destaque entre os que buscam uma alimentação saudável e equilibrada.

O alimento é uma das melhores fontes naturais de vitamina A, importante para a saúde dos olhos, fortalecimento do sistema imunológico e manutenção da pele saudável. Além disso, é uma excelente fonte de vitaminas do complexo B, especialmente B12, essencial para o bom funcionamento do sistema nervoso e produção de energia.

Cuidado com o consumo excessivo do fígado bovino

Apesar dos benefícios, existem ressalvas em relação ao consumo excessivo do fígado bovino. “Pessoas que já possuem uma alimentação rica em alimentos fontes de vitamina A podem ocasionar em uma situação de hipervitaminose. Além disso, se o indivíduo tiver alguma condição hepática, o consumo deve ser moderado”, analisa Tatiane Araújo, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera.

É comum ouvir que o fígado contém um excesso de toxinas. No entanto, essa afirmação não é correta no contexto alimentar. “O fígado é, na verdade, o órgão responsável por filtrar e metabolizar as toxinas presentes no organismo, sejam elas provenientes da alimentação ou de outras fontes. As toxinas não são armazenadas no fígado, mas, sim, eliminadas”, comenta a especialista.

É fundamental considerar a origem do fígado bovino antes de comprá-lo (Imagem: Andriiii | Shutterstock)

O que considerar antes de comprar fígado bovino?

É fundamental considerar a origem do fígado bovino. Os animais devem ser criados em condições adequadas, com alimentação balanceada e livres de substâncias proibidas. A qualidade da carne estará diretamente relacionada à saúde do animal e, consequentemente, à qualidade nutricional do alimento.

Por Nicholas Montini Pereira