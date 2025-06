Conheça os benefícios da prática de yoga às cegas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em um mundo cada vez mais acelerado e repleto de estímulos visuais, sonoros e informacionais, o yoga às cegas surge como uma proposta inovadora de reconexão interior. Nessa prática, os participantes utilizam vendas nos olhos para bloquear as distrações externas e ampliar a percepção dos próprios sentidos.

A proposta, que já vem ganhando espaço, não é exatamente uma novidade dentro dos princípios do yoga, mas tem conquistado mais adeptos justamente por oferecer uma imersão sensorial profunda, capaz de acalmar a mente e ampliar a percepção do corpo no presente.

“O yoga às cegas é uma experiência sensorial única, quando você retira o estímulo visual, o corpo começa a escutar mais, sentir mais, perceber mais. Tudo se intensifica”, explica Sue Môura, professora de yoga, educadora física e empresária.

Características do yoga às cegas

O yoga às cegas é uma adaptação da prática tradicional, feita com os olhos fechados ou utilizando vendas, que convida o praticante a silenciar os estímulos externos e voltar toda a atenção para o corpo, a respiração e as sensações internas.

A ausência da visão exige um nível de presença, equilíbrio e autoconsciência muito maior. Isso ativa outros sentidos, melhora a propriocepção (a percepção do corpo no espaço) e fortalece o foco.

A prática de yoga às cegas ajuda a reduzir a ansiedade (Imagem: StockPhotoDirec | Shutterstock)

Benefícios do yoga às cegas

A prática do yoga às cegas oferece benefícios, como:

Redução da ansiedade e do estresse;

Aumento da concentração e da clareza mental;

Fortalecimento da autoconfiança;

Melhoria da consciência corporal e equilíbrio;

Expansão da percepção sensorial e emocional.

“As pessoas hoje estão sobrecarregadas de telas, notificações e ruídos externos. O yoga às cegas permite desligar tudo isso, nem que seja por alguns minutos, e voltar a ouvir o próprio corpo e o que realmente importa”, ressalta Sue Môura.

Familiaridade com o yoga é importante para a prática

Sue Môura destaca que a prática é mais recomendada para praticantes que já tenham familiaridade com o yoga tradicional. Isso porque, sem o auxílio da visão, posturas que exigem equilíbrio ou alinhamento podem se tornar desafiadoras para iniciantes.

“É uma prática que exige uma escuta muito apurada do próprio corpo; por isso, ela faz mais sentido para quem já tem uma certa segurança nas posturas básicas e deseja ir além, explorando camadas mais sutis da consciência”, explica.

Por Tayanne Silva