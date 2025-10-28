Conheça o lado sombra de cada signo no Halloween

No Halloween, os limites entre os mundos se tornam mais estreitos e cada signo revela não apenas luz, mas também os seus fantasmas. A sombra que habita em cada um dos nativos, quando ignorada, têm o poder de assombrar; mas, quando reconhecida, torna-se um portal para a libertação e o autoconhecimento.

Abaixo, a astróloga Eunice Ferrari traz uma análise sobre o lado sombrio de cada signo no Halloween. Confira!

Áries

A sombra de Áries está no impulso de atacar antes de compreender o que acontece ao seu redor (Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock)

No silêncio da noite, Áries veste a armadura de uma raiva contida durante anos. Sua sombra é um fogo que pode destruir, um impulso que ataca antes de compreender o que acontece ao seu redor. No Halloween, o ariano pode se tornar um guerreiro cego, lutando contra inimigos imaginários e confundindo as próprias batalhas.

Touro

A sombra de Touro está na necessidade de apego ao que deveria ser liberto (Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock)

Por trás da calma aparente, Touro esconde um medo profundo da perda. Sua sombra está em possuir, na necessidade de apego ao que deveria ser liberto. Na noite das bruxas, o taurino pode se transformar no guardião de um castelo vazio, prisioneiro em suas próprias muralhas.

Gêmeos

A sombra de Gêmeos é a mentira sedutora e a manipulação disfarçada de charme (Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock)

A mente inquieta de Gêmeos se transforma em um labirinto de vozes. Sua sombra é a mentira sedutora, a manipulação disfarçada de charme. No Halloween, o geminiano dança entre palavras e pensamentos, espalhando seu encanto com feitiços que confundem e encantam.

Câncer

A sombra de Câncer é a recusa em soltar o que não existe mais (Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock)

Entre lembranças e marés emocionais, Câncer carrega o presente, mas também o passado que não consegue deixar ir. Sua sombra é a prisão do apego, a recusa em soltar o que não existe mais. Na noite escura, vagueia entre o que acontece agora e as ilusões da saudade, abraçando fantasmas familiares e resistindo a um novo amanhecer.

Leão

A sombra de Leão surge quando o brilho se transforma em vaidade (Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock)

A sombra de Leão surge quando o brilho se transforma em vaidade. É o trono erguido sobre aplausos vazios. No Halloween, o leonino pode se tornar um soberano solitário, reinando sobre espelhos e ecos de si.

Virgem

A sombra de Virgem se manifesta em uma crítica cruel, muitas vezes voltada para si (Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock)

Na penumbra da noite, Virgem busca pureza onde não existe nada além da escuridão da humanidade. Sua sombra se manifesta em uma crítica cruel, muitas vezes voltada para si. Na noite das bruxas, transforma-se na feiticeira que tenta controlar o incontrolável, esquecendo que a imperfeição também faz parte de si e de todos.

Libra

A sombra de Libra é a ilusão da harmonia (Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock)

A sombra de Libra é a ilusão da harmonia. É a máscara do encanto e da beleza que encobre desequilíbrios e ruínas. No Halloween, o libriano pode se tornar uma musa de porcelana: bela, delicada, mas cheia de rachaduras escondidas em sua própria escuridão.

Escorpião

A sombra de Escorpião está na necessidade de vingança silenciosa (Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock)

Escorpião dança entre a vida e a morte, mas às vezes esquece que pode renascer e brilhar. Sua sombra é o poder que domina, a necessidade de vingança silenciosa que arde em suas profundezas. Na noite escura de sua alma, ele é o guardião das sombras: temido e fascinante.

Sagitário

A sombra de Sagitário aparece quando sua verdade se transforma em dogma (Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock)

A sombra de Sagitário aparece quando sua verdade se transforma em dogma. Ele carrega uma alegria que mascara a necessidade de fugir do que é sombrio, negando esse mistério. No Halloween, transforma-se em um profeta errante, pregando caminhos que ele próprio teme seguir.

Capricórnio

A sombra de Capricórnio está na ambição que o consome em silêncio (Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock)

Capricórnio, na escuridão, veste a capa da própria rigidez. Sua sombra é o poder que o aprisiona, a ambição que o consome em silêncio. Na noite das bruxas, torna-se o guardião de montanhas geladas e sombrias, onde seu coração se congela para manter seu império de pé.

Aquário

A sombra de Aquário está na distância que confunde liberdade com isolamento (Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock)

A sombra de Aquário está na fria distância que confunde liberdade com isolamento. É uma revolução sem alma, um mundo de ideias em que o coração é deixado de lado. Em sua própria escuridão, pode se tornar um visionário perdido, observando o mundo como um fantasma sem pertencimento.

Peixes

A sombra de Peixes é o encantamento que o prende em vez de libertá-lo (Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock)

Peixes mergulha no inconsciente e, às vezes, se afoga em suas próprias águas. Sua sombra é a fuga, o encantamento que o prende em vez de libertá-lo. No Halloween, é uma bruma encantada: bela, sedutora e traiçoeira.

Por astróloga Eunice Ferrari