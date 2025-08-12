Conheça o anjo da guarda do signo de Virgem

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O anjo da guarda faz parte de várias tradições religiosas e é visto como uma presença celestial que oferece conforto, orientação e proteção contra perigos físicos e espirituais. Essa figura simbólica representa o cuidado divino e a vigilância constante, trazendo uma sensação de segurança e conexão com o sagrado, além de fortalecer a fé na presença desses seres de luz.

A seguir, Emylian Kali, consultor esotérico da ¡Quilibrio, explica qual é o anjo dos virginianos e ensina ritual para conexão. Confira!

Anjo da guarda de Virgem

Rafael, o anjo da cura de Virgem, traz uma energia de purificação e sabedoria. Ele nutre a busca por mente e corpo saudáveis, oferecendo orientação nos caminhos da autenticidade e do equilíbrio. A energia de Rafael é vital para os virginianos que desejam cultivar um estilo de vida equilibrado e saudável. Como guardião da purificação e da cura, ele sempre apoia os nativos na jornada rumo à sabedoria interior.

A pedra amazonita ajuda a fortalecer a saúde física e mental do virginiano (Imagem: Saga Photo and Video | Shutterstock)

Dicas para conexão com o anjo da guarda do signo de Virgem

Incenso: manjericão. Uma fragrância que estimula a purificação e a cura;

manjericão. Uma fragrância que estimula a purificação e a cura; Cristal: amazonita. Essa é uma pedra fabulosa que fortalece a saúde física e mental;

amazonita. Essa é uma que fortalece a saúde física e mental; Cores: os virginianos devem usar peças em tons de verde-escuro, pois elas trazem uma energia terapêutica e curativa;

os virginianos devem usar peças em tons de verde-escuro, pois elas trazem uma energia terapêutica e curativa; Ritual semanal: às sextas-feiras, os nativos devem ouvir mantras e frequências de cura, abrindo o espírito para a libertação;

às sextas-feiras, os nativos devem ouvir mantras e frequências de cura, abrindo o espírito para a libertação; Salmos e orações: os virginianos devem recitar o Salmo 103 na hora de deitar-se. Essa prece invoca a cura e a sabedoria de Rafael para guiar os passos.