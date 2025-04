Conheça o anjo da guarda do signo de Touro

Os anjos, seres espirituais de luz, envolvem as pessoas com suas energias benéficas, proporcionando proteção e orientação em diversas áreas da vida. Eles atuam como guardiões, oferecendo apoio nas relações afetivas, no trabalho e no convívio familiar. Cada signo do zodíaco possui um anjo específico, que pode ser invocado para trazer equilíbrio e força.

No caso dos nativos de Touro, o anjo protetor é Anael. Segundo Emylian Kali, consultor esotérico da iQuilibrio, esse anjo envolve os taurinos em uma aura de estabilidade, beleza e prosperidade. É um protetor que guia pelas complexidades da vida, oferecendo um refúgio de equilíbrio e segurança em meio ao caos.

Ainda segundo o consultor, a conexão entre Touro e Anael funciona como um antídoto contra a agitação cotidiana, fortalecendo relacionamentos, cultivando a beleza interior e exterior e atraindo prosperidade material — tornando-se um aliado perfeito para quem busca uma vida plena e estável.

O quartzo rosa potencializa a energia do amor e equilíbrio emocional dos taurinos (Imagem: olhovyi_photographer | Shutterstock)

Dicas para conexão com o anjo

A seguir, Emylian Kali lista algumas práticas para aumentar a conexão com Anael, anjo guardião dos nativos de Touro. Confira!

Incenso: jasmim, uma fragrância que acalma e atrai a energia de Anael;

jasmim, uma fragrância que acalma e atrai a energia de Anael; Cristais: quartzo rosa, pois potencializa a energia de amor e equilíbrio emocional;

quartzo rosa, pois potencializa a de amor e equilíbrio emocional; Cores: vista-se com tons de verde-claro, pois ajudam a atrair serenidade e paz de espírito;

vista-se com tons de verde-claro, pois ajudam a atrair serenidade e paz de espírito; Ritual semanal: nas sextas-feiras, faça uma meditação de conexão com Anael, mentalizando sua aura te rodeando;

nas sextas-feiras, faça uma meditação de conexão com Anael, mentalizando sua aura te rodeando; Salmos e orações: logo após a meditação, leia o Salmo 121, entoando palavras de proteção e estabilidade em sintonia com a presença acolhedora de Anael.