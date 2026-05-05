Conheça as falhas alimentares que prejudicam o desempenho de empresários

Segundo pesquisa da Organização Internacional do Trabalho (OIT), uma alimentação inadequada pode reduzir em até 20% a produtividade no ambiente corporativo. Outro levantamento, feito pela revista Harvard Business Review, aponta que 33% dos líderes empresariais vivem cronicamente esgotados.

Nesse contexto, o nutricionista Danilo Macena, especializado em nutrição esportiva e diretor da Clínica Macena Saúde Suprema, explica que os sintomas de esgotamento podem ser favorecidos por falhas na rotina alimentar. Por outro lado, segundo ele, a gestão de uma dieta adequada pode aumentar os níveis de satisfação profissional e rendimento.

Sintomas comuns de falhas na alimentação

Quando a alimentação é a causa do esgotamento, alguns sintomas podem ajudar na identificação. “[…] As principais queixas são irritabilidade, cansaço excessivo, não só físico, mas também mental. Ao longo do dia, muitos relatam uma queda abrupta de energia, além de baixa produtividade e dificuldade de concentração”, diz Danilo Macena.

O nutricionista explica que a deficiência de nutrientes prejudica funções essenciais do organismo. O sono, inclusive, deixa de ser reparador e fornecer energia apropriadamente. “Quando há alimentação errônea, não há produção adequada de neurotransmissores. Isso prejudica o sono reparador, faz com que a pessoa acorde mais cansada e aumenta sintomas como ansiedade, dor de cabeça e vontade por alimentos mais palatáveis”, afirma.

O especialista cita, inclusive, que há evidências científicas sobre a influência da alimentação no desempenho cerebral, afetando o rendimento profissional e pessoal. “Oscilações glicêmicas, baixa ingestão proteica e deficiência de micronutrientes impactam a produção de energia e neurotransmissores ligados ao foco, à memória e ao controle da ansiedade. Esse impacto é amplamente descrito na literatura”, observa.

Principais erros alimentares na rotina empresarial

Entre as principais falhas alimentares identificadas no consultório, Danilo Macena destaca a má administração dos alimentos. Ele pontua que essa ingerência pode surgir devido à agenda tumultuada da rotina empresarial.

“Os principais erros são longos períodos de jejum seguidos de refeições muito calóricas, o excesso de ultraprocessados e a baixa ingestão de proteína. Isso contribui para ganho de peso, perda de massa muscular e aumento do cansaço”, aponta.

Alimentos ricos em proteínas são fundamentais para a saúde (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock)

Nutrientes importantes para a saúde

Para manter níveis de energia mais estáveis, o nutricionista cita os nutrientes essenciais para manter a estabilidade energética e desempenho funcional: “Proteínas, carboidratos bem distribuídos e micronutrientes como magnésio, ferro e vitaminas do complexo B são fundamentais. Sem uma alimentação estratégica, não há estabilidade energética ao longo do dia”.

Consumo de café e seus impactos

O consumo de café também exige controle, pois o uso excessivo pode comprometer o efeito esperado. Apesar dos benefícios, o exagero interfere no equilíbrio do organismo. “O café é um alimento fantástico, que é neuroprotetor e tem estudos indicando a ajuda dele na prevenção contra Alzheimer, mas o consumo em excesso satura receptores e reduz seu efeito. Isso pode causar ansiedade, irritação gástrica e até sensação de sono, porque esses receptores não dão conta de toda a cafeína. O ideal é manter doses controladas”, recomenda o nutricionista.

Alimentação adequada é benéfica para o empresário

Segundo Danilo Macena, é nítido que empresários com alimentação adequada têm desempenho mais satisfatório. Isso ocorre porque os líderes com ingestão errônea de nutrientes enfrentam oscilações de energia.

“O empresário que se alimenta bem, pratica atividade física e dorme adequadamente apresenta melhor desempenho cognitivo e mais constância de energia. Já quem tem alimentação desorganizada enfrenta oscilações frequentes”, pontua.

Estratégias alimentares para rotinas intensas

Conforme Danilo Macena, é fundamental adaptar a alimentação à rotina para manter o rendimento em casos de longas jornadas de trabalho. O planejamento nutricional considera limitações e propõe alternativas viáveis.

“Nem todos conseguem fazer várias refeições ao dia, então é possível concentrar nutrientes nas principais refeições ou utilizar estratégias práticas para suprir as necessidades até o próximo momento de alimentação”, explica.

Após ajustes na dieta, os relatos indicam melhora consistente em diferentes aspectos da rotina. Segundo Danilo Macena, os efeitos vão além da disposição física. “Com a alimentação ajustada, há redução de gordura corporal, melhora da energia, aumento do foco e até da libido. O desempenho profissional evolui porque o organismo passa a funcionar de forma mais equilibrada”, conclui.

Por Enzo Tres