Conheça as diferentes formas de interpretar a Astrologia

A Astrologia desperta a curiosidade de muitas pessoas. Mesmo quem não acredita em previsões astrológicas costuma conhecer o próprio signo. Mas você sabia que não existe apenas uma única forma de interpretar a linguagem dos astros? Há várias maneiras de decifrar a mecânica celeste, cada uma com suas particularidades e características próprias.

A seguir, confira as diferentes abordagens da Astrologia, revelando um universo complexo e fascinante que vai muito além dos horóscopos diários.

Diferenças entre Astrologia tradicional e moderna

A Astrologia ocidental se desenvolveu ao longo dos séculos passando por uma jornada que vai desde os antigos babilônios até os renascentistas, e se estende até aos dias de hoje. É dividida principalmente entre tradicional e moderna.

Enquanto a Astrologia Tradicional se concentra em manter os ensinamentos mais puros dessa época, focando suas interpretações em situações e acontecimentos que são intrínsecos ao ser humano, a Astrologia Moderna, vertente que surgiu a partir dela em meados do século XIX e XV, se popularizou falando sobre o indivíduo e a sua personalidade.

Segundo o astrólogo Gabu Camacho, a Astrologia Moderna entende que o mapa astral serve como bússola. “Não fazemos um mapa para ver apenas o que pode acontecer na nossa vida, como nossa vida pode ser, como acontece muitas vezes na astrologia tradicional. Fazemos um mapa para entender quem nós somos no mundo e como podemos ser melhores como seres humanos”, explica Gabu Camacho, que usa da abordagem moderna e conquistou o coração de mais de 400 mil pessoas no TikTok.

A astrologia védica, baseada nos Vedas, usa uma ótica sideral para interpretar os movimentos celestiais e sua conexão com a vida (Imagem: blue Leafe | Shutterstock)

Astrologia Védica

O oriente desenvolveu suas próprias técnicas para ler as estrelas, sendo a principal delas, a Astrologia Védica. Baseada nos Vedas antigos, essa técnica enfatiza a conexão entre os movimentos celestiais em uma ótica sideral e acontecimentos na vida. Enquanto na Astrologia Ocidental os planetas são interpretados a partir da visão que se tem deles da Terra, que depende de perspectiva, na oriental, eles são interpretados pela posição no universo, considerando estrelas fixas para o cálculo.

Com traços da cultura indiana, a Astrologia Védica tem conceitos baseados no karma e no dharma de cada indivíduo, considerando que todos podem ter livre arbítrio, mas que alguns caminhos já estão predestinados e, caso a pessoa fuja um pouco deles, a vida se encarrega de colocar de volta. O mapa védico vai focar em previsões vistas de uma forma micro, enquanto os mapas modernos podem focar mais em autoconhecimento e evolução.

Não existe uma abordagem certa ou errada

Segundo o astrólogo, ” é importante ressaltar que não tem uma abordagem certa ou errada da Astrologia, e nenhuma é superior à outra. São formas diferentes de estabelecer as comparações entre o céu e o ser e uma pessoa pode se beneficiar de todos esses saberes, a depender de como gosta de levar a vida e do que faz mais sentido para cada um”, diz Gabu Camacho.

Para quem deseja se consultar com um astrólogo de confiança, independente da abordagem, alguns pontos devem ser observados como: experiência e conhecimento astrológico, recomendação de outros clientes, comunicação, empatia, acolhimento e transparência, além da intuição pessoal do consulente, que não deve ser ignorada.

Por Gabu Camacho

É jornalista, astrólogo e escritor. Escorpiano com ascendente em Capricórnio, se interessa pelo mundo esotérico desde muito cedo por influência dos avós.