Conheça as belezas naturais de Santo Amaro

Santo Amaro, um pequeno paraíso localizado no coração do Maranhão, é um destino que encanta com sua beleza natural e tranquilidade. Situado na região dos Lençóis Maranhenses, o município é uma verdadeira joia escondida, oferecendo aos visitantes a oportunidade de explorar um dos ecossistemas mais singulares do Brasil. Para chegar a Santo Amaro, é possível partir de São Luís, a capital do estado, em uma viagem de aproximadamente 4 horas.

A localização do município é uma das suas grandes vantagens, pois permite um acesso rápido e direto às lagoas cristalinas e às dunas imaculadas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Diferente de Barreirinhas, onde é necessário percorrer uma certa distância até o início das dunas, em Santo Amaro, as maravilhas naturais estão praticamente à porta de cada pousada.

Santo Amaro possui lagoas deslumbrantes

As lagoas de Santo Amaro são conhecidas por sua pureza e cor deslumbrante. Durante a estação chuvosa, entre janeiro e junho, as lagoas enchem e se transformam em verdadeiros oásis no meio das dunas brancas. A Lagoa das Andorinhas é uma das mais famosas, com suas águas de um azul profundo que contrastam com as areias alvas. Já a Lagoa da Betânia se destaca pela tranquilidade e pelo cenário exuberante, cercado de vegetação nativa. Cada lagoa tem sua própria personalidade, e explorá-las é como descobrir um novo paraíso a cada parada.

Entre as principais atrações de Santo Amaro, os circuitos de lagoas são o ponto alto. O Circuito Andorinhas é imperdível, oferecendo uma visão panorâmica das dunas e acesso a algumas das lagoas mais belas da região. O Circuito da Betânia leva os visitantes à encantadora comunidade de Betânia, onde é possível interagir com os moradores locais e experimentar um pouco do modo de vida tradicional. O Circuito Emendadas, por sua vez, é ideal para quem busca um passeio mais longo, conectando diversas lagoas em um único percurso, proporcionando um dia inteiro de imersão na natureza.

Em Ponta Verde a vegetação contrasta com as dunas de areia (Imagem: Elena Ska | Shutterstock)

Mistura da vegetação com as dunas de areia

A Ponta Verde e a Travosa são áreas menos exploradas, mas igualmente fascinantes. Na Ponta Verde, a vegetação se mistura com as dunas, criando um cenário único onde o verde vibrante contrasta com o branco das areias. Outro circuito que proporciona uma vista parecida é o da Lagoa América. A Travosa, por sua vez, é conhecida pelas paradas na praia e no povoado de mesmo nome. Além das lagoas e dunas, Santo Amaro oferece outras atividades para os visitantes.

Passeios de barco

Passeios de barco pelo Rio Alegre permitem uma perspectiva diferente da paisagem, com a oportunidade de observar a fauna local, incluindo pássaros e pequenos animais que habitam as margens do rio. Também é possível praticar trekking na região. Os pacotes incluem pernoite na casa de moradores, o que permite uma imersão mais intensa nos hábitos e cultura locais.

No quesito infraestrutura, Santo Amaro do Maranhão melhorou muito nos últimos anos, com vias pavimentadas, opções de hospedagem que antes eram inexistentes e alguns bons restaurantes. Não espere empreendimentos luxuosos, mas os estabelecimentos da região oferecem aconchego, sabores autênticos e hospitalidade.

Por Cláudia Costa e Eliria Buso – revista Qual Viagem