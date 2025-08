Conheça a personalidade do pai de cada signo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Dia dos Pais é a data perfeita para celebrar aqueles responsáveis por dar amor, carinho, segurança e ensinar os princípios da vida aos filhos. Mas cada um deles possui uma personalidade diferente, que o torna único. Por isso, a astróloga Katiuscia Zanatta explica quais são as principais características do pai de cada signo do zodíaco. Confira!

Áries

O pai ariano gosta de mostrar o mundo para os filhos (Imagem: Drawlab19 | Shutterstock)

Um esportista nato, cheio de vitalidade e coragem. Às vezes, o pai ariano pode ser um pouco bravo. Aproveite que ele provavelmente gosta de te mostrar o mundo e cuide para não ultrapassar seus limites. Lembre-se: embora ele não mostre, é um pai carente que adora receber mimos e atenção.

Touro

O pai taurino é provedor, protetor e gosta de segurança (Imagem: Drawlab19 | Shutterstock)

O pai de Touro é provedor, protetor e gosta de passar segurança. É considerado um pai de mesa farta, que distribui carinho e pode dar presentes caros. Cumpra as regras e não saia muito da rotina. Esse paizão é avesso a surpresas.

Gêmeos

O pai geminiano quer sempre fazer de tudo e adora mudar de ideia (Imagem: Drawlab19 | Shutterstock)

O pai de Gêmeos fala mais que todo mundo! Quer sempre fazer de tudo e adora mudar de ideia. Com múltiplas personalidades, é o tipo de paizão que nunca vai te deixar entediado.

Câncer

O pai canceriano gosta de ficar em casa e receber os amigos (Imagem: Drawlab19 | Shutterstock)

Família até a última gota. O pai de Câncer gosta de ficar em casa e receber os amigos. O lar é sua fortaleza e ele é do tipo de que adora atenção. Pode usar uma certa chantagem emocional para conseguir o que quer, mas vai estar ao seu lado para sempre.

Leão

O pai leonino gosta de ser admirado e não poupa esforços para que a família seja seu maior motivo de orgulho (Imagem: Drawlab19 | Shutterstock)

Considerado o dono da matilha, o pai leonino gosta de ser admirado e de comandar. Mas, por outro lado, vai fazer de tudo para os filhos também conseguirem o que querem. Generoso e consciente, não vai poupar esforços para a família ser seu maior motivo de orgulho.

Virgem

O pai virginiano gosta de levar a família para passear e ensinar tudo o que puder (Imagem: Drawlab19 | Shutterstock)

Minucioso, criterioso e detalhista, o pai virginiano pode ser o tipo que não gosta de bagunça e vai exigir que você seja mais organizado também. Pode ser um paizão da natureza, que gosta de levar a família para passear e ensinar tudo que puder.

Libra

O pai libriano gosta de socializar e estar com o filho (Imagem: Drawlab19 | Shutterstock)

Os librianos são sociáveis por natureza. Por isso, esse pai pode ser aquele que tem muitos amigos, que adora uma boa conversa e que vai, inclusive, querer conviver muito com os filhos. Um bom papo cabeça, desde que despretensioso, sempre vai cair bem com eles.

Escorpião

O pai escorpiano é do tipo que defende os filhos com unhas e dentes (Imagem: Drawlab19 | Shutterstock)

Considerado o detetive do zodíaco, por isso, é melhor não deixar esse pai por fora de nada. Ele é do tipo que vai te defender com unhas e dentes e saber do seu humor antes mesmo de você falar. É um típico pai profundo e observador.

Sagitário

O pai sagitariano tem um jeito leve e é do tipo que os amigos adoram (Imagem: Drawlab19 | Shutterstock)

Tem festa? Leve o pai sagitariano junto. Engraçado e piadista, ele tem um jeito leve e é do tipo que os amigos adoram. Mas não pense que ele é só diversão! Esse paizão vai querer te levar para explorar o mundo e terá conselhos sábios sobre tudo.

Capricórnio

O pai capricorniano não aceita dos filhos menos do que eles podem oferecer (Imagem: Drawlab19 | Shutterstock)

Seu nome do meio é trabalho! O pai capricorniano não vai aceitar de você menos do que você pode dar. Metódico, vai fazer da sua casa um verdadeiro escritório, com tarefas para todos e objetivos conjuntos a se atingir.

Aquário

O pai aquariano é cabeça dura, mas tem a mente aberta para o novo (Imagem: Drawlab19 | Shutterstock)

Considerado o mais diferente de todos, o pai aquariano pode até ser cabeça dura, mas, no fundo, ele tem a mente aberta para tudo que é novo. Por isso, que tal mostrar para ele que tudo tem dois lados? Ele pode até reconsiderar deixar você sair com aquele amigo.

Peixes

O pai pisciano esquece de tudo, mas é muito organizado (Imagem: Drawlab19 | Shutterstock)

Romântico e sonhador, este pai vive no mundo da lua. É do tipo que esquece tudo, que faz a vida parecer um conto de fadas, mas pode não ser muito organizado. Não se assuste se ele esquecer até do seu aniversário. Afinal, a sua cabeça é um universo paralelo, onde ele se perde constantemente.

Katiuscia Zanatta

Estudiosa dos astros, realiza um trabalho de astrologia terapêutica, com foco em autoconhecimento e entendimento dos desafios da vida por meio da simbologia do universo.