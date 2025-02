Conheça a origem e as características do Horóscopo Chinês

O calendário chinês é um dos mais antigos registros cronológicos que há na história. Data de 2637 a.C., quando o imperador Huang Ti introduziu o primeiro ciclo deste zodíaco no 61º ano de seu reinado. Um ciclo completo abrange 60 anos e se compõe de cinco ciclos simples de 12 anos cada, sendo cada um associado a um elemento da natureza e um animal, que compõe o Horóscopo Chinês.

Conta a lenda que Buda, quando peregrinava pela China, resolveu pedir ajuda aos animais para reorganizar o mundo. Tão logo fez seu pedido, apareceu o Rato disposto a ajudar. Em seguida, vieram o Boi, o Tigre, o Gato, o Dragão, a Serpente, o Cavalo, o Carneiro, o Macaco, o Galo, o Cão e o Porco. Agradecido pela imediata ajuda, Buda homenageou os animais, designando-os para governar cada ano, em período de 12 anos.

Substituição do Gato pelo Coelho

O Coelho, como tinha aparecido por último, quando as nomeações já haviam sido feitas, ficou de fora. Ocorre que, enquanto Buda meditava, o Rato, o mais prestativo deles, que foi o primeiro a aparecer, levava-lhe alimento. Enciumado, o Gato o atacou e o comeu. Para puni-lo, Buda retirou-lhe o ano, dando-o ao Coelho. Desse modo, temos os 12 signos do zodíaco como conhecemos hoje.

Influência do animal regente

O animal regente do ano em que você nasceu exerce profunda influência sobre sua vida. Como dizem os chineses, esse é o animal que se esconde em seu coração; é o seu instinto que, quando provocado, surge em forma de inteligência involuntária.

Além disso, durante o ciclo completo de 60 anos, cada um dos 12 animais aparece combinado com os cinco elementos: Madeira, Fogo, Terra, Metal e Água.

Uso do calendário lunar oriental

Embora o calendário ocidental, baseado no movimento do Sol, seja mais estável e mais fácil de se compreender, o calendário lunar oriental registra de maneira mais precisa as mudanças das estações e o desenvolvimento da vida em todo o universo.

Os fazendeiros chineses usavam o calendário como um almanaque, a fim de procurar os dias do ano mais favoráveis à semeadura e à colheita de suas safras. Muito antes de a ciência moderna desenvolver métodos para a previsão do tempo, os chineses confiavam totalmente no horóscopo para predizer as chuvas.

Tal prática continua a se efetivar até agora, inclusive. Podemos verificar que, se o elemento natural de um ano for Água, haverá água em abundância ou ocorrerão enchentes destruidoras, dependendo de a influência estar ligada ao lado positivo ou negativo do elemento.

Além disso, o calendário era consultado para outras coisas, tais como: o dia mais propício para a visita ao barbeiro, para começar a construção de uma casa, para o casamento e, naturalmente, para os numerosos festivais chineses. Um calendário lunar autêntico em todos os “faça e não faça” para cada dia do ano, estendendo-se até as horas mais favoráveis e desfavoráveis de cada dia.

Cada animal do Horóscopo Chinês é dotado de poderes e funções específicas (Imagem: EstherQueen999 | Shutterstock)

Especificidades de cada animal

Cada signo chinês constitui um universo em si, um pequeno cosmo, comportando leis e domínios próprios, mas que funcionam em harmonia e em uma espécie de relacionamento energético uns com os outros: isso somos nós.

Criatura viva, dotada de poderes e de funções específicas, esse animal emblemático desenvolve-se e uma dimensão particular, original; cria a sua selva, a sua nuvem ou o seu subterrâneo, define as suas medidas, as suas cadências, a sua respiração, segrega a sua própria química – ou melhor, a sua alquimia.

Cada signo é único

Quando se estuda o mapa astral (Bazi) de cada pessoa, aprofundamos e entendemos mais ainda sobre outros signos e elementos que fazem parte de você, de como você é, como desenvolve sua jornada e como se relaciona com as pessoas e com o mundo à sua volta.

O peso, a massa, a rapidez do Dragão não obedecem às leis físicas do Rato ou do Carneiro. Um metro, na linguagem do Tigre, não é, de modo nenhum, igual a um metro no discurso do Macaco. O ouro do Cavalo não tem a composição molecular do ouro do Galo ou do Porco. Assim, cada signo é um pequeno cosmo completo, em que as leis da gravitação, da entropia, da matéria, da antimatéria, da evolução etc. são diferentes, e não intermutáveis.

A astrologia chinesa inspira, há séculos, a vida e o comportamento de centenas de milhões de indivíduos na China, no Japão, nas Coreias, no Vietnã e em grande parte da Ásia. Trata-se de uma técnica muito vasta, abundante e complexa, que não se pode resumir apenas ao exame do animal emblemático.

Por Renan Malassise

Astrólogo, palestrante, professor e terapeuta. Alia os saberes ancestrais da medicina tradicional chinesa e da astrologia chinesa.