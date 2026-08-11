Conheça 7 histórias de empreendedores e os negócios que nasceram de grandes ideias

O empreendedorismo continua sendo uma das principais portas de entrada para o mercado de trabalho no Brasil. Segundo o Monitor Global de Empreendedorismo (GEM) 2024, realizado pelo Sebrae em parceria com a Associação Nacional de Estudos e Pesquisas em Empreendedorismo (ANEGEPE), a taxa de empreendedorismo no país chegou a 33,4% em 2024, o maior patamar dos últimos quatro anos. O levantamento aponta ainda que cerca de 47 milhões de brasileiros estavam envolvidos com algum negócio.

Por trás desses números estão histórias de pessoas que transformaram projetos acadêmicos, experiências profissionais, necessidades pessoais ou oportunidades de mercado em empresas. Abaixo, conheça sete empreendedores que encontraram diferentes caminhos para transformar ideias em negócios!

1. De um TCC universitário a uma agência milionária

O que começou como uma produtora fictícia criada para um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) se transformou na Novelo, agência 360º fundada por Gabriel Nascimento e Julia Saidel, colegas da Faculdade Cásper Líbero. A empresa surgiu em 2018 durante a produção de um documentário e, inicialmente, funcionava como um laboratório criativo para estudantes e jovens profissionais. A virada aconteceu a partir de 2021, quando um videoclipe produzido para a cantora e atriz Ludmila Anjos ganhou repercussão nacional e abriu portas para novos projetos.

Hoje, a Novelo conecta mais de 800 influenciadores e 400 marcas, atua com audiovisual, marketing de influência e estratégia digital e faturou R$ 1,33 milhão em 2025. Nos primeiros meses de 2026, já acumulava R$ 850 mil e projeta chegar a R$ 2 milhões até o fim do ano. “A Novelo nasceu muito antes de existir formalmente como empresa. Ela nasceu da vontade de criar oportunidades que muitas vezes o mercado não oferecia para jovens profissionais”, explica Julia Saidel.

2. De vendedor de batatinha a fundador de franquia de R$ 187 milhões

Antes de criar o Supera, rede de estimulação cognitiva que hoje fatura R$ 187 milhões e possui mais de 250 unidades no Brasil, Antônio Carlos Guarini Perpétuo já demonstrava vocação para empreender. Ainda jovem, vendeu batatinhas para complementar a renda e depois se formou em Engenharia pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

Em 2006, ao buscar uma alternativa para ajudar o filho com dificuldades de concentração na escola, conheceu o ábaco e decidiu reunir pedagogos e neurocientistas para desenvolver uma metodologia própria de estimulação cognitiva. O negócio começou em São José dos Campos e cresceu por meio do franchising, chegando a mais de 280 mil alunos impactados. A filha do fundador, Bárbara Perpétuo, assumiu a vice-presidência em 2021 e hoje participa da estratégia de expansão.

Para os próximos anos, a rede prevê crescimento de cerca de 35% e pretende implantar pelo menos 150 novas unidades até 2028, além de ampliar parcerias científicas e buscar a internacionalização da marca. “Para seguir adiante com o legado dele, projetamos um crescimento contínuo, com foco na expansão da rede por meio da implantação de, ao menos, mais 150 unidades até 2028”, afirma Bárbara Perpétuo.

3. De um food truck na porta da faculdade ao maior delivery japonês do ABC

Felipe Vecchi é empresário, fundador da Temakeria Universitária e mentor de mais de 300 empresários do food service. À frente de uma rede com oito operações entre São Paulo e Rio de Janeiro, é especialista em gestão, delivery e expansão de restaurantes. Depois da falência da primeira empresa, identificou uma oportunidade ainda na universidade e transformou um food truck de comida japonesa no embrião da Temakeria Universitária.

O negócio evoluiu para uma operação que faturou mais de R$ 10 milhões em 2025, tem cerca de 90% das vendas concentradas no delivery e já iniciou sua expansão para o Rio de Janeiro, com meta de chegar a 30 franquias no estado até 2030. Além da rede, Felipe compartilha sua experiência por meio de mentorias para empresários do setor. “A ideia é crescer com consistência. Durante muitos anos, estruturamos processos, entendemos nossos indicadores e criamos uma operação preparada para escalar”, afirma.

A paixão pela culinária deu origem a um negócio voltado à educação gastronômica (Imagem: Prathankarnpap | Shutterstock)

4. Da engenharia química à educação gastronômica prática

Engenheiro químico formado pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), com especialização em Docência no Ensino Superior em Gastronomia, Erick Passarelli transformou a paixão pela culinária em um negócio voltado ao ensino. À frente da Receitaria Escola Gourmet desde 2012, desenvolve programas práticos para iniciantes e entusiastas que desejam aprender a cozinhar, aperfeiçoar técnicas ou explorar a gastronomia brasileira em aulas 100% práticas.

A formação como chef, aliada a especializações realizadas na França, Itália, Portugal e países da Ásia, além do programa Science and Cooking, da Universidade Harvard, ajudou-o a consolidar uma metodologia que une técnica, didática e experiência prática. Hoje, a escola também atua em eventos corporativos e projetos gastronômicos, tornando a culinária mais acessível para quem deseja aprender fazendo.

5. De R$ 1,2 mil nos fundos da casa dos pais a um grupo com mais de 50 operações

Aos 17 anos, durante a pandemia, o curitibano William Flores da Silva transformou um investimento de apenas R$ 1,2 mil em um negócio de sucesso. O que começou nos fundos da casa dos pais, com a criação da hamburgueria Will The Burguer, evoluiu para o Will Group, que hoje reúne também as marcas Street in Braza e Vai com Dog.

Cinco anos depois, o grupo registra faturamento mensal de R$ 1 milhão, comercializa cerca de 6 mil hambúrgueres por mês e soma mais de 50 operações entre unidades em funcionamento e implantação, com um modelo de expansão baseado em cozinhas compartilhadas e foco em delivery. A empresa pretende alcançar 100 unidades contratadas até outubro de 2026, consolidando sua presença em todo o Brasil.

6. De um salão de beleza a uma marca que une estética, inovação e impacto social

Criado pela empresária Ellen Amadi, o Espaço Hi, na Mooca (SP), consolidou-se em 2025 ao oferecer uma experiência que vai além dos serviços de beleza, combinando atendimento personalizado, inovação e bem-estar. No último ano, o salão ampliou o portfólio de procedimentos, investiu em treinamento internacional e lançou sua primeira ação social, proporcionando um dia de cuidados para sete crianças atendidas pela Associação Santos Expedito e destinando parte do faturamento a projetos beneficentes.

Para 2026, a empresa projeta a chegada de novas tecnologias de rejuvenescimento, protocolos exclusivos e experiências sensoriais, reforçando sua proposta de transformar o autocuidado em uma vivência completa.

7. De um food truck a uma rede reconhecida entre os melhores hambúrgueres do Rio

Fundada em 2018 pelo chef Marcus Carnevale, a Bro Arte & Burguer transformou um investimento inicial de R$ 11 mil em uma hamburgueria artesanal que hoje é referência no Rio de Janeiro. A marca, eleita o 8º melhor hambúrguer do estado em 2019 pelo blog Hambúrguer Perfeito e 2º lugar no Desafio Salsaretti, recebeu mais de R$ 350 mil em investimentos, conta com 13 colaboradores e acaba de expandir suas operações com uma nova dark kitchen em Botafogo, fruto de um aporte de R$ 150 mil.

Atualmente, a empresa atende por delivery em Botafogo e Tijuca, além da loja física em Olaria, e projeta atingir R$ 200 mil de faturamento mensal, consolidando sua estratégia de crescimento na capital fluminense.

Por Sarah Carvalho