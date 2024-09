Confira dicas para estimular a libido do casal no Dia do Sexo

Em 6 de setembro, celebra-se o Dia do Sexo, uma chance para discutir os benefícios que essa prática traz para os casais. Também é uma oportunidade para lembrar a importância do consentimento nos momentos de prazer. E a melhor forma de fazer isso é conversando com o(a) parceiro(a) para entender o que agrada e une os dois. Além disso, alguns produtos naturais como óleos essenciais podem dar uma ajudinha na “hora H”.

Coisas que não podem faltar nos momentos de sedução

Segundo a sexóloga Fernanda Purificação, a criação de uma conexão é essencial para que você possa estar inteiro consigo e na mesma sintonia do(a) parceiro(a). “Explorar a criatividade, erotizar a relação, estar aberto a experimentar novas coisas são ações que podem manter a relação sexual interessante e muito mais prazerosa — lembrando novamente: consentindo sempre”, afirma.

Benefícios dos óleos essenciais para a vida sexual

Óleos essenciais podem ser aliados no combate à baixa libido (Imagem: Esin Deniz | Shutterstock)

De acordo com a Dra. Talita Pavarini, especialista em aromaterapia e práticas integrativas, os óleos essenciais são um aliado contra a baixa libido. “O uso correto pode potencialmente criar um ambiente sensorial agradável e relaxante, o que pode melhorar a experiência sexual. Aromas como ylang-ylang e rosa são frequentemente associados a propriedades afrodisíacas. E ainda pode-se associar a automassagem e massagem com óleos essenciais. Desta forma, os resultados são potencializados”, diz ela.

Nesse sentido, a especialista afirma que a aromaterapia é capaz de desempenhar um papel na saúde sexual ao ajudar a reduzir a ansiedade, melhorar o humor e, potencialmente, influenciar a libido. Segundo ela, os óleos essenciais são conhecidos por suas propriedades relaxantes ou estimulantes, o que se torna útil na criação de um ambiente propício para a intimidade.

“A frequência depende do momento em que cada um está. Não é milagre, precisa ter o uso intencional e consciente e, para melhorar a libido, vamos entender como estamos — diminuindo o estresse, a ansiedade, aumentando a autoestima para ter um momento a sós ou acompanhado prazeroso”, ensina.

A comunicação aberta

Para sexóloga Fernanda Purificação, é importante que cada pessoa respeite os seus limites e o do parceiro, pois o “depois” pode gerar desconforto a ambos. Segundo ela, a adição de algo novo na rotina pode ser a chave para melhorar a libido do casal.

“Comuniquem-se, usem o dia como uma oportunidade para ter uma conversa aberta e honesta sobre desejos e expectativas. Abram um grupo da sacanagem, no WhatsApp, onde só vale encantar, seduzir, e flertar seja permitido. Erotizem o desejo um pelo outro que não envolva apenas sexo, mas também atividades que fortaleçam o vínculo emocional”, aconselha.

Estímulos sensoriais

Em relação ao toque, a Dra. Talita Pavarini explica que ele pode ser um poderoso meio de comunicação não verbal. A massagem, seja ela aplicada por um parceiro ou como automassagem, estimula a liberação de ocitocina, conhecida como o hormônio do amor. “Durante a massagem, os óleos essenciais podem ser diluídos em óleos carreadores e aplicados diretamente na pele, combinando os benefícios táteis da massagem com os efeitos aromáticos terapêuticos”, esclarece a a Dra. Talita Pavarini.

Ao final, o importante é estar bem e saber que sentir e dar prazer é uma troca humana essencial. Falar abertamente sobre sexo acaba desmistificando tabus, ajuda no autoconhecimento sobre os corpos e também auxilia no ganho de qualidade de vida de homens e mulheres.

Por Livia Abate

