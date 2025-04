Confira como os planetas agem no signo de Touro

Nos estudos da Astrologia, os planetas do Mapa Astral são considerados agentes influentes que moldam as características e as tendências de cada signo do zodíaco. Nesse sentido, cada astro representa diferentes aspectos em nossos potenciais e personalidade. A seguir, as astrólogas Lucia Agostinho e Bárbara Christan explicam como eles agem em Touro. Confira!

1. Mercúrio

Quem tem Mercúrio em Touro se comunica de maneira prática (Imagem: 24K-Production | Shutterstock)

Mercúrio é o planeta que representa a comunicação e a mente. Assim, o taurino se comunica de forma prática. Para melhorar a comunicação, ele não pode deixar que as inseguranças o atrapalhem. Além disso, precisa exercer a flexibilidade.

2. Vênus

Vênus no signo de Touro traz praticidade para lidar com relacionamentos e negócios (Imagem: NASA images | Shutterstock)

Planeta que representa o amor, o prazer, os valores morais e a materialidade. Regido por Vênus, Touro demonstra praticidade em lidar com relacionamentos e negócios. Gosta de luxo, de conforto, do que é belo e da boa gastronomia. Busca relações estáveis e sólidas, em que ocorra a demonstração de sentimentos.

Para agradar ao nativo de Touro, não basta falar, é preciso fazer. O taurino demora a se entregar, mas, quando isso ocorre, faz de tudo por aqueles que conquistaram a sua confiança. É fiel e companheiro. Gosta de explorar todos os sentidos ao lado da pessoa amada. Não se contenta com momentos rápidos de sedução.

3. Marte

Quem tem Marte em Touro possui dificuldade para se livrar do que faz mal (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Este planeta representa a força interior, as iniciativas e a coragem para agir. Quem tem Marte em Touro possui dificuldade para se livrar do que lhe faz mal e para tomar atitudes de forma geral. Touro se refere a um signo lento, fixo e que gosta de estabilidade. A iniciativa é voltada somente para questões materiais, beleza, conforto e bem-estar.

4. Júpiter

Quem possui Júpiter em Touro gerencia com excelência recursos materiais (Imagem: Think_About_Life | Shutterstock)

Este planeta representa a expansão, o otimismo, a fé, os estudos, a justiça e a ética. Quem possui Júpiter em Touro gerencia com excelência recursos materiais. Tem muito respeito por valores pessoais e conquistas, além de atrair riquezas aos negócios. Gosta de tudo o que é de qualidade: comida, roupa, carro, casa e relações. No entanto, deve ter cuidado com o egoísmo e o desperdício.

5. Saturno

Saturno em Touro favorece conquistas profissionais e materiais (Imagem: Beyond Space | Shutterstock)

Saturno representa a responsabilidade, a seriedade, o comprometimento, a perseverança, a paciência, a dedicação e o trabalho. Esse posicionamento favorece conquistas profissionais e materiais. Oferece estabilidade, disciplina e realizações ao nativo. No entanto, o taurino precisa atentar-se para não deixar a preguiça dominar, porque pode se estabilizar na zona de conforto.

6. Urano

Urano no signo de Touro faz com que os nativos tenham conflito entre a estabilidade e a imprevisibilidade (Imagem: Buradaki | Shutterstock)

Urano representa a liberdade, a independência e a rebeldia. A pessoa com esse posicionamento tem um conflito entre a estabilidade e a segurança taurina e a imprevisibilidade e a revolução uraniana. O nativo sente-se motivado por objetivos práticos. Além disso, faz um bom trabalho na gestão de recursos financeiros.

7. Netuno

A pessoa com Netuno em Touro transita, de forma emocional e material, entre a imaginação e o idealismo (Imagem: Pavel Gabzdyl | Shutterstock)

Este planeta representa as emoções, as percepções, as ilusões e as desilusões. A pessoa com esse posicionamento transita, de forma emocional e material, entre a imaginação e o idealismo de Netuno e a praticidade e o realismo de Touro. Tal nativo precisa tomar cuidado com questões relacionadas à possessividade e aos ciúmes.

8. Plutão

Quem possui Plutão em Touro se preocupa com a forma de trabalhar e ganhar dinheiro (Imagem: NASA images | Shutterstock)

Este planeta representa as transformações profundas e o renascimento. Aquele que possui Plutão em Touro se preocupa com a forma de trabalhar e ganhar dinheiro. Busca por transformações no uso de recursos naturais e de subsistência. Entretanto, precisa tomar cuidado com a sede de poder.