Confira as previsões de agosto para o signo de Leão

O começo de agosto será de muita vitalidade e confiança para o nativo do signo de Leão, o que impulsionará projetos e cuidados com o bem-estar físico e espiritual. No entanto, medos e fantasmas internos se farão presentes. O autoconhecimento, nesse contexto, será uma ferramenta essencial para lidar com o que está no submerso.

A partir da metade de agosto, o foco do leonino estará voltado para a construção da própria identidade. Haverá uma forte necessidade de se reinventar e de encontrar novas formas de se posicionar no mundo, trazendo desafios, mas também libertação. Por outro lado, será possível que ocorram turbulências e surpresas neste período, exigindo flexibilidade.

Mês de transformações e desafios no amor

O início de agosto será marcado por certa introspecção nos relacionamentos do nativo do signo de Leão. Haverá a necessidade de realizar limpezas emocionais. Nesse cenário, a intuição o(a) ajudará a encontrar caminhos que a razão não alcançaria.

Na segunda quinzena, o setor afetivo poderá enfrentar transformações. Ao longo do processo, provavelmente ocorrerão perdas, mas também existirá a chance de se reinventar. Portanto, mesmo que pareça difícil, procure acolher as sombras e os desconfortos.

Por fim, durante todo o mês, a comunicação nesse campo apresentará complexidades. O leonino terá que lidar com possíveis manipulações, enganos ou segredos.

O leonino estará com energia para organizar a rotina de trabalho (Imagem: LaInspiratriz | Shutterstock)

Período de organização no trabalho e nas finanças

O começo de agosto trará uma energia de organização e disciplina para a rotina de trabalho do nativo do signo de Leão. Com isso, o leonino sentirá a necessidade de aperfeiçoar as atividades e identificar quais trazem prazer. Ao mesmo tempo, haverá tendência à agitação e a oportunidade de repensar a forma como lida com a carreira.

Ainda sobre o campo profissional, a comunicação será marcada por confrontos de ideias durante todo o mês. Na segunda quinzena, o setor financeiro ganhará destaque. Leão desejará administrar melhor os recursos. O período também favorecerá as negociações.