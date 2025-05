Confira as características da mãe de cada signo

Mãe não é tudo igual — cada uma tem um jeito único de cuidar, amar e se expressar. Algumas são mais protetoras, outras mais independentes, carinhosas, exigentes ou práticas. Nesse contexto, a astrologia pode ser uma ferramenta interessante para entender melhor essas diferenças. Conforme o signo solar, é possível identificar traços marcantes da personalidade de cada mãe, revelando como ela tende a agir no dia a dia, educar os filhos e demonstrar afeto.

Abaixo, a astróloga Roberta Brisola explica quais são as principais características das mães de cada signo. Confira!

Áries

As mães arianas são rígidas nas decisões, mas estimulam os filhos a buscarem independência (Imagem: VPM | Shutterstock)

As mães nativas do signo de Áries são atenciosas, estão sempre em busca de conhecimento e prezam a liberdade. Segundo a astróloga, também são rígidas nas decisões, mas estimulam os filhos a buscarem independência, pois esse é um valor muito importante para elas. Além disso, estão sempre dispostas para qualquer atividade.

Touro

As mães do signo de Touro são apegadas e um pouco ciumentas (Imagem: VPM | Shutterstock)

As mães taurinas possuem o instinto materno aguçado, são apegadas e um pouco ciumentas. Por isso, de acordo com Roberta Brisola, elas querem que os filhos cheguem longe, mas sem sair de perto delas. “Também são muito atenciosas e caprichosas, consigo e com os filhos”, acrescenta a astróloga.

Gêmeos

As mães do signo de Gêmeos são alegres e divertidas (Imagem: VPM | Shutterstock)

As mães do signo de Gêmeos são alegres, divertidas e comunicativas. Por isso, pode parecer que são mais amigas do que mães dos filhos. Adoram conversar, trocar ideias e estão sempre à frente de seu tempo. “Às vezes, são um pouco distraídas ou dispersas, mas sempre têm uma opinião sobre tudo”, afirma a astróloga.

Câncer

As mães cancerianas são protetoras, se doam e cobram dos seus filhos a mesma disponibilidade (Imagem: VPM | Shutterstock)

O signo de Câncer é conhecido por ser o mais sentimental do zodíaco. Por isso, as mães cancerianas são protetoras, se doam bastante e, ao mesmo tempo, cobram dos seus filhos a mesma disponibilidade. Conforme Roberta Brisola, parecem ter um reservatório de atenção infinito. “Se deixar, elas pegam os filhos dos outros para cuidar também”, explica.

Leão

As mães leoninas gostam de ser o centro das atenções (Imagem: VPM | Shutterstock)

Conhecidas por serem alegres, criativas e afetuosas, as mães leoninas gostam de ser o centro das atenções. Contudo, gostam muito mais quando essa atenção é direcionada aos filhos. Ademais, Roberta Brisola explica que elas são generosas e exigentes, por isso não é fácil agradá-las.

Virgem

As mães do signo de Virgem estão sempre um passo à frente, pensando, elaborando e precavendo tudo (Imagem: VPM | Shutterstock)

As mães do signo de Virgem são inteligentes, organizadas e extremamente preocupadas. Assim, estão sempre um passo à frente, pensando, elaborando e precavendo tudo. De acordo com a astróloga, você nunca pegará essas mães de surpresa ou conseguirá enganá-las, pois elas estão sempre atentas aos detalhes.

Libra

As mães de Libra gostam de dar atenção para toda a família (Imagem: VPM | Shutterstock)

As mães librianas são carismáticas, doces, alegres e justas. Não gostam de conflito. Por isso, se desdobram para dividir a atenção entre toda a família, para que todos saiam satisfeitos e a paz reine. Porém, gostam de tudo perfeito. Muitas vezes, essa cobrança recai sobre os filhos.

Escorpião

As mães nativas de Escorpião têm uma personalidade muito forte (Imagem: VPM | Shutterstock)

Escorpião é conhecido por ser desconfiado e intenso; isso também é refletido nas mães desse signo, que são até um pouco controladoras. Segundo a astróloga, as mães escorpianas têm uma personalidade muito forte. “Elas conseguem captar a quilômetros de distância o que está acontecendo”, diz Roberta Brisola.

Sagitário

As sagitarianas têm um espírito jovem e vivem cada fase com os filhos (Imagem: VPM | Shutterstock)

As mães nativas de Sagitário são alegres, animadas e positivas. De acordo com Roberta Brisola, elas têm um espírito jovem e vivem cada fase com os filhos, quase como um deles. A astróloga também explica que elas são aventureiras. Por isso, será constante na vida delas o estímulo por viagens, aprendizado, esportes ou qualquer outra atividade.

Capricórnio

As mães capricornianas estão sempre preocupadas com os filhos (Imagem: VPM | Shutterstock)

Conhecidas por serem elegantes, inteligentes e práticas, as mães do signo de Capricórnio estão sempre preocupadas com a segurança dos filhos. Em razão disso, não poupam esforços nem trabalho para que eles tenham tudo aquilo de que precisam. Conforme explica a astróloga, para essas nativas, amar significa poder prover e suprir as necessidades.

Aquário

As mães do signo de Aquário valorizam a liberdade (Imagem: VPM | Shutterstock)

As mães do signo de Aquário valorizam muito a liberdade. Por isso, ensinam desde cedo aos filhos que é importante fazer escolhas e saber lidar com as consequências delas. “Também podem ser pouco convencionais e terem uma vida e gosto bem diferentes do usual”, acrescenta a astróloga.

Peixes

As mães nativas de Peixes têm sempre um ombro, uma palavra ou uma oração para ajudar (Imagem: VPM | Shutterstock)

As mães nativas de Peixes são intuitivas e enxergam o que a maioria não consegue ver. Por serem amáveis, com jeitinho, os filhos sempre conseguem tudo o que querem. Mas, dessa mesma forma, as piscianas também conseguem tudo o que querem daqueles de quem cuidam. E como cuidam! Elas têm sempre um ombro, uma palavra ou uma oração para ajudar.

Por Roberta Brisola

Astróloga, com formação em psicologia e especializada em terapia sistêmica e de regressão, é numeróloga e taróloga. Tem mais de 15 anos traduzindo os céus e o ser humano.