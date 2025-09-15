Confira a combinação amorosa de Libra com os 12 signos

Libra, o sétimo signo do zodíaco e cardeal, é regido por Vênus e rege a Casa 7 do Mapa Astral. Nascidos entre 23 de setembro e 22 de outubro, estes nativos exalam charme e delicadeza. “É um signo muito social, representado pela balança que busca o equilíbrio entre o ‘eu’ e o ‘outro’. A meta dos librianos é se relacionar. É por meio da convivência com os outros que eles vão percebendo quem são”, afirma a astróloga Thaís Mariano.

Se tem uma coisa que os nascidos em Libra entendem é sobre relacionamentos, uma vez que são sociáveis e desejam viver um romance cheio de beleza e harmonia. Além disso, prezam muito a conversa e o respeito ao espaço do outro. “Para se relacionar com esses nativos, é necessário estar aberto ao diálogo, mas também ter paciência para esperar o momento em que eles estarão abertos para conversar e expor seus pontos de vista”, aconselha.

A seguir, confira como Libra se relaciona com os demais signos do zodíaco!

Libra e Áries

Libra e Áries são signos opostos complementares (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

São signos opostos complementares. O eixo Áries-Libra representa a clássica luta entre a busca pelo “eu” individualizado e a necessidade humana de relações e parcerias. Sendo assim, o ariano aprende com o libriano a importância de sair de si e olhar para as necessidades dos outros. Enquanto isso, Libra aprende com Áries a encontrar a relevância nos relacionamentos.

Libra e Touro

Libra e Touro formam uma boa combinação, pois são amantes do belo e gostam de sedução (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

Os dois signos, regidos pelo planeta Vênus, formam uma boa combinação: são amantes do belo, das artes, gostam da sedução e de apreciar o que traz prazer. Além disso, a inflexibilidade de Touro pode ser amenizada pela natureza tolerante de Libra. O taurino pode ajudar o libriano a encontrar mais segurança e firmeza. Porém, isso só ocorrerá se ambos se comprometerem a buscar harmonia na relação.

Libra e Gêmeos

Libra e Gêmeos são signos intelectuais e tendem a funcionar bem juntos (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

São dois signos de Ar, intelectuais que buscam cultura e conhecimento. Eles tendem a funcionar bem juntos, com grande sintonia e compatibilidade. No entanto, pode haver desafios. Isso porque o libriano é mais romântico e busca demonstrações de afeto, já o geminiano não se importa muito com isso. Todavia, caso haja diálogo, a relação pode fluir bem.

Libra e Câncer

Libra e Câncer são signos muito diferentes, o que pode impactar a relação (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

A tendência é que essa combinação encontre divergências. Libra é um signo de Ar que não costuma trazer muita segurança e firmeza para as relações, pois tende a não ser muito decidido. Logo, é provável que essa instabilidade afete o canceriano. Além disso, o libriano pode se sentir entediado com as oscilações emocionais e com o estilo de vida caseiro de Câncer.

Libra e Leão

Libra e Leão gostam da vida social e de se aparecer (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

Ambos gostam da vida social e de se aparecer. Isso pode ser um estímulo a mais para a relação, que tende a ter boa compatibilidade. Além disso, os dois gostam de romance e requinte. A força e a firmeza leonina podem ser de bom auxílio para o libriano. Enquanto isso, a habilidade mental de Libra pode ajudar Leão a se desenvolver e a pensar de forma mais clara. É também uma boa combinação para relacionamentos de trabalho.

Libra e Virgem

Libra e Virgem são prudentes, inteligentes e ponderados (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

Ambos são prudentes, inteligentes e ponderados, o que pode ser bom para a relação. Porém, ela tende a fluir melhor como uma amizade ou conexão profissional. Isso porque, na questão afetiva, a instabilidade libriana pode acionar a insegurança de Virgem, que acaba entrando no modo defensivo. Contudo, se os dois estiverem dispostos, com respeito e harmonia, podem encontrar um caminho.

Libra e Libra

É provável que haja muita sintonia na combinação entre Libra e Libra (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

É provável haver muita sintonia nessa combinação, o que pode levar a conversas longas e agradáveis. Pode haver muito romantismo também. A tendência é que valorizem o relacionamento, especialmente ao encontrarem compatibilidade e harmonia na forma de ser e pensar. Todavia, como ambos têm medo de desagradar, a relação pode ficar no campo superficial.

Libra e Escorpião

Libra e Escorpião podem fluir muito bem no aspecto comunicação (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

É uma relação que pode dar certo, pois o libriano tende a ser compreensivo. Além disso, as habilidades comunicativas de Libra podem ajudar Escorpião a se comunicar melhor. O escorpiano, por outro lado, pode ajudar o libriano a ter mais profundidade nos estudos e nas relações. Porém, ainda pode haver desafios, uma vez que Libra gosta de ter uma vida social agitada, enquanto o escorpiano é mais reservado.

Libra e Sagitário

Libra e Sagitário apreciam a beleza e estão sempre à procura de algo novo (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

Os dois signos apreciam a beleza, o conhecimento, as artes e a vida social. Estão sempre à procura de algo novo. O libriano gosta de dar novas ideias, o que combina com a busca sagitariana por expandir horizontes. O desafio é que Libra aprecia fazer tudo em casal, enquanto Sagitário precisa de liberdade. No entanto, se conservarem o senso de justiça, podem se entender e se respeitar.

Libra e Capricórnio

O relacionamento entre Libra e Capricórnio pode ser desafiador no início (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

O relacionamento pode ser desafiador no início. Isso porque Libra tem dificuldade em assumir compromissos, enquanto Capricórnio gosta de saber onde está pisando. Porém, os dois compartilham do gosto por ambientes refinados e reconhecimento social. Podem aprender muito juntos: o libriano traz mais leveza e harmonia para a relação, encantando o capricorniano, que traz mais comprometimento e estrutura.

Libra e Aquário

Libra e Aquário são signos mentais, curiosos e inteligentes (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

Dois signos de Ar, que também são mentais, curiosos e inteligentes. Podem ter grandes aprendizados. Contudo, Libra é ligado aos relacionamentos afetivos e busca carinho, já Aquário é ligado a parcerias grupais e tem o olhar voltado aos problemas sociais. Para as relações de amizade, essa é uma combinação que funciona bem.

Libra e Peixes

Libra e Peixes pode ser uma combinação interessante, pois ambos prezam pela beleza (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

Essa é uma combinação interessante entre dois signos que prezam a beleza, as artes e a harmonia do mundo. Todavia, o libriano é mais mental e ponderado, enquanto o pisciano é puro sentimento. Ambos tendem a hesitar nas ações por não terem certeza do que querem. Além disso, podem criar muitas expectativas sobre as relações, se frustrando quando a realidade aparece.