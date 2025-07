Confira a combinação amorosa de Leão com os 12 signos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

É da própria natureza de Leão ser um signo apaixonado. Basicamente, é o amor que faz o mundo do leonino girar. Mas não é qualquer amor, precisa ser grande, espetacular e dramático. “Ele adora estar apaixonado e se dedica intensamente ao(à) parceiro(a), cobrindo-o(a) de todos os cuidados que ele acredita serem os mais especiais. Gosta de fazer com que a pessoa se sinta em um pedestal, inclusive por estar com ele (que também se coloca em um pedestal)”, explica a astróloga Thaís Mariano.

Contudo, toda essa entrega não é à toa. A pessoa de Leão espera receber em troca o reconhecimento por todos os seus esforços. “Caso contrário, você irá lidar com a ira leonina que se manifesta em um drama intenso”, alerta a especialista.

Para permanecer em uma relação com esse nativo, é preciso ter paciência para lidar com o drama dele. “Mas também vai te proporcionar conhecer a paixão em sua forma mais pura e intensa e a sensação de poder brilhar em conjunto, irradiando luz para a vida dos dois”, explica.

A seguir, Thaís Mariano explica como esse nativo se relaciona com os demais signos!

Leão e Áries

Leão e Áries são signos de Fogo, fortes e com muita iniciativa (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

São dois signos de Fogo, fortes, com bastante iniciativa e gosto por liderar. Com isso, há um encontro explosivo e atração imediata. Porém, como ambos tendem a ser arrogantes, surge um choque de egos que resulta em desentendimentos significativos. Ao dominarem isso e prosseguirem com a relação, podem encontrar muito apoio um no outro para a realização de seus empreendimentos.

Leão e Touro

Leão e Touro gostam de desfrutar dos prazeres da vida (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

À primeira vista, pode acontecer uma forte atração entre esses dois nativos, pois eles gostam de desfrutar dos prazeres da vida. Entretanto, são signos fixos e que têm em comum a teimosia, o que não raramente leva a desentendimentos. Além disso, a calma e a cautela taurina podem entediar o leonino, que gosta de movimento, de se mostrar e de estar rodeado de pessoas para ser o centro das atenções.

Leão e Gêmeos

Leão e Gêmeos buscam por novidade e diversão (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Dois signos de comportamento alegre, jovial e voltados para novidades e diversão. Com isso, tendem a se atrair e formar um bom relacionamento. O aspecto adaptável e despreocupado de Gêmeos contribui para lidar com o mandão leonino. Porém, há momentos em que a mutabilidade geminiana incomoda Leão, que gosta de controlar tudo. Mas, com disposição, podem conversar e encontrar um bom equilíbrio para a relação.

Leão e Câncer

Leão e Câncer são signos de qualidades muito distintas (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

São signos de qualidades muito distintas. Leão, extrovertido e expansivo, adora aparecer, enquanto Câncer, mais retraído, acolhedor e emotivo, busca segurança emocional. Além disso, ambos possuem uma natureza dramática, o que gera desafios na relação, pois agem de forma infantil quando contrariados. Maturidade é essencial para o relacionamento avançar. O apoio emocional que o canceriano oferece pode atrair e confortar o leonino.

Leão e Leão

Maturidade e comprometimento são essenciais na relação entre os leoninos (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Nesta relação, a disputa de ego é provavelmente o maior desafio. Ambos querem aparecer, liderar e se mostrar superiores, especialmente se não estiverem muito maduros. Caso superem essa questão, a relação se torna alegre, divertida e jovial. Podem crescer muito juntos, um incentivando o outro e os dois brilhando em conjunto. Para tanto, maturidade e comprometimento com o relacionamento são essenciais.

Leão e Virgem

Leão e Virgem são signos de natureza bem distintas (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Possuem naturezas bem distintas. O virginiano é prático, racional e objetivo, enquanto o leonino, pura emoção e exibicionismo. Todavia, se houver vontade de fazer o relacionamento dar certo, as características diferentes dos dois se somam. Leão atua como ótimo incentivador para Virgem, sempre detalhista e autocrítico. Por outro lado, o virginiano ajuda o leonino a se estruturar melhor e a agir com mais praticidade.

Leão e Libra

Leão e Libra adoram vida social e gostam de aparecer (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Ambos adoram vida social e gostam de aparecer e ser notados. Isso estimula a relação, que tende a apresentar boa compatibilidade. Além disso, os dois valorizam o romance e o requinte. A força e a firmeza leoninas amparam o indeciso libriano. Por sua vez, a habilidade mental de Libra auxilia Leão no processo de desenvolvimento e na construção de pensamentos mais claros. É uma combinação promissora para relações profissionais também.

Leão e Escorpião

Na relação entre Leão e Escorpião, um pode ajudar no crescimento do outro (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Aqui temos a natureza solar em contato com um ar obscuro e misterioso. Com isso, tende a ser uma relação desafiadora, mas que também traz muito crescimento. Para tanto, ambos precisam estar dispostos. O leonino, com todo seu entusiasmo e brilho pessoal, pode auxiliar o escorpiano a perceber suas qualidades. Enquanto isso, Escorpião pode ajudar Leão a reconhecer os seus defeitos e trabalhar neles.

Leão e Sagitário

Leão e Sagitário são criativos, vibrantes, alegres, divertidos e aventureiros (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Dois signos do elemento Fogo: entusiasmados, criativos, vibrantes, alegres, divertidos e aventureiros. Com isso, a relação costuma ter uma dinâmica movimentada, ardente e repleta de interesses em comum. Porém, há desafios, especialmente porque o leonino demonstra traços controladores e autoritários. Por sua vez, o sagitariano valoriza profundamente a liberdade. Além disso, ambos revelam uma forte propensão a defender seus ideais e verdades. Logo, para darem certo, é preciso respeitar a individualidade alheia.

Leão e Capricórnio

Leão e Capricórnio são ambiciosos e possuem características de liderança (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Ambos são ambiciosos e possuem características de liderança. Caso trabalhem em conjunto, podem ter um grande crescimento profissional. Em uma relação afetiva, tendem a se atrair por suas características em comum. Contudo, a teimosia e o autoritarismo geram disputas de ego. Além disso, a responsabilidade do capricorniano costuma entrar em conflito com a imaturidade do leonino.

Leão e Aquário

Leão e Aquário são signos opostos complementares (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

São signos opostos complementares e que têm muito a aprender um com o outro. Podem crescer bastante juntos. Alinhando as qualidades sociais, de busca por novidades e de respeito à individualidade alheia, a relação flui bem. Os desafios vêm no sentido de que o leonino é líder e quer comandar, enquanto o aquariano gosta de trabalhar em grupo e sem hierarquia. A teimosia de ambos também representa um desafio que exige atenção e transformação.

Leão e Peixes

Leão e Peixes têm naturezas muito distintas (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Aqui temos naturezas muito distintas: o leonino solar, extrovertido e que gosta de aparecer, e o pisciano introvertido, que vive em seu próprio mundo interno e é muito sensível. Desse modo, tendem a não se sentir muito atraídos um pelo outro. Peixes busca por relações mágicas, com algo além das palavras. Por sua vez, Leão procura por carinho, reconhecimento e atenção constante. Para a relação fluir bem, os dois precisam respeitar bastante as individualidades de cada um.