Confira a combinação amorosa de Escorpião com os 12 signos

O signo de Escorpião, no amor, é intenso, profundo e extremamente emocional. Escorpianos vivem os relacionamentos com entrega total e buscam conexões verdadeiras, baseadas na confiança e na lealdade. A paixão faz parte natural da forma como demonstram seus sentimentos, e dificilmente se contentam com algo superficial.

No entanto, também mostram um lado reservado, preferindo se abrir apenas quando se sentem seguros com a pessoa amada. “Mas, quando se sentem seguros e correspondidos, são intensos, dedicados e se entregam de corpo e alma”, diz a astróloga Thaís Mariano.

Quando estão apaixonados, protegem o parceiro com devoção e esperam reciprocidade na mesma medida, valorizando o vínculo e a cumplicidade acima de tudo. “Escorpião é o signo ligado ao sexo, e a sensualidade deles é erótica e profunda. Os escorpianos conquistam o outro por meio do olhar”, afirma.

A seguir, Thaís Mariano conta como é a combinação amorosa de Escorpião com os 12 signos. Confira!

Escorpião e Áries

Escorpião e Áries possuem aspectos em comum que podem levar a bons momentos juntos (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

São dois signos regidos pelo planeta Marte. Possuem aspectos em comum que podem levar a bons momentos juntos ou brigas por poder. Além disso, ambos gostam de liderar. O ariano é impulsivo, inquieto e está sempre atrás de algo novo. Enquanto isso, o escorpiano é mais observador, desconfiado e tem dificuldade para lidar com mudanças que não foram planejadas por ele.

Escorpião e Touro

Escorpião e Touro são opostos complementares e, por isso, têm muito o que aprender juntos (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Normalmente, há muita atração entre Escorpião e Touro. Ambos são possessivos, ciumentos e teimosos, o que pode gerar muitos conflitos. Em contrapartida, são fiéis, dedicados e persistentes, podendo gerar muita identificação.

Além disso, são opostos complementares e, por isso, têm muito o que aprender juntos. Podem conquistar grandes objetivos nessa parceria, seja ela amorosa ou profissional. Contudo, para que isso ocorra, precisam cultivar a tolerância e o diálogo.

Escorpião e Gêmeos

Escorpião e Gêmeos, caso se dediquem, podem aprender muito juntos (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Dois signos de personalidades bem diferentes. Enquanto o geminiano prefere muitas informações e conexões ao mesmo tempo, o escorpiano gosta de se aprofundar nos assuntos e nas relações. Caso ambos se dediquem, podem aprender muito juntos. Gêmeos pode ensinar como levar a vida de forma mais leve, já Escorpião pode ensinar sobre a necessidade de profundidade e comprometimento.

Escorpião e Câncer

Escorpião e Câncer são intensos, emotivos e usam uma armadura para se sentirem protegidos (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Os dois são intensos, emotivos e usam uma armadura para se sentirem protegidos. Pode ser um desafio levar essa relação para frente, a menos que ambos aprendam a ceder. Se conseguirem lidar com esses desafios, podem oferecer apoio mútuo e crescer juntos. Escorpião e Câncer são intuitivos, o que pode tornar a parceria muito sensual e com uma química misteriosa.

Escorpião e Leão

Escorpião e Leão têm necessidade de controle, o que pode gerar grandes conflitos na relação (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Ambos têm necessidade de controle, o que pode gerar grandes conflitos na relação. Não é indicado que trabalhem juntos, pois pode haver disputas de poder, prejudicando os negócios. Além disso, o leonino gosta de se expor, celebrar e de se divertir, enquanto o escorpiano é mais retraído e introspectivo. Por isso, é importante aprenderem a respeitar e a honrar a individualidade do outro.

Escorpião e Virgem

Escorpião e Virgem são exigentes e autocríticos (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Os dois costumam ser muito exigentes e autocríticos. Contudo, Virgem tem um senso prático e realista. Isso pode incomodar Escorpião, que é intenso, emotivo e busca por profundidade – características que também incomodam o virginiano. Normalmente, essa relação não apresenta muita sintonia. Todavia, caso ambos se esforcem, podem superar os desafios.

Escorpião e Libra

A relação entre Escorpião e Libra pode dar certo, mas passar por desafios (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

É uma relação com chance de dar certo, porém, com alguns desafios no caminho. O libriano tende a ser compreensivo, mas costuma gostar de uma vida social agitada. Por sua vez, o escorpiano é mais reservado. Libra pode ajudar Escorpião a se comunicar mais. Enquanto isso, o escorpiano pode ajudar o libriano a ter mais profundidade nos aprendizados e nas relações.

Escorpião e Escorpião

A combinação entre Escorpião e Escorpião transborda intensidade e pode gerar muita sintonia (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Essa é uma combinação que transborda intensidade e pode gerar muita sintonia e comprometimento. Ao mesmo tempo, pode haver um choque devido às personalidades tão parecidas. Eles veem no outro algo que não gostam em si. Além disso, é uma relação normalmente permeada por ciúmes e disputas de poder.

Escorpião e Sagitário

A relação entre Escorpião e Sagitário não tem muita sintonia (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

A necessidade de liberdade e a busca por expansão de Sagitário pode ser um desafio para Escorpião. Da mesma forma, a possessividade e necessidade de controle do escorpiano pode incomodar bastante o sagitariano. Sendo assim, não existe muita sintonia na relação amorosa. No entanto, como amigos, podem crescer e aprender muito um com o outro.

Escorpião e Capricórnio

Escorpião e Capricórnio têm estilos de vida e objetivos bem distintos (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Dois signos com estilos de vida e objetivos bem distintos. Podem fazer uma boa parceria na área profissional, pois são ambiciosos, determinados e estratégicos. Capricórnio pode trazer para Escorpião a força que ele precisa para explorar o seu potencial de criação. Por sua vez, o escorpiano, com sua mente estrategista, pode auxiliar o capricorniano. No campo amoroso, o excesso de crítica de ambos pode atrapalhar a relação.

Escorpião e Aquário

A relação entre Escorpião e Aquário pode fluir bem, mas também pode gerar conflitos (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Essa é uma relação muito interessante. Pode fluir muito bem, assim como pode gerar conflitos. Isso porque são signos que carregam em si um enigma e atitudes que nem sempre são possíveis de prever. Nos projetos profissionais, podem se dar muito bem, com a originalidade de Aquário e a determinação de Escorpião. No campo amoroso, a curiosidade pode levá-los a se atraírem e, a partir disso, a desenvolverem uma cumplicidade.

Escorpião e Peixes

Escorpião e Peixes são signos de muita sensibilidade e devem ter cuidado para não se magoarem (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

São signos que apresentam muita sensibilidade. Portanto, devem tomar cuidado para não se magoarem. Funcionam muito bem quando caminham juntos em busca da evolução espiritual. Além disso, se entregam completamente quando estão apaixonados. Porém, a necessidade de controle escorpiana pode afastar o pisciano, que também incomoda Escorpião pela dificuldade em assumir compromissos.